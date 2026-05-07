टिकट रिजर्वेशन से लेकर कैंसिलेशन, वेटिंग टिकट के कंफर्म होने का चांस...सब फटाफट, 40 साल बाद रेलवे बदलने जा रहा है सिस्टम

Indian Railway Reservation System: भारतीय रेलवे 40 साल बाद टिकट बुकिंग में बड़े बदलाव करने जा रही है. अगस्त 2026 से रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है.
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Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वालों को बहुत की जल्दी टिकट बुकिंग से लेकर कैंसिलेंशन, रिफंड में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. भारतीय रेलवे 40 साल बाद टिकट बुकिंग में बड़े बदलाव करने जा रही है. अगस्त 2026 से रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. पुराने टिकट रिजर्वेशन सिस्टम को एडवांस बनाने की तैयारी की जा रही है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
40 साल बाद रेलवे बदलने जा रहा है रिजर्वेशन सिस्टम
बढ़ती मांग और टिकटों की बढ़ती धांधली की वजह से रेलवे ने सिस्टम को एडवांस और फास्ट बनाने की पहल की है. रेलवे पुरानी पैसेंजर रिजर्वेशन (PRS) को नए मॉर्डन और एडवांस सिस्टम से बदलने जा रहा है. नए रिजर्वेशन सिस्टम से टिकटों की बुकिंग से लेकर कैंसिलेशन, रिफंड तेज हो जाएगा. बता दें कि रेलवे ने 1986 में PRS सिस्टम की शुरुआत की थी.
नए सिस्टम लाने की जरूरत क्यों पड़ी ?
ऑनलाइन टिकट बुकिंग, मोबाइल ऐप और AI बेस्ड फीचर्स की वजह से पुराने सिस्टम में काफी बोझ पड़ रहा था. नए सिस्टम से टिकट बुकिंग की रफ्तार 5 गुना तक बढ़ सकती है. वहीं फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी. मौजूदा सिस्टम में प्रति मिनट करीब 25,000 टिकट बुकिंग की सुविधा है. वहीं रेलवे का कहना है कि नया सिस्टम जारी होने से प्रति मिनट करीब 1,25,000 टिकट की बुकिंग की जा सकेगी.
रेलवे के नए सिस्टम से रेल यात्रियों को क्या फायदा होगा ?
- रेलवे के नए सिस्टम से टिकटों की बुकिंग तेज हो जाएगी.
- रिफंड में लगने वाला समय कम हो जाएगा.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर की मदद से वेटिंग टिकटों के कंफर्मेंशन का अनुमान और सटीक लगाया जा सकेगा.
- नए सिस्टम में छोटे स्टेशनों पर भी टिकट बुकिंग आसान होगा.
- टिकटों में फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी.
- नए सिस्टम ने रियल टाइम मॉनिटरिंग आसान होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सर्विस मिल सकेगी.