Advertisement
trendingNow13064135
Hindi NewsबिजनेसIndian Railway: आज से बदला ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ये लोग नहीं कर पाएंगे रिजर्वेशन, 12 जनवरी से रेलवे का और सख्त नियम

Indian Railway: आज से बदला ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ये लोग नहीं कर पाएंगे रिजर्वेशन, 12 जनवरी से रेलवे का और सख्त नियम

IRCTC Ticket Booking: भारतीय रेलवे ने टिकट रिजर्वेशन के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. रेलवे ने साल 2026 में टिकट बुकिंग के नियम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं. 5 जनवरी से रेलवे ने एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन सिस्टम में आधार कार्ड की जरूरत को बढ़ा दिया गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 05, 2026, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Railway: आज से बदला ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ये लोग नहीं कर पाएंगे रिजर्वेशन, 12 जनवरी से रेलवे का और सख्त नियम

Indian Railway Ticket Booking: भारतीय रेलवे ने टिकट रिजर्वेशन के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. रेलवे ने साल 2026 में टिकट बुकिंग के नियम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं. 5 जनवरी से रेलवे ने एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन सिस्टम में आधार कार्ड की जरूरत को बढ़ा दिया गया है. एडवांस बुकिंग के लिए आधार जरूरी कर दिया गया है. अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक टिकट की बुकिंग नहीं कर पाएंगे.  

5 जनवरी से बदला रिजर्वेशन का नियम 

रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग यानी 60 दिन पहले खुलने वाले टिकट विंडो के पहले दिन के लिए नियम बदल दिया है. रेलवे के नियम के मुताबिक बुकिंग खुलने के पहले दिन  उन लोगों को टिकट बुकिंग में परेशानी होगी, जिन्होंने अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है.   5 जनवरी से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट रिजर्वेशन नहीं कर सकेंगे. ये नियम एडवांस टिकट विंडो खुलने के पहले दिन ही सिर्फ लागू होगा.   

Add Zee News as a Preferred Source

12 जनवरी से और सख्ती  

रेलवे ने दलालों और टिकटों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये फैसला किया है. नए नियम के तहत 29 दिसंबर से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बिना आधार वाले यूजर्स के लिए टिकट बुकिंग बंद रखी गई. जबकि 5 जनवरी यानी आज से इसे बढ़ाकर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कर दिया गया. वहीं 12 जनवरी से इसे सुबह 8 से रात 12 बजे तक कर दिया जाएगा. यानी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो सिर्फ रात में ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे. हालांकि रेलवे की ये सख्ती सिर्फ ऑनलाइन टिकट पर लागू है. ऑफलाइन टिकटों की बुकिंग जस की तस चलती रहेगी.  

रेलवे ने क्यों लिया ये फैसला  

रेलवे ने टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये कदम उठाया. आधार की मदद से फर्जी, फेक अकाउंट को पहचान की जा सकेगी. बिना आधार से लाखों फेक अकाउंट को बंद किया गया.  रेलवे के इस फैसले से एडवांस टिकट की ओपनिंग डे पर आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी. जिनके पास आधार नहीं है वो या तो ऑफलान टिकट बुक कर सकते हैं, या डेडलाइन खत्म होने के बाद. आधार से लिंक आईआरसीटीसी अकाउंट में OTP की मदद से टिकटों की बुकिंग पूरी होती है.    

 IRCTC पर आधार लिंक कैसे करें?

IRCTC एप या वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको इसे आधार से लिंक करना होगा. इसके लिए अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को लॉग इन करें. उसके बाद My Profile पर जाकर  Aadhaar KYC पर जानकर अपना आधार नंबर भरे. फिर आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

indian railway

Trending news

मिटाने आए थे, खुद मिट गए: 1000 साल बाद भी अडिग सोमनाथ पर पीएम मोदी का संदेश
Somnath temple
मिटाने आए थे, खुद मिट गए: 1000 साल बाद भी अडिग सोमनाथ पर पीएम मोदी का संदेश
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
Umar Khalid
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
Nicolas Maduro captured
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ