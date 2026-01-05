Indian Railway: आज से बदला ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ये लोग नहीं कर पाएंगे रिजर्वेशन, 12 जनवरी से रेलवे का और सख्त नियम

Indian Railway Ticket Booking: भारतीय रेलवे ने टिकट रिजर्वेशन के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. रेलवे ने साल 2026 में टिकट बुकिंग के नियम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं. 5 जनवरी से रेलवे ने एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन सिस्टम में आधार कार्ड की जरूरत को बढ़ा दिया गया है. एडवांस बुकिंग के लिए आधार जरूरी कर दिया गया है. अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक टिकट की बुकिंग नहीं कर पाएंगे.

5 जनवरी से बदला रिजर्वेशन का नियम

रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग यानी 60 दिन पहले खुलने वाले टिकट विंडो के पहले दिन के लिए नियम बदल दिया है. रेलवे के नियम के मुताबिक बुकिंग खुलने के पहले दिन उन लोगों को टिकट बुकिंग में परेशानी होगी, जिन्होंने अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है. 5 जनवरी से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट रिजर्वेशन नहीं कर सकेंगे. ये नियम एडवांस टिकट विंडो खुलने के पहले दिन ही सिर्फ लागू होगा.

12 जनवरी से और सख्ती

रेलवे ने दलालों और टिकटों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये फैसला किया है. नए नियम के तहत 29 दिसंबर से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बिना आधार वाले यूजर्स के लिए टिकट बुकिंग बंद रखी गई. जबकि 5 जनवरी यानी आज से इसे बढ़ाकर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कर दिया गया. वहीं 12 जनवरी से इसे सुबह 8 से रात 12 बजे तक कर दिया जाएगा. यानी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो सिर्फ रात में ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे. हालांकि रेलवे की ये सख्ती सिर्फ ऑनलाइन टिकट पर लागू है. ऑफलाइन टिकटों की बुकिंग जस की तस चलती रहेगी.

रेलवे ने क्यों लिया ये फैसला

रेलवे ने टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये कदम उठाया. आधार की मदद से फर्जी, फेक अकाउंट को पहचान की जा सकेगी. बिना आधार से लाखों फेक अकाउंट को बंद किया गया. रेलवे के इस फैसले से एडवांस टिकट की ओपनिंग डे पर आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी. जिनके पास आधार नहीं है वो या तो ऑफलान टिकट बुक कर सकते हैं, या डेडलाइन खत्म होने के बाद. आधार से लिंक आईआरसीटीसी अकाउंट में OTP की मदद से टिकटों की बुकिंग पूरी होती है.

IRCTC पर आधार लिंक कैसे करें?

IRCTC एप या वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको इसे आधार से लिंक करना होगा. इसके लिए अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को लॉग इन करें. उसके बाद My Profile पर जाकर Aadhaar KYC पर जानकर अपना आधार नंबर भरे. फिर आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा.