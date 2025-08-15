 सस्ते ट्रेन टिकट का जुगाड़, बुकिंग पर 20% का डिस्काउंट....क्या है रेलवे का 'राउंड ट्रिप पैकेज', कैसे एक साथ बुक करें आने-जाने की टिकट, पूरी डिटेल
सस्ते ट्रेन टिकट का जुगाड़, बुकिंग पर 20% का डिस्काउंट....क्या है रेलवे का 'राउंड ट्रिप पैकेज', कैसे एक साथ बुक करें आने-जाने की टिकट, पूरी डिटेल

IRCTC Ticket Booking:   देश की आजादी उत्सव से ठीक एक दिन पहले रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है. रेलवे ने टिकट बुकिंग पर 20 फीसदी तक की डिस्काउंट दिया है. ट्रेन टिकटों की बुकिंग पर आपको छूट मिलेगी, यानी पैसा बचेगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 15, 2025, 03:07 PM IST
सस्ते ट्रेन टिकट का जुगाड़, बुकिंग पर 20% का डिस्काउंट....क्या है रेलवे का 'राउंड ट्रिप पैकेज', कैसे एक साथ बुक करें आने-जाने की टिकट, पूरी डिटेल

Indian Railway Round Trip: देश की आजादी उत्सव से ठीक एक दिन पहले रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है. रेलवे ने टिकट बुकिंग पर 20 फीसदी तक की डिस्काउंट दिया है. ट्रेन टिकटों की बुकिंग पर आपको छूट मिलेगी, यानी पैसा बचेगा. चाहे बड़े हो या बच्चे, बूढ़े हो या जवान टिकटों की रेलवे के इस ऑफर का फायदा सबको मिलने वाला है. बता दें कि पहले सिनियर सिटीजन, छात्रों को टिकट बुकिंग पर छूट मिलती थी, लेकिन कोविड के दौरान सभी स्कीम को बंद कर दिया गया. ऐसे समय में आपके पास टिकट बुकिंग पर 20 फीसदी का डिस्काउंट पाने का बढ़िया मौका है. फेस्टिवल सीजन से पहले रेलवे का ये ऑफर लोगों को तगड़ा मुनाफा देने वाली है. हालांकि लिमिटेड समय वाले इस ऑफर का लाभ पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा.  

क्या है रेलवे का 20 फीसदी डिस्काउंट वाला ऑफर ? 

जवाब: रेलवे के इस 20 फीसदी डिस्काउंट वाले ऑफर को 'राउंड ट्रिप पैकेज' का नाम दिया गया है. जिसमें आपको आने-जाने वाले टिकट बुकिंग पर आपको 20े फीसदी की छूट मिलती है.  यानी अगर आप सफर के लिए आने-जाने के टिकट की बुकिंग एक साथ लेते हैं तो आपको कुल रकम पर 20 फीसदी की छूट मिलती है.   पढ़ें- ये सफर नहीं है आसान, ट्रेन पकड़ने के लिए चढ़नी पड़ती है 8000 फीट की चढ़ाई, फिर भी खचाखच भरी रहती है रेल, दुनियाभर से पहुंचने हैं लोग

 

कब से शुरू हो रहा है रेलवे का राउंड ट्रिप पैकेज ?

जवाब: रेलवे का राउंड ट्रिप पैकेज के तहत टिकटों की बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है.  फिलहाल इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जा रहा है. अगर फीडबैक सही रहा और रेलवे का ये प्रय़ोग सही बैठा तो फिर इसे धीरे-धीरे पूरे देश में हमेशा के लिए लागू किया जा सकता है.  

कब तक लागू रहेगी रेलवे की डिस्काउंट वाली स्कीम ?

जवाब: रेलवे की राउंड ट्रिप पैकेज के तहत टिकटों की बुकिंग की शुरुआत 14 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है. इस स्कीम के तहत टिकट की जर्नी डेट यानी सफर की तारीख 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच और वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच होना चाहिए. 

टिकट पर 20 फीसदी डिस्काउंट के लिए क्या है शर्तें  ?
जवाब: इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए दोनों तरफ की टिकट पर यात्री का नाम एक ही होना चाहिए. 
- दोनों तरफ की टिकट कंफर्म हों तभी इस योजना का लाभ मिलेगी. 
- अगर आपने टिकट कैंसिल करवाया तो रिफंड नहीं मिलेगा.  
- इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए टिकट की बुकिंग एक ही समय पर और एक ही माध्यम से बुक करने होंगे. यानी आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुक कर सकते हैं या प्लेटफॉर्म पर बने टिकट विंडो से. 
- इस स्कीम के तहत बुक टिकट पर कोई दूसरा ऑफर मान्य नहीं होगा.  
- इस ऑफर के तहत बुक टिकटों में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे.  

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार

indian railway

