IRCTC की वेबसाइट ठप, ट्रेन टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, तत्काल सर्विस सब बंद, घंटे भर से परेशान रेल यात्री

IRCTC DOWN: भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग, कैंसिलेशन, तत्काल टिकट बुकिंग सब बंद है. आईआरसीटीसी की वेबसाइट ठप होने की वजह से सोमवार को टिकटों की बुकिंग नहीं हो पाई. रेल यात्री परेशान दिखे, खासकर उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है,जो तत्काल टिकट बुकिंग करवाना चाहते हैं. तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के साथ ही आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन हो गया.

1 घंटे से टिकटों की बुकिंग बंद

लोग सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत कर रहे हैं, हालांकि अब तक आईआरसीटीसी की ओर से इस बारे में कोई डिटेल साझा नहीं की गई है. IRCTC की वेबसाइट पर लॉगइन करने पर Downtime का मैसेज आ रहा है. मैसेज में लिखा है कि मैंटिनेंस वर्क की वजह से ई-टिकटिंग की सर्विस अगले 1 घंटे तक बंग रहेगी. वहीं टिकट कैंसिलेश, TDR फाइल करने के लिए लोगों को कस्टमर केयर के नंबर पर फोन करने का ईमेल करने के लिए कहा जा रहा है. आमतौर पर आईआरसीटीसी के सर्वर का मैंटिनेंस रात को होता है, लेकिन सुबह 10 बजे जैसे ही तत्काल टिकट की बुकिंग का वक्चत हुआ सर्वर डाउन हो गया.सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायतों की बाढ़ आ गई है. तत्काल टिकट कटाने वालों को खासा परेशानी हो रही है. लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. IRCTC को टैग कर लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं.

कहीं साइबर अटैक तो नहीं

साइट डाउन होने पर लोग साइबर अटैक की बात कर रहे हैं. क्योंकि 10 बजे से मैंटिनेस की बातें लोगों को हजम नहीं हो रही है. दरअसल 10 बजे एसी तत्काल के लिए टिकट बुकिंग होती है. वहीं 11 बजे से नॉन एसी की बुकिंग होती है. IRCTC की सर्विस डाउन होने से दोनों की बुकिंग नहीं हो पा रही है. लोगों को आईआरसीटीसी से जवाब का इंतजार है.

The Most Pathetic Service from @IRCTCofficial , When Can we expect an Improvement? are we so incompetent that cant handle the traffic on the #irctc app and website. when talking about the development but the foundation is very weak which is your server which is down all d time. pic.twitter.com/VpxRw8GemC

— Chintan Raval (@ChintanRaval1) December 9, 2024