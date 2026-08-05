/Indian Railway: रेलवे ने बदला RAC टिकट से जुड़ा बड़ा नियम, अब आधी सीट पर मिलेगी पूरी सुविधा, AC कोच में बेडरोल पर रूल आज से

Indian Railway : भारतीय रेलवे ने RAC टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने अपने नियम में बदलाव करने का पैसला किया है . लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रेलवे ने RAC टिकट पर सफर करने वालों को पूरा बेडरोल किड देने का फैसला किया है.
इसका फायदा RAC टिकट पर AC कोच में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें पूरा टिकट देने के बावजूद सीट के साथ-साथ कंबल और चादर तक अनजाने यात्रियों के साथ साझा करना पड़ता है. रेलवे बोर्ड की ओर से 4 अगस्त को चिट्ठी लिखकर NCR सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि इस आदेश का फौरन पालन किया जाए.
रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि AC चेयरकार में छोड़कर कभी वातानुकूलित कोचों में आरएसी टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को पूरा और फ्रेश बोडरोल दिया जाए. RAC सिस्टम के तहत यात्रियों को पूरा टिकट किराया भरने के बावजूद आधी सीट मिलती है. एक सीट पर दो यात्री सफर करते हैं और उन्हें एक ही बेडरोल दिया जाता है. दो अनजाने यात्रियों को कंबल शेयर करना पड़ता है. इसे लेकर लगातार रेलवे के पास शिकायतें आ रही थी.
साल 2022 के एक मामले में हाल ही में कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका है. जहां प्रयागराज से दिल्ली जा रहे यात्री को आरएसी टिकट पर दूसरे यात्री के साथ कंबल साझा करना पड़ा था. सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम शिकायतें आने लगी. जिसके बाद अब रेलवे ने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है.
रेलवे ने नए ऑर्डर को सख्ती के साथ तुरंत प्रभाव से फॉलो करने का निर्देश दिया है. इस आर्डर के बाद अगर आपका टिकट वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ और RAC टिकट तक ही पहुंचा, तो आप आराम से एसी कोच में सफर कर सकेंगे. आपको सीट तो दूसरे यात्री के साथ साझा करनी होगी, लेकिन अब बेडरोल का अलग -अलग किट मिलेगा. RAC टिकट के हर यात्री को बाकी कंफर्म टिकट पैसेंजर की तरह की बेडरोल किड में 1 कंबर,2 चादर, 1 तकिया, 1 तौलिया मिलेगा. अगली बार अगर आरएसी टिकट पर सफर करना पड़े, तो कोच अटेंडेंट से अपना अलग बेडरोल जरूर लें और अगर वो आनाकानी करें,तो फौरन उसकी शिकायत दर्ज करवाएं.