टिकट बुकिंग के बाद अब रेलवे ने बदला एक और नियम, 1 जनवरी से स्लीपर कोच में भी मिलेगी AC बोगी वाली सर्विस, खर्च करने होंगे सिर्फ ₹20

IRCTC Indian Railway New Rules:  रेलवे ने अपनी यात्रा को और आरामदायक बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है. तत्काल टिकटों के नियम से लेकर टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी का नया नियम लागू करने के बाद अब रेलवे ने ट्रेनों में मिलने वाले चादर, तकिया, कंबल को लेकर नया नियम जारी किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 01, 2025, 06:50 PM IST
Indian Railways New Bedroll Rules: रेलवे ने अपनी यात्रा को और आरामदायक बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है. तत्काल टिकटों के नियम से लेकर टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी का नया नियम लागू करने के बाद अब रेलवे ने ट्रेनों में मिलने वाले चादर, तकिया, कंबल को लेकर नया नियम जारी किया है. नए नियम के तहत अब एसी कोच की तरह से स्लीपर कोच के यात्रियों को भी चादर, तकिया की सुविधा मिलेगी. यानी उन्हें भी अब सफर के दौरान बेडरोल की सुविधा मिलेगी. फिलहाल रेलवे की ओर से सिर्फ एसी कोच में ही बेडरोल की सुविधा मिलेती है, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है.    

रेलवे ने बदला नियम 

रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब स्लीपर क्लास में भी यात्रियों को साफ-सुथरे सैनिटाइज्ड चादर और तकिये की सुविधा दी जाएगी. इसकी शुरुआत दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने की है. ट्वीट कर रेलवे ने जानकारी दी है कि अब 1 जनवरी, 2026 से स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को साफ-सुथरे चादर और तकिये की सुविधा सफर के दौरान मिलेगी. बेडरोल में एक चादर, एक तकिये और एक तकिये होगा.  

कैसे मिलेगा स्लीपर कोच में बेडरोल  ?

अगर आपको ट्रेन में सफर के दौरान स्लीपर कोच में बेडरोल की सुविधा चाहिए तो आपको इसके लिए टिकट के अलावा चार्ज पे करना होगा. हालांकि ये चार्ज बहुत मामूली रखा गया है. रेलवे की ओर से ट्वीट कर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आपको स्लीपर कोच में बेडरोल चाहिए तो आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें चादर, तकिया, चकिए का कवर होगा. अगर यात्रियों को सिर्फ चादर चाहिए तो सिर्फ 20 रुपये और सिर्फ कवर के साथ तकिया चाहिए तो 30 रुपये देने होंगे. 

बेडरोल में नहीं होगा कंबल, किन-किन ट्रेनों में शुरू हुई सर्विस 

स्लीपर कोच में मिलने वाले बेडरोल में कंबल नहीं  होगा. रेलवे ने शुरुआत में इसे लॉग डिस्टेंस वाली ट्रेनों में शुरू किया है. पहले इसे 10 ट्रेनों में शामिल किया गया है. अगर आप नीचे दिए ट्रेनों के स्लीपर क्लास में सफर करते हैं तो आपको बेडरोल की सुविधा मिलेती है. जिन ट्रेनों में ये सर्विस रेलवे ने शुरू की है, उसमें  नीलगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12671/12672), मैंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12685/12686) ,   मन्नारगुड़ी एक्सप्रेस (16179/16180),  तिरुचेंदुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20605/20606),  पालघाट एक्सप्रेस (22651/22652),  सिलंबु सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20681/20682),  तांबरम-नागरकोइल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22657/22658),  त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट एक्सप्रेस(12695/12696),  अल्लेप्पी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ( 22639/22640) और   मैंगलोर एक्सप्रेस (16159/16160) है.  

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

#indian railway

