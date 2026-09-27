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LNG Train : हाइड्रोजन के बाद आज से देश में दौड़ेगी LNG ट्रेन, हर साल रेलवे करेगा ₹24 लाख की सेविंग, इस ट्रेनमें क्या कुछ होगा खास?

भाप-कोयले से डीजल-बिजली का सफर करने वाली ट्रेन आज हवा (हाइड्रोजन) के चल रही है और आज से ये LNG से भी दौड़ने वाली है. 27 अक्टूबर को देश में पहली बार लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG से ट्रेन दौड़ने वाली है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 27, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 10:24 AM IST
LNG Train : हाइड्रोजन के बाद आज से देश में दौड़ेगी LNG ट्रेन, हर साल रेलवे करेगा ₹24 लाख की सेविंग, इस ट्रेनमें क्या कुछ होगा खास?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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