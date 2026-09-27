/LNG Train : हाइड्रोजन के बाद आज से देश में दौड़ेगी LNG ट्रेन, हर साल रेलवे करेगा ₹24 लाख की सेविंग, इस ट्रेनमें क्या कुछ होगा खास?

First LNG Train: भाप-कोयले से डीजल-बिजली का सफर करने वाली ट्रेन आज हवा (हाइड्रोजन) के चल रही है और आज से ये LNG से भी दौड़ने वाली है. 27 अक्टूबर को देश में पहली बार लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG से ट्रेन दौड़ने वाली है. गृह मंत्री अमित शाह इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.
कहां से कहां तक दौड़ेगी LNG ट्रेन
देश की पहली एलएनजी ट्रेन गुजरात के साबरमती स्टेशन से रवाना होगी. रेलवे पहली बार ट्रेन की ड्राइविंग पावर कारों में LNG-बेस्ड फ्यूल सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहा है. इस तकनीक में एक ही इंजन को LNG और डीजल दोनों पर चलाया जा सकता है. फ्यूल की उपलब्धता पर ये एलएनजी या डीजल का इस्तेमाल करता है.
LNG ईंधन से कितनी होगी बचत
रेलवे में एलएनजी ईंधन के इस्तेमाल से डीजल पर निर्भरता करीब 40 फीसदी तक घटेगी. चूंकी एलएनजी की कीमत डीजल के मुकाबले कम होती है. जिससे रेलवे हर साल करीब 24 लाख रुपये की बचत कर लेगा.वहीं ऊर्जा के ऑप्शनल सोर्स मिलेंगे. इस ट्रेन में इंजन की क्षमता 1400 हॉर्स पॉवर की है. इसे 2000 किलोमीटर तक के रनिंग का ट्रायल पूरा करने के बाद लॉन्च किया जा रहा है.
कैसे काम करेगी LNG ट्रेन
इस ट्रंन में डीजल पर निर्भरता को कम करने के लिए इंजन को डूअल तकनीक के लिए बनाया गया है, जिसमें ट्रेन डीजल और LNG दोनों पर चल सकेगी. इंजन अपने आप डीजल और एलएनजी के बीच स्विच करेगा. लंबी दूरी की ट्रेनों में LNG खत्म होने पर इंजन अपने आप डीजल पर शिफ्ट कर जाएगा. इससे सिर्फ डीजल पर ही निर्भरता कम नहीं होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी.
LNG ट्रेन में क्या होगा खास