न कागज , न प्लास्टिक वाली कप, अब रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी कुल्हड़ में चाय, रेल मंत्री का ऐलान

Indian Railway: रेलवे स्टेशनों पर अब आपको कागज या प्लास्टिक वाली कपों मे चाय नहीं पीनी पड़ेगी. रेल मंत्री की कोशिशों से जल्द ही स्टेशनों पर कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली रेलवे स्टेशन से इसका ऐलान किया है . भारतीय रेलवे सिर्फ ट्रेनों की आवाजाही या रेलवे स्टेशनों, टिकटों ता हिसाब-किताब नहीं रखता, बल्कि यह स्वरोजगार को बढ़ावा देने में भी अव्वल है. पीएम मोदी ने राजस्थान को तीन नई वंदे भारत ट्रेनें का तोहफा दिया तो इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अनोखी घोषणा कर दी. इस घोषणा के तहत अब रेलवे स्टेशन पर लोग कुल्हड़ वाली चाय के स्वाद का लुत्फ उठा सकेंगे. इसके लिए अब रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय मिलेगी. इसके लिए पाली में लघु उद्योग भारती समाज ने नई तकनीक के जरिए कुल्हड़ का निर्माण भी शुरू कर दिया है. बता दें कि वर्तमान समय में लगभग 152 वंदे भारत ट्रेनें विभिन्न राज्यों में चल रही हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है. धीरे-धीरे देशभर के शहरों को वंदे भारत से जोड़ा जाएगा.

वंदे भारत की रफ्तार के साथ कुल्हड़ वाली चाय

राजस्थान के जोधपुर से देश की राजधानी दिल्ली तक के लिए गुरुवार से वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर शुरू हो गया है. बीकानेर से दिल्ली के लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन और उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है. सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है. जोधपुर रेलवे स्टेशन का काम अभी जारी है, जबकि पहले जयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया था. देशभर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से रेलवे का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है.

पाली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे रेल मंत्री कहा कि अब रेलवे स्टेशन अब कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आज एक ख़ास किस्म का कुल्हड़ मैंने राजस्थान के पाली में देखा, जिसे लघु उद्योग भारती समाज के पारंपरिक कामों में आधुनिकता लाते हुए नई मशीन और नई तकनीक से तैयार करती है. उन्होंने बताया कि इस कुल्हड़ को जो परिवार, जो बहनें बना रही हैं, उनसे मैंने आज मुलाकात की. इसका प्रोडक्शन पाली में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि अब रेलवे स्टेशनों पर चाय पीने के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जाएगा.