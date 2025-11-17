Advertisement
trendingNow13007835
Hindi Newsबिजनेस

रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगा प्रीमियम ब्रैंड का खाना, खुलेंगे McDonald's, KFC, Haldiram’s के आउटलेट

 रेल यात्री जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, बास्किन-रॉबिन्स, बीकानेरवाला और हल्दीराम जैसे 'प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स' से भोजन का आनंद ले सकेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगा प्रीमियम ब्रैंड का खाना, खुलेंगे McDonald's, KFC, Haldiram’s के आउटलेट

Indian Railway : रेल यात्री जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, बास्किन-रॉबिन्स, बीकानेरवाला और हल्दीराम जैसे 'प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स' से भोजन का आनंद ले सकेंगे. रेलवे बोर्ड ने खानपान सेवाओं से संबंधित अपनी नीति में संशोधन करते हुए देश भर के रेलवे स्टेशनों पर हवाई अड्डों की तरह प्रीमियम सिंगल-ब्रांड फूड आउटलेट्स खोलने का प्रस्ताव शामिल किया है. ये निर्णय दक्षिण मध्य रेलवे की एक सिफारिश के बाद लिया गया है.

रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांडों को हरी झंडी

गुरुवार (13 नवंबर 2025) को सभी क्षेत्रीय रेलवे को जारी एक लेटर में रेलवे बोर्ड ने पुष्टि की कि लोकप्रिय फूड ब्रांडों को जल्द ही स्टेशनों पर संचालन की अनुमति दी जा सकती है. ये आउटलेट कंपनी के स्वामित्व वाले या फ्रैंचाइजी द्वारा संचालित हो सकते हैं और इनका चयन मौजूदा ई-नीलामी नीति के अनुसार किया जाएगा. इस संशोधन से भारतीय रेलवे खानपान नीति, 2017 में औपचारिक रूप से एक नई केटेगरी (प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट) जुड़ गई है. अब तक, स्टेशनों पर केवल तीन प्रकार के स्टॉल ही हल्के नाश्ते, स्नैक्स और चाय, दूध और जूस जैसे पेय पदार्थ बेचने के लिए अधिकृत थे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास जारी

सूत्रों के अनुसार, प्रीमियम फूड ब्रैंड की शुरुआत भारत भर में 1,200 से ज्यादा स्टेशनों के चल रहे पुनर्विकास के मुताबिक हो रही है. दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में प्रमुख केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. कई स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या ने ब्रांडेड फूड विकल्पों की डिमांड पैदा कर दी है. कई बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ब्रांडेड फूड आउटलेट खोलने की डिमांड लगातार बढ़ रही थी. इस फैसले से यात्रियों को स्टेशन पर भरोसेमंद और साफ-सुथरे खाने के ऑप्शन मिलेंगे.  देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रैंड के फूड आउटलेट, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ऑपरेट करता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

indian railway

Trending news

'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे', आतंकवाद पर गरजे शाह
Delhi blast
'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे', आतंकवाद पर गरजे शाह
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
Sheikh Hasina
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
Delhi blast
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
Cab driver
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
Love Guru
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
Mamata Banerjee
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
Sheikh Hasina
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी