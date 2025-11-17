Indian Railway : रेल यात्री जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, बास्किन-रॉबिन्स, बीकानेरवाला और हल्दीराम जैसे 'प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स' से भोजन का आनंद ले सकेंगे. रेलवे बोर्ड ने खानपान सेवाओं से संबंधित अपनी नीति में संशोधन करते हुए देश भर के रेलवे स्टेशनों पर हवाई अड्डों की तरह प्रीमियम सिंगल-ब्रांड फूड आउटलेट्स खोलने का प्रस्ताव शामिल किया है. ये निर्णय दक्षिण मध्य रेलवे की एक सिफारिश के बाद लिया गया है.

रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांडों को हरी झंडी

गुरुवार (13 नवंबर 2025) को सभी क्षेत्रीय रेलवे को जारी एक लेटर में रेलवे बोर्ड ने पुष्टि की कि लोकप्रिय फूड ब्रांडों को जल्द ही स्टेशनों पर संचालन की अनुमति दी जा सकती है. ये आउटलेट कंपनी के स्वामित्व वाले या फ्रैंचाइजी द्वारा संचालित हो सकते हैं और इनका चयन मौजूदा ई-नीलामी नीति के अनुसार किया जाएगा. इस संशोधन से भारतीय रेलवे खानपान नीति, 2017 में औपचारिक रूप से एक नई केटेगरी (प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट) जुड़ गई है. अब तक, स्टेशनों पर केवल तीन प्रकार के स्टॉल ही हल्के नाश्ते, स्नैक्स और चाय, दूध और जूस जैसे पेय पदार्थ बेचने के लिए अधिकृत थे.

भारतीय रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास जारी

सूत्रों के अनुसार, प्रीमियम फूड ब्रैंड की शुरुआत भारत भर में 1,200 से ज्यादा स्टेशनों के चल रहे पुनर्विकास के मुताबिक हो रही है. दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में प्रमुख केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. कई स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या ने ब्रांडेड फूड विकल्पों की डिमांड पैदा कर दी है. कई बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ब्रांडेड फूड आउटलेट खोलने की डिमांड लगातार बढ़ रही थी. इस फैसले से यात्रियों को स्टेशन पर भरोसेमंद और साफ-सुथरे खाने के ऑप्शन मिलेंगे. देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रैंड के फूड आउटलेट, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ऑपरेट करता है.