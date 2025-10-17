दिवाली-छठ से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, 28 अक्टूबर तक इन टिकटों की बुकिंग की बंद, भीड़ रोकने के लिए उठाया कदम

Indian Railway: दिवाली-छठ से पहले ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है. खासकर यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों को बेकाबू भीड़ का सामना करना पड़ता है. ट्रेनों में सीटें मिलना मुश्किल होता है. वहीं स्टेशनों पर ट्रेन पकड़ने-उतरने वालों की भारी भीड़ हो जाती है. स्टेशन पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला किया है. रेलवे ने स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लदा दी है. नई दिल्ली समेत देश के 15 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को रोक दिया गया है.

प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक

रेलवे ने दिवाली-छठ पूजा पर होने वाली भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई समेत देश के 15 बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बुकिंग बंद कर दी है. इन स्टेशनों पर अस्थायी टिकटों की बुकिंग को रोक दिया गया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की सेल को रोका गया है, ताकि यात्रियों को ट्रेन पकड़ने-उतने में कोई दिक्कत नहीं हो. रेलवे ने 28 अक्टूबर, 2025 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को रोका है. हालांकि रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों, बच्चों की मदद के लिए सिर्फ महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने का आदेश दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन टिकटों पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, गाजियाबाद, बांद्रा टर्मिनस, वापी, सूरत, उधना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस,थाइन, कल्याण, पनवेल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 28 अक्टूबर तक नहीं बिकेंगे. भीड़ की वजह से भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने ये फैसला किया है. रेलवे के इस फैसले से फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रियों की आवाजाही आसान हो सकेगी. इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी भी हादसे को रोकने के लिए तैयारी की गई है.