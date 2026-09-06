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Indian Railway: दिवाली के लिए शुरू हुई ट्रेन टिकटों की बुकिंग, कंफर्म टिकट पाने के लिए क्या करें ? कब से खुलेगा छठ पूजा का बुकिंग विंडो ?

अगर इस दिवाली घर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं. दीपावली के लिए ट्रेन टिकट की बुकिंग आज से शुरु हो गई है. 8 नवंबर को दिवाली है, जिसके लिए ट्रेन टिकट विंडो आज से खुल गया है. IRCTC की वेबसाइट पर सुबह 8 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 06, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:55 AM IST
Indian Railway: दिवाली के लिए शुरू हुई ट्रेन टिकटों की बुकिंग, कंफर्म टिकट पाने के लिए क्या करें ? कब से खुलेगा छठ पूजा का बुकिंग विंडो ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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