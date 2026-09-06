/Indian Railway: दिवाली के लिए शुरू हुई ट्रेन टिकटों की बुकिंग, कंफर्म टिकट पाने के लिए क्या करें ? कब से खुलेगा छठ पूजा का बुकिंग विंडो ?

Indian Railway: अगर इस दिवाली घर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं. दीपावली के लिए ट्रेन टिकट की बुकिंग आज से शुरु हो गई है. 8 नवंबर को दिवाली है, जिसके लिए ट्रेन टिकट विंडो आज से खुल गया है. IRCTC की वेबसाइट पर सुबह 8 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है. आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से टिकटों की बुकिंग करवा सकते हैं.
दिवाली के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू
दिवाली 2026 के लिए टिकट विंडो 6 सितंबर से खुल गया है.रेलवे के रिजर्वेशन नियम के मुताबिक एंडवास रिजर्वेशन पीरियड(ARP) 60 दिन पहले खुलता है. इसी नियम के तहत आज 6 सितंबर से दिवाली के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है. ऐसे में रेलवे ने लोगों से अपील की है कि अगर को घर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले से आने-जाने दोनों की बुकिंग करवा लें. रेलवे की ओर से हर साल की तरह इस साल भी दिवाली-छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन अगर आपका प्लान अभी से तय है, तो बेहतर है कि आप पहले से टिकटों की बुकिंग कर लें. बेहतर है कि वापसी की टिकट भी उसी हिसाब से प्लान कर बुक कर लें, ताकि सफर में परेशानी ना हो.
|यात्रा की तारीख
|टिकट बुकिंग शुरू
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5 नवंबर
|6 सितंबर
|6 नवंबर , धनतेरस
|7 सितंबर
|7 नवंबर छोटी दीवाली
|8 सितंबर
|8 नवंबर बड़ी दिवाली
|10 सितंबर
|10 नवंबर भाई दूज
|11 सितंबर
छठ पूजा के लिए कब से खुलेंगी ट्रेन टिकट की बुकिंग
छठ पूजा इस साल 13 से 16 नवंबर के बीच है. इस हिसाब से 60 दिन पहले (यात्रा वाले दिन को छोड़कर) रेल टिकट बुकिंग का विंडो खुलेगा. यानी छठ पूजा के लिए 12 सितंबर को टिकट बुकिंग की शुरुआत होगी.
टिकट बुकिंग का समय क्या होगा ?
एडवांस रिजर्वेशन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुबह 8 बजे से शुरु होगी. कंफर्म टिकट पाने के लिए बेहतर है कि पहले से ही बुकिंग की तैयारी कर लें. 8 बजे से पहले लॉगइन कर सारी डिटेल साथ रखें. दरअसल दिवाली-छठ के बीच यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की हाई डिमांड होती है. ऐसे में कंफर्म टिकट मिलना चुनौतीपूर्ण होता है. सफर को आसान बनाने के लिए टिकटों की बुकिंग पहले से करना बेहतर होगा.