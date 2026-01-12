Advertisement
रेलवे ने आज से बदला टिकट रिजर्वेशन का नियम, सुबह 8 AM से आधी रात 12 बजे तक ये लोग नहीं कर पाएंगे बुकिंग, शर्तें लागू

IRCTC Ticket Booking new Rules:  भारतीय रेलवे लगातार बदलाव कर रहा है. पहले IRCTC के लाखों फर्जी यूजर्स अकाउंट ब्लॉक किए, फिर तत्काल टिकटों की बुकिंग का नियम बदल दिया, रिजर्वेशन के लिए OTP का नया रूल लागू कर दिया तो साल 2025 खत्म होते-होते वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत दे दी.

Jan 12, 2026, 07:55 AM IST
Indian Railway Ticket Reservation: भारतीय रेलवे लगातार बदलाव कर रहा है. पहले IRCTC के लाखों फर्जी यूजर्स अकाउंट ब्लॉक किए, फिर तत्काल टिकटों की बुकिंग का नियम बदल दिया, रिजर्वेशन के लिए OTP का नया रूल लागू कर दिया तो साल 2025 खत्म होते-होते वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत दे दी. अब रेलवे ने एक और बड़े नियम को बदल दिया है. रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया है.  रेलवे ने रिजर्वेशन के नियम में बदलाव कर दिया है. नए नियम के तहत एजवांस बुकिंग खुलने के पहले दिन बिना आधार लिंक वाले आईआरसीटीसी यूजर्स के लिए टिकट बुकिंग के नियम बदल दिए गए हैं.  

आज से बदला टिकट बुकिंग का नियम  
 
आज यानी, 12 जनवरी से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक ट्रेन टिकटों की नहीं कर पाएंगे. रेलवे का यह नियम एडवांस टिकट बुकिंग के पहले दिन यानी ओपनिंग दिन पर सिर्फ लागू होगा. यानी एडवांस टिकट ( यात्रा से 60 दिन पहले) के पहले दिन जिन यूजर्स का आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वो सिर्फ रात 12 बजे के बाद ही टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे.  12 जनवरी से इसका तीसरा फेज शुरू किया गया है.  वंदे भारत एक्सप्रेस वाली रफ्तार पर किराया सिर्फ ₹5! भारत में दौड़ेगी 'हवा' से चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन, रूट,स्पीड, स्टॉपेज की डिटेल

 

रिजर्वेशन के नए नियम के क्या होगा फायदा ?  

रिजर्वेशन  के इस नए नियम के टिकट दलालों और फर्जी सॉफ्टवेयर पर लगाम लगाया जा सकेगा. यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभालना बढ़ेगी. ओपनिंग डे पर आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी.  

कैसे लिंक कर सकते हैं आईआरसीटीसी से अपना आधार ?  

IRCTC एप या वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको इसे आधार से लिंक करना होगा. इसके लिए अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को लॉग इन करें. उसके बाद My Profile पर जाकर  Aadhaar KYC पर जानकर अपना आधार नंबर भरे. फिर आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा.  

क्या बिना आधार नहीं बुक होगी टिकट?

अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप एडवांस टिकट विंडो खुलने से पहले दिन सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. अगले दिन से रिजर्वेशन विंडो सामान्य तौर पर खुलेगा.  

क्या रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट लेने पर भी बदले हैं नियम?

ये नियम ऑनलाइन यूजर्स के लिए है. अगर आप प्लेटफॉर्म पर जाकर टिकट विंडो से टिकट की बुकिंग करते हैं तो बुकिंग के दौरान OTP जरूरी है. यानी आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए.   

 कितने दिन पहले होती है ट्रेन टिकटों की एडवांस बुकिंग, क्या है 60 दिन वाला नियम ?

 रेलवे ने यात्रा शुरू होने से 60 दिनों पहले रिजर्वेशन विंडो खोलने का नियम बनाया है. पहले यह 120 दिन था, जिसे बाद में रेलवे ने बदलकर 60 दिन कर दिया.   

रेलवे ने इस नियम का किसपर होगा असर  ?

रेलवे ने टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये कदम उठाया. आधार की मदद से फर्जी, फेक अकाउंट को पहचान की जा सकेगी. बिना आधार से लाखों फेक अकाउंट को बंद किया गया.  रेलवे के इस फैसले से एडवांस टिकट की ओपनिंग डे पर आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी. जिनके पास आधार नहीं है वो या तो ऑफलान टिकट बुक कर सकते हैं, या डेडलाइन खत्म होने के बाद. आधार से लिंक आईआरसीटीसी अकाउंट में OTP की मदद से टिकटों की बुकिंग पूरी होती है.    

