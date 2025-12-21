रेल यात्रियों को बड़ा झटका, AC, स्लीपर सबका किराया बढ़ा, 26 दिसंबर से महंगा होगा रेल सफर, कितना बढ़ेगा बोझ, किन्हें मिली किराए में छूट ? सब जानिए

Railway Fare Hike: भारतीय रेलवे ने टिकट किराए में बढ़ोतरी कर दी है, 26 दिसंबर से ट्रेन से सफर करना महंगा हो जाएगा. ट्रेन किराए में बढ़ोतरी को लेकर रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
Indian Railway Fare Hike: भारतीय रेलवे ने टिकट किराए में बढ़ोतरी कर दी है, 26 दिसंबर से ट्रेन से सफर करना महंगा हो जाएगा. ट्रेन किराए में बढ़ोतरी को लेकर रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. यानी दिसंबर के आखिरी हफ्ते से सफर करना आपके लिए महंगा हो जाएगा. रेलवे ने निश्चित सीमा के बाद किराए में प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की है.
ट्रेन से सफर हुआ महंगा
रेलवे ने यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है. 26 दिसंबर से टिकट महंगे हो जाएंगे. रेलवे की ओर से लोकल ट्रेनों और छोटी दूरी की यात्रा करने वालों को राहत दी गई है. रेलवे ने 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी वाली ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की है. फैसले के मुताबिक साधारण श्रेणी में यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा की बढ़ोतरी की गई है. वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी कोचों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है.
कितना महंगा होगा रेल सफर
किराए में बढ़ोतरी से रेलवे की कमाई में 600 करोड़ रुपये की कमाई होगी . इस किराया का उद्देश्य यात्रियों पर न्यूनतम बोझ डालते हुए बढ़ती परिचालन लागत को संतुलित करना है. रेलवे ने फैसले के मुताबिक साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की मामूली बढ़ोतरी की गई है. जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी श्रेणी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी. वहीं एसी श्रेणी में भी किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाया गया है. जहां नहीं आती सांस, वहां भी दौड़ती है रेल ! 16627 फीट की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन,यहां ट्रेन से उतरना मना है
500 किमी तक 10 रुपया , इन लोगों को मिली छूट
रेलवे ने बताया कि 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को केवल 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि उपनगरीय सेवाओं और मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके अलावा साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई अतिरिक्त राशि नहीं चुकानी होगी. तत्काल, वेटिंग टिकट, रिजर्वेशन चार्ट से लेकर ट्रेन में सामान ले जाने की लिमिट, रेलवे ने ताबड़तोड़ बदल गए दिए ये नियम, रेल मंत्री क्या बोले ?
रेलवे ने क्यों बढ़ाया किराया
रेलवे के इस किराया युक्तिकरण से चालू वित्त वर्ष में लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पिछले एक दशक में रेलवे नेटवर्क और परिचालन में बड़ा विस्तार हुआ है. बढ़ते संचालन और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने अपने मानव संसाधन में भी वृद्धि की है. इस कारण रेलवे की मैनपावर लागत बढ़कर 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पेंशन पर होने वाला खर्च 60 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. वर्ष 2024-25 में रेलवे की कुल परिचालन लागत 2 लाख 63 हजार करोड़ रुपए हो गई है. इन बढ़ती लागतों को पूरा करने के लिए रेलवे अधिक माल ढुलाई और यात्री किराए में सीमित युक्तिकरण पर ध्यान दे रहा है. रेलवे का कहना है कि सुरक्षा और बेहतर परिचालन पर किए गए प्रयासों के चलते भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला रेलवे बन चुका है.हाल ही में त्योहारों के मौसम में 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनों का सफल संचालन किया गया था.
The Railway has announced a new fare structure effective from December 26, 2025, with no fare increase for journeys under 215 km in Ordinary Class. For journeys beyond 215 km, there will be a fare hike of 1 paise per km in Ordinary Class, and 2 paise per km for Mail/Express… pic.twitter.com/lD4fUQ8eeK
— ANI (@ANI) December 21, 2025