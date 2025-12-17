Advertisement
trendingNow13044343
Hindi Newsबिजनेसतत्काल के बाद रेलवे ने बदला एक और नियम, वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत, रिजर्वेशन चार्ट का नया टाइम टेबल

तत्काल के बाद रेलवे ने बदला एक और नियम, वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत, रिजर्वेशन चार्ट का नया टाइम टेबल

IRCTC Reservation Chart :  भारतीय रेलवे में  ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे यात्रियों को आसानी हो. टिकट बुकिंग से लेकर तत्काल टिकटों के नियम में बदलाव कर दिए गए. अब रेलवे ने रिजर्वेनश चार्ट को लेकर रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 17, 2025, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तत्काल के बाद रेलवे ने बदला एक और नियम, वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत, रिजर्वेशन चार्ट का नया टाइम टेबल

Indian Railway: भारतीय रेलवे में ताबड़तोड़ बदलाव हो रहे हैं. रेलवे नियमों को बदल रहा है. ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे ट्रेनों के सफर करने वाले यात्रियों को आसानी हो. टिकट बुकिंग से लेकर तत्काल टिकटों के नियम में बदलाव कर दिए गए. अब रेलवे ने रिजर्वेनश चार्ट को लेकर रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है. इसका सबसे ज्यादा फायदा वेटिंग टिकट वालों को होगा, जो ट्रेन खुलने से पहले-पहले तक इस अधर में अटके रहते हैं कि उनकी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं, अगर कंफर्म हुई तो सीट कौन सी होगी. वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को टिकट के कंफर्मेंशन के लिए रिजर्वेशन चार्ट (Reservation Chart) के भरोसे रहना पड़ता है. ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले तक उन्हें पता नहीं चलता है कि वो सफर कर पाएंगे कि नहीं. अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है. 

वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत  

वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को रेलवे के इस नियम से बड़ा फायदा होने वाला है. अब  रिजर्वेशन चार्ट 4 नहीं बल्कि 10 घंटे पहले जारी होगा. रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि चाहे ट्रेन किसी भी समय रवाना हो, उसका रिजर्वेशन चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले फाइनल हो जाएगा. यानी आप ट्रेन खुलने से 10 घंटे पहले पता चल जाएगा कि आपकी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं. आपको अपने  सीट की स्थिति जानने के लिए 10 घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा. पहले ये सिर्फ 4 घंटे था.  

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे का नया नियम  

रेलवे के नए नियम के तहत सुबह 5 से दोपहर के 2 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले शाम 8 बजे तक बन जाएगा.यानी आपको रात में ही पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन टिकट कंफर्म हुई की नहीं. इसी तरह से जो ट्रेन दोपहर 2 बजे से  अगली सुबह 5 बजे से पहले चलनी है, उनका रिजर्वेशन चार्ट  कम से कम 10 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार करेगा. इस फैसले से वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. 

बिना ओटीपी टिकट बुकिंग नहीं

बता दें कि रेलवे ने फर्जी IRCTC पर  लगाम लगाने और टिकट बुकिंग को आसान बदलने के लिए OTP को अनिवार्य कर दिया है. बिना ओटीपी के तत्काल टिकटों की बुकिंग नहीं हो सकेगी. वहीं बिना केवाईसी वाले अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

Trending news

असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब