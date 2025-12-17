तत्काल के बाद रेलवे ने बदला एक और नियम, वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत, रिजर्वेशन चार्ट का नया टाइम टेबल

Indian Railway: भारतीय रेलवे में ताबड़तोड़ बदलाव हो रहे हैं. रेलवे नियमों को बदल रहा है. ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे ट्रेनों के सफर करने वाले यात्रियों को आसानी हो. टिकट बुकिंग से लेकर तत्काल टिकटों के नियम में बदलाव कर दिए गए. अब रेलवे ने रिजर्वेनश चार्ट को लेकर रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है. इसका सबसे ज्यादा फायदा वेटिंग टिकट वालों को होगा, जो ट्रेन खुलने से पहले-पहले तक इस अधर में अटके रहते हैं कि उनकी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं, अगर कंफर्म हुई तो सीट कौन सी होगी. वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को टिकट के कंफर्मेंशन के लिए रिजर्वेशन चार्ट (Reservation Chart) के भरोसे रहना पड़ता है. ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले तक उन्हें पता नहीं चलता है कि वो सफर कर पाएंगे कि नहीं. अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है.

वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत

वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को रेलवे के इस नियम से बड़ा फायदा होने वाला है. अब रिजर्वेशन चार्ट 4 नहीं बल्कि 10 घंटे पहले जारी होगा. रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि चाहे ट्रेन किसी भी समय रवाना हो, उसका रिजर्वेशन चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले फाइनल हो जाएगा. यानी आप ट्रेन खुलने से 10 घंटे पहले पता चल जाएगा कि आपकी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं. आपको अपने सीट की स्थिति जानने के लिए 10 घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा. पहले ये सिर्फ 4 घंटे था.

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे का नया नियम

रेलवे के नए नियम के तहत सुबह 5 से दोपहर के 2 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले शाम 8 बजे तक बन जाएगा.यानी आपको रात में ही पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन टिकट कंफर्म हुई की नहीं. इसी तरह से जो ट्रेन दोपहर 2 बजे से अगली सुबह 5 बजे से पहले चलनी है, उनका रिजर्वेशन चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार करेगा. इस फैसले से वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा.

बिना ओटीपी टिकट बुकिंग नहीं

बता दें कि रेलवे ने फर्जी IRCTC पर लगाम लगाने और टिकट बुकिंग को आसान बदलने के लिए OTP को अनिवार्य कर दिया है. बिना ओटीपी के तत्काल टिकटों की बुकिंग नहीं हो सकेगी. वहीं बिना केवाईसी वाले अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है.