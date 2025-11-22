'हम नहीं लेते टिकट, फ्री में करते हैं सफर...', ट्रेन में TTE ने निहंग सिख से मांगा टिकट तो मिला ये जवाब

TTE and Nihang Sikh Controversy : सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वीडियो में अजीब घटना देखने को मिली है हाल ही में बिहार की एक ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) निहंग सिख व्यक्ति से टिकट मांगते हैं, तो व्यक्ति ने दावा किया कि वह निहंग सिख हैं और उन्हें ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती है.

वीडियो में TTE पूछते हैं, 'आपकी सीट है?' तो व्यक्ति ने उत्तर दिया, 'हमारी सीट नहीं होती.' वीडियो को पास बैठे एक यात्री ने रिकॉर्ड किया, जिसमें बातचीत के दौरान मजेदार पल भी देखे गए.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा गया, 'टिकट कलेक्टर ने ट्रेन में टिकट मांगा तो निहंग सिख ने कहा कि यात्रा के लिए हमारी कोई टिकट नहीं होती, हम हमेशा मुफ्त यात्रा करते हैं. हमारे पास निहंग का लाइसेंस होता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

Ticket Collector asked Man for the train ticket. MAN: I am Nihang Sikh. There is no ticket for us for travelling. We always travel free. We have license of Nihang. Everyone becoming freeloader in our country Join | https://t.co/XeE1RvnZZX pic.twitter.com/5Uppd6IThD — Omkara (@OmkaraRoots) November 22, 2025

यह भी पढ़ें : क्या आपकी सैलरी घटने वाली है? नए बदलावों से नौकरीपेशा लोगों पर क्या होगा असर

जानिए क्या है रेलवे का नियम?

हालांकि, भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार निहंग सिखों या किसी अन्य समुदाय को बिना टिकट यात्रा की कोई छूट नहीं है. सभी यात्रियों को टिकट अनिवार्य है. कुछ श्रेणियों जैसे छात्र, वरिष्ठ नागरिक या डिफरेंटली एबल्ड यात्रियों को छूट मिल सकती है, लेकिन इसके लिए भी वैध टिकट होना आवश्यक है.