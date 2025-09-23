Rail Destination Alert: नहीं मिस होगा स्टॉपेज, डायल करें...और घोड़े बेचकर सो जाइए, खुद जगाएगा भारतीय रेलवे
Rail Destination Alert: नहीं मिस होगा स्टॉपेज, डायल करें...और घोड़े बेचकर सो जाइए, खुद जगाएगा भारतीय रेलवे


Wake Up Call On Arrival: रेलवे में सफर के दौरान सोने से अब आपका स्टॉपेज नहीं मिस होगा. आप भारतीय रेलवे की वेक अप कॉल सर्विस का फायदा ले सकते हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:26 AM IST
भारतीय रेलवे आपके सफर को सुविधापूर्ण बनाने के लिए अपनी सर्विस को बढ़ा रही है और बेहतर कर रही है. ऐसे ही एक सर्विस है डेस्टिनेशन अलर्ट. इसमें आपको इंडियन रेलवे की तरफ से स्टॉपेज आने से कुछ देर पहले वेक अप कॉल किया जाता है. 

अक्सर लोग ट्रेन में यात्रा के दौरान सो जाते हैं. खासतौर पर लंबे सफर में ऐसा होना बहुत आम बात है. लेकिन समस्या तब होती है, जब स्टॉपेज आने से पहले नहीं न खुले. ऐसे में कई बार लोग उस स्टेशन से काफी आगे निकल जाते हैं, जहां उन्हें उतरना होता है. ऐसे में इससे बचने के लिए आप इंडियन रेलवे की वेक अप सर्विस ले सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करना होगा चलिए समझते हैं. 

20 मिनट पहले मिलेगा अलर्ट

भारतीय रेलवे की डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस को लेकर आप अपने स्टॉपेज को मिस करने से बच सकते हैं. इसमें यात्रियों को उनकी ट्रेन के चुने हुए स्टेशन पर पहुंचने से 20 मिनट पहले ही ऑटोमेटिक अलर्ट भेजा जाता है. इसे आप अपने गंतव्य स्टेशन पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं. 

कैसे करें अलार्म सेट

कॉल करें
इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले 139 पर कॉल करना होगा. इसके बाद अपनी भाषा को चुनकर (*) दबाना होगा. इसके बाद अपना पीएनआर नंबर डालकर अलार्म सेट करने के लिए अपने डेस्टिनेशन की जानकारी देनी होगी. 

मैसेज करें
इसके अलावा आप अपने मैसेज में ALERT टाइप करके 139 पर भेज भी सकते हैं. इसके बाद आपके चुने हुए डेस्टिनेशन के लिए एक अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा. 

वॉइस रिकॉर्डिंग वेक अप अलार्म

इसके लिए आपको 139 पर कॉल करना होगा और अपनी भाषा को चुनकर डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस के लिए 7 दबाना होगा. इसके बाद अलार्म के लिए 2 दबाना होगा. इसके बाद अपना 10 अंकों का पीएनआर नंबर डालकर कंफर्म करने के लिए 1 दबाना होगा.

कितना होगा चार्ज 

डेस्टिनेशन सर्विस फ्री नहीं है लेकिन काफी ज्यादा सस्ती है. कॉल के लिए नॉन मेट्रो शहर में ₹2 प्रति मिनट और मेट्रो शहर में ₹1.20 प्रति मिनट का चार्ज लगेगा. इसके अलावा एसएमएस के लिए ₹3 का फिक्स रिचार्ज है. बता दें ये राशि उस रकम से कम है, जो आपको टीटी को आगे स्टेशन की टिकट को बनाने के लिए देना होगा. 

 

