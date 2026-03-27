नौकरियों की पटरी पर दौड़ी रेलवे; इस साल इतने लोगों को दी नौकरी, रेल मंत्रालय ने किया खुलासा

Indian Railways : रेल मंत्रालय ने रोजगार को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. मंत्रालय के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में अब तक भारतीय रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 43,230 भर्तियां की जा चुकी हैं. इन भर्तियों में टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, RPF के सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ-साथ असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) जैसे पद शामिल हैं. मंत्रालय ने बताया कि 2024 में नोटिफाइड ALP पदों के लिए 15,873 उम्मीदवारों को पैनल में शामिल किया गया है. इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं.

43,230 recruitments done in Indian Railways till date in current fiscal under various categories. Categories include Technicians, Junior Engineers, Paramedical Categories, Sub-Inspectors & Constable (RPF) and Assistant Loco Pilots, boosting employment. 15,873 candidates… pic.twitter.com/GAO17pAwCP Add Zee News as a Preferred Source ANI (@ANI) March 27, 2026

लोको पायलट की और होगी भर्ती

इसके अलावा, 2025 में नोटिफाइड 9,970 ALP पदों के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) पूरी कर ली गई है, जबकि 2026 में 11,127 नए ALP पदों की घोषणा की गई है. लोको पायलट भारतीय रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण मेंबर हैं. ये यात्रियों और मालगाड़ियों के सुरक्षित और कुशल संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं. भारतीय रेलवे रिक्तियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर सहायक लोको पायलटों की भर्ती करता है. ट्रेनों के संचालन और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए नए पद सृजित किए जाते हैं.

रेल मंत्रालय ने कार्य परिस्थितियों में सुधार पर भी जोर दिया है. मंत्रालय के अनुसार, 2,800 से अधिक लोकोमोटिव में वॉटरलेस यूरिनल लगाए जा चुके हैं. इससे लोको पायलट्स को बेहतर कार्य वातावरण मिल रहा है.

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मंत्रालय ने क्या है?

रेलवे ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है और निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है. पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इस तरह की किसी भी गड़बड़ी की कोई घटना सामने नहीं आई है. सिस्टम में सुधार के तहत, रेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 से ग्रुप ‘C’ के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने की व्यवस्था शुरू की है. इस वार्षिक कैलेंडर से अभ्यर्थियों को कई तरह से लाभ मिल रहा है: