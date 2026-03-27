Advertisement
trendingNow13155979
Hindi Newsनौकरीनौकरियों की पटरी पर दौड़ी रेलवे; इस साल इतने लोगों को दी नौकरी, रेल मंत्रालय ने किया खुलासा

नौकरियों की पटरी पर दौड़ी रेलवे; इस साल इतने लोगों को दी नौकरी, रेल मंत्रालय ने किया खुलासा

इन भर्तियों में टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, आरपीएफ के सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ-साथ असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) जैसे पद शामिल हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

Indian Railways :  रेल मंत्रालय ने रोजगार को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. मंत्रालय के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में अब तक भारतीय रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 43,230 भर्तियां की जा चुकी हैं. इन भर्तियों में टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, RPF के सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ-साथ असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) जैसे पद शामिल हैं. मंत्रालय ने बताया कि 2024 में नोटिफाइड ALP पदों के लिए 15,873 उम्मीदवारों को पैनल में शामिल किया गया है. इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं.

 

लोको पायलट की और होगी भर्ती

 

इसके अलावा, 2025 में नोटिफाइड 9,970 ALP पदों के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) पूरी कर ली गई है, जबकि 2026 में 11,127 नए ALP पदों की घोषणा की गई है. लोको पायलट भारतीय रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण मेंबर हैं. ये यात्रियों और मालगाड़ियों के सुरक्षित और कुशल संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं. भारतीय रेलवे रिक्तियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर सहायक लोको पायलटों की भर्ती करता है. ट्रेनों के संचालन और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए नए पद सृजित किए जाते हैं.

रेल मंत्रालय ने कार्य परिस्थितियों में सुधार पर भी जोर दिया है. मंत्रालय के अनुसार, 2,800 से अधिक लोकोमोटिव में वॉटरलेस यूरिनल लगाए जा चुके हैं. इससे लोको पायलट्स को बेहतर कार्य वातावरण मिल रहा है.

ये भी पढ़ें : युद्ध के बीच 2 दिन की तेजी के बाद फिर अंधकार, शेयर बाजार से ₹9 लाख करोड़ साफ

मंत्रालय ने क्या है?

रेलवे ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है और निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है. पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इस तरह की किसी भी गड़बड़ी की कोई घटना सामने नहीं आई है. सिस्टम में सुधार के तहत, रेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 से ग्रुप ‘C’ के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने की व्यवस्था शुरू की है. इस वार्षिक कैलेंडर से अभ्यर्थियों को कई तरह से लाभ मिल रहा है:

  • उम्मीदवारों के लिए अधिक अवसर

  • हर वर्ष पात्र होने वाले अभ्यर्थियों को मौका

  • परीक्षाओं की निश्चितता

  • भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्ति में तेजी

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
india pakistan news
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 6 लोगों की हो गई मौत
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 6 लोगों की हो गई मौत
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Press Briefing
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Narendra Modi News LIVE: पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक जारी, तेल-गैस के इंतजाम की होगी समीक्षा
PM Modi
Narendra Modi News LIVE: पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक जारी, तेल-गैस के इंतजाम की होगी समीक्षा
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
sonia gandhi
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
Jammu Kashmir
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
Jammu and Kashmir
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
Elbridge Colby
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल