सुबह 8 से 10 बजे तक टिकट बुकिंग के लिए अब अनिवार्य होगा आधार, IRCTC का बड़ा बदलाव

IRCTC New rule : भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) अनिवार्य कर दिया गया है. ये कदम फ्रॉड रोकने और पीक आवर (Peak Hours) में यात्रियों को समान अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है. सुबह के इन दो घंटों में लोकप्रिय ट्रेनों की सीटों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है. कई बार एक ही व्यक्ति या एजेंट कई अकाउंट से लॉगिन करके टिकट बुक कर लेते थे. इसे रोकने के लिए IRCTC ने अब यह स्लॉट सिर्फ आधार-वेरीफाइड यूजर्स के लिए आरक्षित किया है.

28 अक्टूबर से लागू हो गया है नया नियम

जिन यात्रियों ने अभी तक अपना आधार लिंक नहीं किया है, वे सुबह 8 से 10 बजे के अलावा बाकी समय में टिकट बुक कर सकेंगे. ये नया नियम 28 अक्टूबर से लागू हो गया है.

इससे पहले 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी किया गया था। इसके बाद 15 जुलाई 2025 से रेलवे ने OTP-आधारित आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की, जो ऑनलाइन बुकिंग, एजेंटों और PRS काउंटर से टिकट खरीदने पर भी लागू है।

ऐसे करें आधार ऑथेंटिकेशन

जिन यात्रियों ने अभी तक अपना आधार वेरीफाई नहीं किया है, वे कुछ ही मिनटों में ऐसा कर सकते हैं.

www.irctc.co.in पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉगिन करें.

‘My Profile’ → ‘Authenticate User’ पर क्लिक करें.

अपना Aadhaar Number या Virtual ID दर्ज करें, डिटेल्स चेक करें और ‘Verify details and receive OTP’ पर क्लिक करें.

OTP आपके आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP डालकर सबमिट करें.

एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने पर, यूजर्स किसी भी समय- यहां तक कि सुबह 8 से 10 बजे के स्लॉट में भी- बिना परेशानी टिकट बुक कर सकेंगे.

यात्रियों के लिए क्यों जरूरी है ये बदलाव

इस नए नियम के लागू होने के बाद जो यात्री IRCTC के जरिए सुबह टिकट बुक करते हैं, उन्हें आधार प्रमाणीकरण पूरा करना आवश्यक होगा, वरना बुकिंग फेल हो सकती है. रेलवे का ये कदम डिजिटल वेरिफिकेशन को मजबूत करने, फर्जीवाड़ा रोकने और असली यात्रियों के लिए टिकटिंग को पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है.