Indian Railways: 12:51 पर शिकायत...12:53 पर एक्शन! ट्रेन के AC कोच का वायरल वीडियो देखकर उड़े सबके होश

Railways Viral Video: रेलवे की तरफ से सफाई को लेकर ऐसा फास्ट एक्शन लिया जाएगा, शायद शिकायत करने वाले यात्री ने सोचा भी नहीं होगा. लेकिन जब उसे रिस्पांस मिला तो वह इस शानदार एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किये बिना खुद को रोक नहीं सका.
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Indian Railways Cleaning Staff: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन के कोच में गंदगी घंटों तक साफ नहीं हुई. अगर हां, तो ये पुराने जमाने की बात हो गई है. जी हां, रेलवे की तरफ से पिछले कुछ सालों में यात्री सुविधा पर तेजी से काम किया जा रहा है. इससे रेल यात्रियों का अनुभव बेहतर हुआ है. यात्री सुविधाओं से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे सफाई करने वाला कर्मचारी कॉल करने के महज दो मिनट के अंदर उस बर्थ पर पहुंच जाता है, जहां पर गंदगी थी. उस कर्मचारी ने आकर इस बर्थ को कुछ ही मिनट में चकाचक कर दिया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में दिखाया गया है कि दिल्ली से अमृतसर का सफर कर रहे यात्री मनोज मल्होत्रा ने ट्रेन के अंदर लिखे सफाई संबंधी शिकायत नंबर की हकीकत जानने का फैसला किया. पहले तो उन्होंने यह चेक करने के लिए फोन किया कि क्या वाकई रेलवे इस पर किसी तरह का एक्शन लेता है या यह महज एक दिखावा है. उन्होंने ट्रेन में सफर के दौरान दोपहर को ठीक 12 बजकर 51 मिनट पर कॉल की. इस कॉल का असर कुछ ऐसा हुआ उसने मनोज और सोशल मीडिया के लाखों यूजर्स को हैरान कर दिया.
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वीडियो में दिखाया गया है कि शिकायत दर्ज कराने के महज दो मिनट के अंदर यानी 12 बजकर 53 मिनट पर रेलवे का ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ उनके कोच में सफाई के लिए हाजिर था. रेलवे की तरफ से मिली इस 'सुपरफास्ट' सर्विस से गदगद होकर यात्री ने वीडियो शेयर किया. यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. मनोज मल्होत्रा ने अपने इस एक्सपीरियंस का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने शुरू से पूरी घटना को विस्तार से दिखाया है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे की ऑफिशियल हेल्पलाइन पर कॉल किया और अपनी ट्रेन, कोच और सीट नंबर जैसी जानकारियां दर्ज कराईं. जैसे ही उन्होंने फोन कट किया, रेलवे प्रशासन ने उस पर बिजली की रफ्तार से कार्रवाई की. जब सफाई कर्मचारी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मनोज से कहा कि इस तरह के कामों के लिए उन्हें सीधे हेल्पलाइन पर कॉल करने की जरूरत नहीं है. वह कोच में मौजूद अटेंडेंट को मैसेज देकर भी अपनी प्रॉब्लम का तुरंत समाधान करा सकते हैं.
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मनोज मल्होत्रा ने रेलवे की सर्विस की दिल खोलकर तारीफ की है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि पहली नजर में यह भले ही बहुत छोटी सी घटना लग सकती है. लेकिन यही छोटी-छोटी चीजें इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि हमारा देश और इसका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि ट्रेन बिल्कुल अपने सही समय पर चल रही थी, स्टाफ का व्यवहार और सर्विस भी अच्छी थी. यह एक्सपीरियंस वाकई उनके दिल को छू गया और उन्होंने इसके लिए भारतीय रेलवे को धन्यवाद देते हुए उनके काम की तारीफ की है.
रेलवे में साफ-सफाई और इसके खर्च को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है. फरवरी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान जोर दिया था कि भारतीय रेलवे ट्रेनों के कोच को पूरी तरह साफ रखने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है. खास बात यह है कि सफाई व्यवस्था के लिए यात्रियों से टिकट के किराये में किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क या टैक्स नहीं लिया जा रहा. रेल मंत्री ने सदन में यह भी बताया था कि ट्रेनों में सफाई के लेवल को बनाए रखने के लिए लगातार जांच की जाती है.
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यात्रियों से 'रेल मदद' और 'रेलवन' ऐप के साथ अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से लगातार फीडबैक लिया जाता है, इससे कमियों को तुरंत सुधारा जा सकता है. मौजूदा समय में रेलवे कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है. इसमें ट्रेनों के अंदर और बाहरी हिस्सों की मशीन से होने वाली सफाई शामिल है. इसके अलावा, सफर में यात्रियों की शिकायत का तुरंत निपटारा करने के लिए ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ तैनात रहता है.