Vande Bharat Coaches: रेलवे की तरफ से जिस ट्रेन के कोच बढ़ाए गए हैं, वो हावड़ा-राउरकेला-हावड़ा रूट पर चलती है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 15 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। ट्रेन नंबर 20871 (हावड़ा से राउरकेला) और 20872 (राउरकेला से हावड़ा) है.
Trending Photos
Vande Bharat Express: अगर आप भी इस दिवाली और छठ पूजा के मौके पर घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे की तरफ से दिवाली और छठ के मौके पर खुश करने वाली खबर का ऐलान किया गया है. रेलवे की तरफ से 58वीं वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई है. इससे यात्रियों को ज्यादा सीट मिलेंगी और सफर भी आरामदायक रहेगा. पहले इस ट्रेन में केवल 8 कोच थे. यानी अब इन कोच को डबल करके इनकी संख्या 16 कर दी गई है. इस बदलाव को 19 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा. साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यात्रियों की पुरानी मांग को पूरा किया गया है.
सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने की थी शुरुआत
इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा-राउरकेला-हावड़ा रूट पर चलाया जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने 15 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की थी. ट्रेन नंबर 20871 (हावड़ा से राउरकेला) और 20872 (राउरकेला से हावड़ा) है. यह 413 किमी का सफर महज 5 घंटे 50 मिनट में पूरा करती है. यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर मुहैया कराती है. ट्रेन हावड़ा से राउरकेला जाते हुए तीन स्टेशन पर रुकती है. ये स्टेशन खड़गपुर, टाटानगर और चक्रधरपुर हैं.
कल से लागू होगा यह बदलाव
इससे यात्रियों को आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा मिलती है. राउरकेला आने-जाने वाले लोगों के लिए यह ट्रेन काफी यूजफुल है. साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER) ने बयान जारी कर कहा कि यात्रियों और पर्यटकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर 20871/20872 हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच की संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है. यह बदलाव 19 अक्टूबर 2025 से हावड़ा और राउरकेला दोनों तरफ से शुरू होगी. पहले 8 कोच में मौजूद सीटें कम पड़ रही थीं. खासकर त्योहारों के दौरान यात्रियों को ज्यादा परेशानी होती थी. अब ज्यादा बर्थ मिलने से भीड़ कम होगी और सफर बेहतर हो सकेगा.
टिकट का किराया
ट्रेन में दो तरह की सीटें दी गई हैं. एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव एसी. हावड़ा से राउरकेला के लिए एसी चेयर कार का किराया 1085 रुपये है. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2055 रुपये है. यह किराया किफायती है और सुविधाओं के हिसाब से सही. इस कदम से फेस्टिव सीजन के दौरान सफर को आसान बनाया जा सकेगा. रेलवे की तरफ से की गई यह पहल यात्रियों को दिवाली का खास तोहफा है.