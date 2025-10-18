Advertisement
trendingNow12967362
Hindi Newsबिजनेस

द‍िवाली से पहले रेलवे का तोहफा, इस ट्रेन में बढ़ाकर डबल क‍िये कोच; क‍िसे होगा सबसे ज्‍यादा फायदा?

Vande Bharat Coaches: रेलवे की तरफ से ज‍िस ट्रेन के कोच बढ़ाए गए हैं, वो हावड़ा-राउरकेला-हावड़ा रूट पर चलती है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 15 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। ट्रेन नंबर 20871 (हावड़ा से राउरकेला) और 20872 (राउरकेला से हावड़ा) है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

द‍िवाली से पहले रेलवे का तोहफा, इस ट्रेन में बढ़ाकर डबल क‍िये कोच; क‍िसे होगा सबसे ज्‍यादा फायदा?

Vande Bharat Express: अगर आप भी इस द‍िवाली और छठ पूजा के मौके पर घर जाने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे की तरफ से द‍िवाली और छठ के मौके पर खुश करने वाली खबर का ऐलान क‍िया गया है. रेलवे की तरफ से 58वीं वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच की संख्‍या बढ़ाकर 16 कर दी गई है. इससे यात्रियों को ज्यादा सीट म‍िलेंगी और सफर भी आरामदायक रहेगा. पहले इस ट्रेन में केवल 8 कोच थे. यानी अब इन कोच को डबल करके इनकी संख्‍या 16 कर दी गई है. इस बदलाव को 19 अक्टूबर 2025 से लागू क‍िया जाएगा. साउथ ईस्‍टर्न रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की पुरानी मांग को पूरा क‍िया गया है.

सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने की थी शुरुआत

इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा-राउरकेला-हावड़ा रूट पर चलाया जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने 15 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की थी. ट्रेन नंबर 20871 (हावड़ा से राउरकेला) और 20872 (राउरकेला से हावड़ा) है. यह 413 किमी का सफर महज 5 घंटे 50 मिनट में पूरा करती है. यह सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन यात्रियों को तेज और सुव‍िधाजनक सफर मुहैया कराती है. ट्रेन हावड़ा से राउरकेला जाते हुए तीन स्टेशन पर रुकती है. ये स्‍टेशन खड़गपुर, टाटानगर और चक्रधरपुर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कल से लागू होगा यह बदलाव
इससे यात्रियों को आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा मिलती है. राउरकेला आने-जाने वाले लोगों के लिए यह ट्रेन काफी यूजफुल है. साउथ ईस्‍टर्न रेलवे (SER) ने बयान जारी कर कहा क‍ि यात्रियों और पर्यटकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर 20871/20872 हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच की संख्‍या को बढ़ाकर 16 कर द‍िया गया है. यह बदलाव 19 अक्टूबर 2025 से हावड़ा और राउरकेला दोनों तरफ से शुरू होगी. पहले 8 कोच में मौजूद सीटें कम पड़ रही थीं. खासकर त्योहारों के दौरान यात्र‍ियों को ज्‍यादा परेशानी होती थी. अब ज्यादा बर्थ मिलने से भीड़ कम होगी और सफर बेहतर हो सकेगा.

टिकट का किराया
ट्रेन में दो तरह की सीटें दी गई हैं. एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव एसी. हावड़ा से राउरकेला के लिए एसी चेयर कार का किराया 1085 रुपये है. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव चेयर कार का क‍िराया 2055 रुपये है. यह किराया किफायती है और सुविधाओं के हिसाब से सही. इस कदम से फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान सफर को आसान बनाया जा सकेगा. रेलवे की तरफ से की गई यह पहल यात्रियों को द‍िवाली का खास तोहफा है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
Brahmos Missile
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
jammu kashmir news
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
yusuf pathan
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
bengaluru news
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
Rajdhani Express
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव