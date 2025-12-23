Advertisement
रेलवे का बड़ा कदम, अब ट्रैक पर AI सर्विलांस से होगी हाथी, शेर और बाघ की सुरक्षा, जानिए किस तकनीक का होगा इस्तेमाल?

रेलवे का बड़ा कदम, अब ट्रैक पर AI सर्विलांस से होगी हाथी, शेर और बाघ की सुरक्षा, जानिए किस तकनीक का होगा इस्तेमाल?

भारतीय रेल ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों सहित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए AI आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (IDS) तैनात किया है. रेलवे ने ट्रैक पर हाथियों, शेरों और बाघों को बचाने के लिए लोको पायलटों को आधा किलोमीटर पहले अलर्ट करने के लिए AI-बेस्ड कैमरे लगाए हैं. 

Dec 23, 2025, 09:49 PM IST
रेलवे का बड़ा कदम, अब ट्रैक पर AI सर्विलांस से होगी हाथी, शेर और बाघ की सुरक्षा, जानिए किस तकनीक का होगा इस्तेमाल?

Indian Railways :  भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने रेलवे ट्रैक पर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम को मजबूत किया है. भारतीय रेल ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों सहित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए AI आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (IDS) तैनात किया है. रेलवे ने ट्रैक पर हाथियों, शेरों और बाघों को बचाने के लिए लोको पायलटों को आधा किलोमीटर पहले अलर्ट करने के लिए AI-बेस्ड कैमरे लगाए हैं. हाथियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड अकूस्टिक सिस्टम (DAS) का इस्तेमाल करने वाला AI-इनेबल्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी रेलवे ट्रैक पर लगाया गया है.

रियल-टाइम अलर्ट 

हाथियों की टक्कर को रोकने के लिए ये सिस्टम नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे पर 141 किलोमीटर रूट में लागू किया गया है. बता दें, ये सिस्टम सफलतापूर्वक काम कर रहा है और इसके परफॉर्मेंस के आधार पर पूरे भारतीय रेलवे में लागू करने के लिए 981 रूट किलोमीटर के लिए और टेंडर दिए गए हैं. इसके साथ, कुल कवरेज 1 हजार 122 किलोमीटर रूट तक बढ़ जाएगा. ये सिस्टम लोको पायलटों, स्टेशन मास्टरों और कंट्रोल रूम को रेलवे ट्रैक के पास हाथियों की आवाजाही के बारे में रियल-टाइम अलर्ट भेजता है, जिससे समय पर बचाव कार्रवाई की जा सके.

कैसे काम करती है नई तकनीक?

रेलवे ट्रैक के पास हाथियों की गतिविधि का रीयल-टाइम पता लगाता है.

लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट भेजता है.

AI आधारित कैमरे ट्रेन के आने से 0.5 किलोमीटर पहले चेतावनी देते हैं.

क्या होगा फायदा?

हाथी, शेर, बाघ जैसे वन्यजीवों की ट्रेनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद.

तकनीक आधारित समाधान से मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. 

