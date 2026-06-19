Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /NEET 2026 को लेकर भारतीय रेलवे का तोहफा; छात्रों के लिए 20-21 जून को दौड़ेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें

NEET 2026 को लेकर भारतीय रेलवे का तोहफा; छात्रों के लिए 20-21 जून को दौड़ेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, विशेष ट्रेन सेवाएं अहमदाबाद-मुंबई, ओखा-गांधीनगर और भावनगर-गांधीग्राम मार्गों पर संचालित की जाएंगी. इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है और यात्री पीआरएस (PRS) काउंटरों तथा IRCTC वेबसाइट के माध्यम से टिकट आरक्षित कर सकते हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 19, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:31 PM IST
NEET 2026 को लेकर भारतीय रेलवे का तोहफा; छात्रों के लिए 20-21 जून को दौड़ेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें
Image Credit: X/social media/AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कम खा रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है वजन? तनाव, नींद और हार्मोन का बड़ा रोल
lifestyle2 min ago
2
Andhra Pradesh10 min ago
3
Haryana news10 min ago
4
Cochin Shipyard15 min ago
5
akhrot28 min ago