/NEET 2026 को लेकर भारतीय रेलवे का तोहफा; छात्रों के लिए 20-21 जून को दौड़ेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें

NEET UG 2026: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) 2026 के मद्देनजर पश्चिम रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 5 विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. ये ट्रेनें 20 और 21 जून को विशेष किराए पर चलाई जाएंगी, ताकि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले छात्रों और उनके परिवारों को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
पश्चिम रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, विशेष ट्रेन सेवाएं अहमदाबाद-मुंबई, ओखा-गांधीनगर और भावनगर-गांधीग्राम मार्गों पर संचालित की जाएंगी. इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है और यात्री पीआरएस (PRS) काउंटरों तथा IRCTC वेबसाइट के माध्यम से टिकट आरक्षित कर सकते हैं.
ट्रेन संख्या 09351 बांद्रा टर्मिनस- डॉ अंबेडकर नगर स्पेशल 20 जून (शनिवार) को शाम 6:20 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे डॉ अंबेडकर नगर पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 09352 डॉ अंबेडकर नगर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 19 जून (शुक्रवार) को रात 11 बजे डॉ अंबेडकर नगर से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3:40 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. दोनों दिशाओं में यह ट्रेन बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, बिलिमोरा, नवसारी, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, उज्जैन और इंदौर स्टेशनों पर रुकेगी.
रेलवे ने बताया कि विशेष ट्रेनों के टिकट सभी पीआरएस काउंटरों और IRCTC के माध्यम से उपलब्ध हैं. इसके अलावा 13 प्रमुख स्टेशनों पर विशेष सहायता काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारी छात्रों एवं उनके अभिभावकों की मदद करेंगे.
यात्रा को सुगम बनाने के लिए 26 वाणिज्यिक कर्मचारियों के साथ आरपीएफ जवान, डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट की तैनाती की जाएगी. ये कर्मचारी छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने संबंधी जानकारी देने, यात्रा व्यवस्था में सहायता करने, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था संभालने का कार्य करेंगे. परीक्षा अवधि के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए सभी चिन्हित स्टेशनों पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा.
रेलवे ने संबंधित अधिकारियों को पानी के बूथों और वेंडिंग प्वाइंट्स की नियमित निगरानी एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रियों को स्वच्छ पेयजल आसानी से मिल सके. NEET 2026 की परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी और रेलवे की यह पहल हजारों अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद करेगी.