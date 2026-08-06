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IRCTC लाया जापान का शानदार टूर पैकेज, द‍िल्‍ली से 10 दिन के ट्रिप का चार्ज बस इतने रुपये

IRCTC Japan Package Price: आईआरसीटीसी की तरफ से ऑफर क‍िया जा रहा टूर पैकेज 9 रात और 10 दिन का होगा. इस टूर में आप द‍िल्‍ली से जापान पहुंचकर अलग-अलग शहरों का भ्रमण कर सकेंगे. द‍िल्‍ली से आपको हनाडा पहुंचना पड़ेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 06, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:52 AM IST
IRCTC लाया जापान का शानदार टूर पैकेज, द‍िल्‍ली से 10 दिन के ट्रिप का चार्ज बस इतने रुपये
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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