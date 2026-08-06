IRCTC Japan Tour Package: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने बेहद आकर्षक विदेशी टूर पैकेज की घोषणा की है. इस स्पेशल पैकेज के तहत यात्रियों को जापान की खूबसूरत वादियों, आधुनिक शहरों और ऐतिहासिक संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलेगा. दिल्ली से शुरू होने वाला इंटरनेशनल टूर पैकेज 9 रात और 10 दिन का होगा. 6 सितंबर से शुरू होने वाले इस सफर में पर्यटकों को टोक्यो, हाकोने, हामामात्सु, क्योतो, ओसाका, नारा और हिरोशिमा जैसे जापान के खास शहरों की सैर कराई जाएगी. इसके लिए फ्लाइट दिल्ली से टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी.
IRCTC ने टूर पैकेज की कीमत अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से तय की हैं. ट्रिपल-शेयरिंग के बेस पर पैकेज की शुरुआत 3,45,999 रुपये प्रति व्यक्ति से होती है. ट्विन-शेयरिंग पैकेज की कीमत 3,49,999 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है. यदि कोई यात्री अकेले यात्रा करना चाहता है तो सिंगल-ऑक्यूपेंसी पैकेज के लिए उसे 4,73,999 रुपये चुकाने होंगे. वहीं, बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए भी स्पेशल रेट हैं. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ किराया 2,92,499 रुपये और बिना बेड के 2,63,999 रुपये तय किया गया है.
IRCTC के अनुसार पूरे टूर पैकेज में यात्रियों को कई तरह की प्रीमियम सुविधाएं दी जाएंगी. इसमें दिल्ली से जापान का रिटर्न इकोनॉमी-क्लास एयरफेयर, फोर-स्टार (4-Star) होटल में ठहरने की व्यवस्था और जापान का टूरिस्ट वीजा चार्ज शामिल है. इसके अलावा यात्रियों को रोजाना नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, एयरपोर्ट ट्रांसफर, एसी बसों में साइटसीइंग, 70 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस और एक गाइड की सुविधा मिलेगी. यात्रा 'ऑल निप्पॉन एयरवेज' (ANA) की फ्लाइट से होगी.
10 दिन के टूर के दौरान पर्यटकों को जापान की कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगहों पर ले जाया जाएगा. टोक्यो में असाकुसा मंदिर, उएनो पार्क और ओदैबा का टूर कराया जाएगा. इसके साथ ही मौसम सही रहा तो फेमस माउंट फूजी, हाकोने रोपवे और हाकोने पायरेट शिप क्रूज की सवारी भी पैकेज का हिस्सा है. नागोया का टोयोटा म्यूजियम, क्योतो का बांस का जंगल, ओसाका कैसल, नारा डियर पार्क और हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क भी टूर का हिस्सा है. टूर की सबसे बड़ी खासियत शिन-ओसाका से हिरोशिमा तक जापान की विश्व प्रसिद्ध 'बुलेट ट्रेन' (शिंकानसेन) की सवारी का रोमांचक अनुभव होगा.