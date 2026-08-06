10 द‍िन के टूर के दौरान पर्यटकों को जापान की कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगहों पर ले जाया जाएगा. टोक्यो में असाकुसा मंदिर, उएनो पार्क और ओदैबा का टूर कराया जाएगा. इसके साथ ही मौसम सही रहा तो फेमस माउंट फूजी, हाकोने रोपवे और हाकोने पायरेट शिप क्रूज की सवारी भी पैकेज का हिस्सा है. नागोया का टोयोटा म्यूजियम, क्योतो का बांस का जंगल, ओसाका कैसल, नारा डियर पार्क और हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क भी टूर का ह‍िस्‍सा है. टूर की सबसे बड़ी खासियत शिन-ओसाका से हिरोशिमा तक जापान की व‍िश्‍व प्रसिद्ध 'बुलेट ट्रेन' (शिंकानसेन) की सवारी का रोमांचक अनुभव होगा.