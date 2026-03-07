Advertisement
ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले रेलवे का तोहफा; नई दिल्ली-अहमदाबाद के बीच चलाई स्पेशल ट्रेन, यहां देखें टाइमिंग और रूट

रेलवे की ओर से कहा गया है कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारतीय रेलवे की खास सौगात! फ्लाइट टिकटों की बढ़ती कीमतों और टिकटों की कमी को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:29 PM IST
ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले रेलवे का तोहफा; नई दिल्ली-अहमदाबाद के बीच चलाई स्पेशल ट्रेन, यहां देखें टाइमिंग और रूट

T20 World Cup final: इस वक्त देश भर में सबकी निगाहें अहमदाबाद पर टिकी हुई हैं. ICC Men's T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. खिताबी मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर है. इसी बीच क्रिकेट फैंस को अहमदाबाद पहुंचने में मदद के लिए इंडियन रेलवे ने नई दिल्ली से अहमदाबाद के लिए एक विशेष ट्रेन सेवा शुरू की है.

रात 11:45 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी ट्रेन

शनिवार को नॉर्थर्न रेलवे के आधिकारिक हैंडल ने जानकारी दी कि फाइनल मैच को स्टेडियम में बैठकर देखने के इच्छुक समर्थकों की सुविधा के लिए ये ट्रेन चलाई जा रही है. ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अहमदाबाद जाने के लिए हवाई किराए काफी बढ़ गए हैं और फ्लाइट टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया है. ये विशेष ट्रेन शनिवार रात 11:45 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी. प्रशंसकों से जल्द से जल्द सीट बुक करने की अपील की गई है, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें और मैच देखने से न चूकें.

रेलवे की ओर से कहा गया है कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारतीय रेलवे की खास सौगात! फ्लाइट टिकटों की बढ़ती कीमतों और टिकटों की कमी को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. जो आज 7 मार्च 2026 को रात 11:45 बजे रवाना होगी. इस 19 कोच वाली ट्रेन में 3rd AC और 2nd AC कोच उपलब्ध होंगे.

 

मुंबई से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन

  • ट्रेन संख्या-09029

  • बांद्रा टर्मिनस - अहमदाबाद एसी, सुपरफास्ट स्पेशल

  • 08.03.2026 (रविवार) - 1 ट्रिप

  • बांद्रा टर्मिनस - 00:05 बजे

  • अहमदाबाद पहुंचने का समय- 08:40 बजे

  • वाया: सूरत, वडोदरा

ये सेवा मुंबई और अहमदाबाद के बीच संचालित होगी. टूर्नामेंट के निर्णायक मुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम खचाखच भरा रहने की उम्मीद है. भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को सात रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका टीम को आसानी से हराकर अपनी जगह पक्की कर ली थी.

अहमदाबाद विश्व कप फाइनल में दूसरी बार मेजबानी करेगा

ये दूसरी बार होगा जब अहमदाबाद विश्व कप फाइनल में मेजबानी करेगा. पिछली बार 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 50 ओवर का खिताब जीतकर मेजबान टीम को चौंका दिया था.

