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Hindi Newsबिजनेस10 कोच, 75 किमीघंटा रफ्तार...जिंद-सोनीपत ट्रैक पर चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, रेलवे ने दी हरी झंडी

10 कोच, 75 किमी/घंटा रफ्तार...जिंद-सोनीपत ट्रैक पर चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, रेलवे ने दी हरी झंडी

10 कोच की DEMU ट्रेन को जिंद-सोनीपत रूट पर अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दे दी है. ये ट्रेन उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत संचालित होगी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 26, 2026, 11:13 PM IST
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Source : X/social media
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India's First Hydrogen-Powered Train : देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 कोच की DEMU ट्रेन को जिंद-सोनीपत रूट पर अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दे दी है. ये ट्रेन उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत संचालित होगी. ये ट्रेन डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से बिजली उत्पन्न करेगी. ट्रेन की कुल पावर क्षमता 1,200 किलोवाट होगी. 

रेल मंत्रालय को यह मंजूरी रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) की तकनीकी स्वीकृति और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CCRS) द्वारा किए गए सुरक्षा परीक्षणों के बाद मिली है.

डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक तकनीक

इस ट्रेन की कैपेसिटी1,200 किलोवाट है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक तकनीक पर काम करेगी. इस तकनीक में शक्ति पूरे ट्रेन में वितरित रहती है, न कि केवल एक इंजन में केंद्रित होती है. रेल मंत्रालय की मंजूरी रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) से तकनीकी स्वीकृति और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा सुरक्षा परीक्षणों के बाद दी गई.

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तुरंत शुरू नहीं होगी ट्रेन! 

रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि ट्रेन तुरंत चलना शुरू कर देगी, क्योंकि अभी कई अनुपालन प्रक्रियाएं और सत्यापन चरण पूरे किए जाने बाकी हैं. उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधक को RDSO, CCRS और अन्य वैधानिक संस्थाओं जैसे पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणन और निरीक्षण संगठनों द्वारा निर्धारित सभी शर्तों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी.

मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि PESO ने हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट से हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम में कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस (CHG) भरने और भंडारण के लिए लाइसेंस प्रदान किया है. इसका उपयोग ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में किया जाएगा. 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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India's First Hydrogen-Powered Train

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