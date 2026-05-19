₹2,200 करोड़ का मास्टरप्लान; रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी, कश्मीर-तमिलनाडु समेत कई राज्यों को मिलेगा बूस्ट

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Indian Railways : भारतीय रेलवे ने देशभर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए तीन अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है. करीब 2200 करोड़ रुपये की लागत वाले इन प्रोजेक्ट्स का मकसद रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना और माल ढुलाई को तेज बनाना है.
पहला बड़ा प्रोजेक्ट बिहार में किऊल-झाझा थर्ड लाइन से जुड़ा है. 54 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर करीब 962 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. ये रूट हावड़ा-दिल्ली हाई डेंसिटी कॉरिडोर का हिस्सा है, जहां ट्रेनों की आवाजाही पहले से काफी अधिक है. फिलहाल यहां दो लाइनें मौजूद हैं. इन पर क्षमता से ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है. तीसरी लाइन बनने के बाद ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, देरी कम होगी और समयपालन में सुधार आएगा. इससे पटना और कोलकाता के बीच रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी, साथ ही मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ने से इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक सेक्टर को भी फायदा मिलेगा.
दूसरा प्रोजेक्ट जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलखंड से संबंधित है, जिसके लिए 238 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. ये योजना मुख्य रूप से सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर केंद्रित है. पहाड़ी इलाका होने के कारण इस रूट पर भूस्खलन, खराब मौसम और जमीन खिसकने जैसी समस्याएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में ढलानों को मजबूत करने, टनलों की मरम्मत और पुलों की सुरक्षा बढ़ाने का काम किया जाएगा. इन सुधारों के बाद यह रेलमार्ग और अधिक सुरक्षित तथा भरोसेमंद बनेगा. हर साल लाखों श्रद्धालु इस मार्ग से यात्रा करते हैं. इसलिए ये परियोजना यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु में अरक्कोनम-चेंगलपट्टू रेल लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. करीब 993 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 68 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट चेन्नई और आसपास के इलाकों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. ये परियोजना दक्षिणी रेलवे के तहत पूरी की जाएगी और इससे चेन्नई के व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क पर दबाव कम होने की उम्मीद है.
अरक्कोनम–चेंगलपट्टू सेक्शन चेन्नई बीच, तांबरम, चेंगलपट्टू और अरक्कोनम को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सबअर्बन सर्कुलर नेटवर्क का हिस्सा है. अभी ये सिंगल लाइन सेक्शन है. इस पर ट्रैफिक क्षमता लगभग भर चुकी है. आने वाले वर्षों में यात्री और मालगाड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह डबलिंग बेहद अहम मानी जा रही है.
रेल मंत्रालय के अनुसार नई अतिरिक्त लाइन बनने से-
ट्रेनों की लेटलतीफी कम होगी
लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी
ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारु होगा
यात्रियों को तेज और बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी
मालगाड़ियों की आवाजाही भी आसान होगी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट चेन्नई के व्यस्त रेल नेटवर्क पर भीड़ कम करने और ट्रेनों की समयपालन क्षमता सुधारने में बड़ी भूमिका निभाएगा.
ये रेल मार्ग कई बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों से होकर गुजरता है. इनमें महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, श्रीपेरंबदूर, ओरगडम और इरुंगट्टुकोट्टई शामिल हैं. इन इलाकों में ऑटोमोबाइल, सीमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बड़ी यूनिट्स मौजूद हैं. नई रेल लाइन बनने से सीमेंट, ऑटोमोबाइल, खाद्यान्न, लोहा और स्टील जैसी वस्तुओं की ढुलाई तेज और आसान हो सकेगी.
कांचीपुरम के पास प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट परियोजना भी इस रेल लाइन के करीब स्थित है. ऐसे में भविष्य में एयरपोर्ट से जुड़ी यात्री और माल परिवहन जरूरतों को पूरा करने में यह रेल डबलिंग प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
भारतीय रेलवे लगातार नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर काम कर रहा है. अरक्कोनम–चेंगलपट्टू डबलिंग प्रोजेक्ट को दक्षिण भारत में रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.