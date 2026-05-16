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Hindi Newsबिजनेसपश्चिम बंगाल को रेलवे की बड़ी सौगात; कोलकाता से जुड़ेगा जयपुर, नई ट्रेन समेत 3 बड़े प्रोजेक्ट मंजूर

पश्चिम बंगाल को रेलवे की बड़ी सौगात; कोलकाता से जुड़ेगा जयपुर, नई ट्रेन समेत 3 बड़े प्रोजेक्ट मंजूर

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं की मंजूरी से जुड़ी जानकारी सुवेंदु अधिकारी को आधिकारिक पत्र के जरिए दी. रेलवे का मानना है कि इन योजनाओं से उत्तर बंगाल समेत कई व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 16, 2026, 05:36 PM IST
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 Good News For Passengers :  पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लिए तीन बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. इनमें कोलकाता से जयपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन, न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी रेलवे लाइन का दोहरीकरण और एक नई थर्ड लाइन परियोजना के सर्वे को हरी झंडी दी गयी है. इन परियोजनाओं से राज्य में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने, भीड़ कम करने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं की मंजूरी से जुड़ी जानकारी सुवेंदु अधिकारी को आधिकारिक पत्र के जरिए दी. रेलवे का मानना है कि इन योजनाओं से उत्तर बंगाल समेत कई व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

कोलकाता-जयपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन

रेलवे ने 18061/18062 सांतारागाछी-खाटीपुरा एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी दे दी है. यह ट्रेन कोलकाता के सांतारागाछी से जयपुर के खाटीपुरा तक खड़गपुर के रास्ते चलेगी. नई ट्रेन सेवा से पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक नया लंबी दूरी का विकल्प मिलेगा. पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक यात्राओं के लिए ये ट्रेन काफी उपयोगी मानी जा रही है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और मौजूदा ट्रेनों पर दबाव कम होगा.

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न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी

भारतीय रेलवे ने न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी रेल लाइन के लगभग 7.15 किलोमीटर हिस्से के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है. ये रूट उत्तर बंगाल का बेहद महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर माना जाता है क्योंकि इसी मार्ग से पूर्वोत्तर भारत जाने वाली कई यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, लाइन डबलिंग से ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी, जाम और देरी कम होगी तथा ऑपरेशनल क्षमता में सुधार आएगा. इससे उत्तर बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी फायदा मिलेगा.

शालवानी-आद्रा थर्ड लाइन सर्वे को हरी झंडी

रेलवे ने 107 किलोमीटर लंबी शालवानी-आद्रा थर्ड रेलवे लाइन परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को भी मंजूरी दी है. प्रस्तावित तीसरी लाइन का उद्देश्य बढ़ते यात्री और माल ढुलाई ट्रैफिक को संभालना है. अधिकारियों का कहना है कि सर्वे की मंजूरी भविष्य में परियोजना के निर्माण और विस्तार की दिशा में पहला बड़ा कदम है.

यात्रियों को कैसे मिलेगा फायदा?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यस्त रूटों पर भीड़ कम होगी और ट्रेनों की समयपालन क्षमता में सुधार होगा, साथ ही माल परिवहन भी तेज होगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है.

सुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा?

इन परियोजनाओं का स्वागत करते हुए CM सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति देगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद भी किया. उन्होंने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी, परिवहन और विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम किया जा रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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