Indian Railways : 30 साल का इंतजार खत्म! सरकार ने इन दोनों शहरों के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी दी

तेजस्वी सूर्या ने बताया कि बेंगलुरु और मुंबई भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र होने के बावजूद दोनों शहरों के बीच केवल एक ट्रेन है जिसका नाम है उद्यान एक्सप्रेस, ये दोनों शहरों के बीच यात्रा पूरी करने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लेती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:14 PM IST
Indian Railways : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता तेजस्वी सूर्या ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि दोनों बड़े शहरों को जोड़ने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन आखिरकार हकीकत बनने वाली है. तेजस्वी सूर्या ने बताया कि बेंगलुरु और मुंबई भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र होने के बावजूद दोनों शहरों के बीच केवल एक ट्रेन है जिसका नाम है उद्यान एक्सप्रेस, ये दोनों शहरों के बीच यात्रा पूरी करने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लेती है.

30 सालों की डिमांड

अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि बहुत जल्द, हम बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करेंगे. दोनों शहर प्रमुख आर्थिक केंद्र हैं और उनके स्टेशनों पर क्षमता विस्तार ने अब इसे संभव बना दिया है. उन्होंने कहा कि यह मांग 30 सालों से लंबित थी. लोकसभा में बेंगलुरु दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्या ने कहा कि पिछले तीन दशकों में, दोनों शहरों के विकास के बावजूद, बेंगलुरु और मुंबई के बीच केवल एक सुपरफास्ट ट्रेन थी.

यह भी पढ़ें : रेलवे नहीं है वंदे भारत ट्रेन का असली मालिक, हर साल भरती है करोड़ों का किराया

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तेजस्वी बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन कनेक्शन की जरूरत पर लगातार काम कर रहे हैं.

तेजस्वी सूर्या ने जताया आभार 

कर्नाटक की जनता की ओर से सूर्या ने इस लंबे समय से लंबित सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इसे संभव बनाने में सहयोग के लिए रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना का भी धन्यवाद किया.

सूर्या ने कहा कि पिछले साल ही 26 लाख से ज्यादा लोगों ने दोनों शहरों के बीच हवाई यात्रा की है. ये नई सर्विस लाखों नागरिकों के लिए यात्रा को और भी किफायती और सुविधाजनक बनाएगी.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

;