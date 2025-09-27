Indian Railways : 30 साल का इंतजार खत्म! सरकार ने इन दोनों शहरों के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी दी

Indian Railways : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता तेजस्वी सूर्या ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि दोनों बड़े शहरों को जोड़ने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन आखिरकार हकीकत बनने वाली है. तेजस्वी सूर्या ने बताया कि बेंगलुरु और मुंबई भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र होने के बावजूद दोनों शहरों के बीच केवल एक ट्रेन है जिसका नाम है उद्यान एक्सप्रेस, ये दोनों शहरों के बीच यात्रा पूरी करने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लेती है.

30 सालों की डिमांड

अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि बहुत जल्द, हम बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करेंगे. दोनों शहर प्रमुख आर्थिक केंद्र हैं और उनके स्टेशनों पर क्षमता विस्तार ने अब इसे संभव बना दिया है. उन्होंने कहा कि यह मांग 30 सालों से लंबित थी. लोकसभा में बेंगलुरु दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्या ने कहा कि पिछले तीन दशकों में, दोनों शहरों के विकास के बावजूद, बेंगलुरु और मुंबई के बीच केवल एक सुपरफास्ट ट्रेन थी.

I have some great news for people of Bengaluru and Mumbai. From last 30 years, our two great cities were connected by only one super fast train -Udyan Express. Even that train took more than 24 hrs to reach. This forced most people to inevitably take bus or flights. Travel was… pic.twitter.com/NZmJ2rhiLs — Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) September 27, 2025

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तेजस्वी बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन कनेक्शन की जरूरत पर लगातार काम कर रहे हैं.

तेजस्वी सूर्या ने जताया आभार

कर्नाटक की जनता की ओर से सूर्या ने इस लंबे समय से लंबित सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इसे संभव बनाने में सहयोग के लिए रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना का भी धन्यवाद किया.

सूर्या ने कहा कि पिछले साल ही 26 लाख से ज्यादा लोगों ने दोनों शहरों के बीच हवाई यात्रा की है. ये नई सर्विस लाखों नागरिकों के लिए यात्रा को और भी किफायती और सुविधाजनक बनाएगी.