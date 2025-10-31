अब ट्रेन छूटने का नहीं रहेगा डर! रेलवे की नई पहल, पैसेंजर्स को मिलेगा बड़ा फायदा

Indian Railways : रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशभर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 76 नए पैसेंजर होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है. ये फैसला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने पहले पैसेंजर होल्डिंग एरिया की सफलता के बाद लिया गया है. रेल मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में बनने वाले ये नए होल्डिंग एरिया मॉड्यूलर डिजाइन पर आधारित होंगे और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे. रेल मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी परियोजनाओं को 2026 के त्योहारों के सीजन से पहले पूरा कर लिया जाए.

कैसे होंगे नए होल्डिंग एरिया

रेलवे के मुताबिक, नए होल्डिंग एरिया में AI-बेस्ड CCTV कैमरे, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, और 24x7 सर्विलांस टीम तैनात की जाएगी. इससे यात्रियों की सुरक्षा होगी. त्योहारों और भीड़भाड़ के वक्त, रेलवे अधिकारी रीयल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे और यात्रियों की मूवमेंट को कण्ट्रोल रख पाएंगे. इसके साथ ही, स्टेशन के बाकी हिस्सों में भीड़ कम होगी और ट्रेन चढ़ने-उतरने का प्रोसेस आसान बनेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नई दिल्ली स्टेशन का अनुभव रहा सफल

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने हाल ही में दीवाली और छठ पर्व के दौरान भारी यात्रियों की भीड़ को सफलतापूर्वक संभाला. ये संभव हुआ वहां बने ‘यात्री सुविधा केंद्र (Yatri Suvidha Kendra)’ की वजह से, जो महज चार महीने में तैयार किया गया था. ये स्थायी होल्डिंग एरिया एक समय में लगभग 7,000 यात्रियों को ठहराने की क्षमता रखता है, जिससे स्टेशन पर प्री-बोर्डिंग कंफर्ट और यात्रियों की आवाजाही में काफी सुधार हुआ है.

यात्रियों की मूवमेंट का रखा गया ध्यान

मंत्रालय ने बताया कि ये सर्विस तीन जोन- टिकटिंग, पोस्ट-टिकटिंग और प्री-टिकटिंग में डिवाइडेड है, जिससे यात्रियों की मूवमेंट को व्यवस्थित और सहज बनाया जा सके. रेलवे का मानना है कि इस पहल से त्योहारों और भीड़भाड़ वाले सीजन में यात्रियों को आराम, सुविधा और सुरक्षा का बेहतर अनुभव मिलेगा.