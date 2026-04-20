railways scrap sales: भारतीय रेलवे देश में करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है. सरकार की हमेशा यही कोश‍िश रहती है क‍ि क‍िराये को बढ़ाए बगैर यात्र‍ियों को बेहतर सुव‍िधाएं मुहैया कराई जाएं. इसके लि‍ए रेलवे की तरफ से रेवेन्‍यू बढ़ाने के लगातार प्रयास क‍िये जा रहे हैं. 31 मार्च को खत्‍म हुए फाइनेंश‍ियल ईयर में रेलवे ने स्क्रैप बेचकर नया र‍िकॉर्ड बना द‍िया है. जी हां, रेलवे ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 के दौरान पुराने और खराब हो चुके सामान की ब‍िक्री से 6813.86 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू हासिल क‍िया है. सरकार ने 6000 करोड़ रुपये का स्‍क्रैप बेचने का टारगेट रखा था.

रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इस बारे में दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि स्क्रैप की ब‍िक्री करने से म‍िले 6800 करोड़ से रेलवे की व‍ित्‍तीय स्‍थ‍ित‍ि में सुधार हुआ है. पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 में रेलवे ने 6641.78 करोड़ रुपये का स्‍क्रैप बेचा था. उस समय सरकार ने 5400 करोड़ रुपये का टारगेट रखा था. चकहप रेलवे ने लगातार दूसरे साल स्क्रैप की बिक्री टारगेट से ज्‍यादा की है.

कैसे हो रही स्क्रैप बिक्री?

रेलवे के डिपो, यार्ड और वर्कशॉप में पड़े पुराने लोकोमोटिव, कोच, वैगन, रेल की पटर‍ियों और बाकी सामान की बि‍क्री की जा रही है. ई-ऑक्‍शन के जर‍िये होने वाली स्‍क्रैप की ब‍िक्री पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहती है. इससे रेलवे को पैसा म‍िलता है और भरी हुई जगह खाली हो जाती है. खाली होने पर इस जगह का यूज नई गत‍िव‍िध‍ि के लि‍ए क‍िया जाता है. अधिकारियों ने बताया यह पहल रेलवे को इकोनॉम‍िक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद कर रही है. पुराने सामान की रिसाइक्लिंग से कचरा कम होता है.

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नॉन-फेयर रेवेन्यू में भारी उछाल

स्क्रैप बिक्री के अलावा रेलवे को अच्‍छी मात्रा में आमदनी हो रही है. रेलवे का नॉन-फयर रेवेन्‍यू (Non-Fare Revenue) तेजी से बढ़ रहा है. यह आमदनी स्टेशन पर व‍िज्ञापन, रेलवे संपत्तियों का कमर्श‍ियल यूज आदि से होती है. व‍ित्‍त वर्ष 2021-22 में नॉन-फेयर रेवेन्यू करीब 290 करोड़ रुपये रहा. यह 2025-26 में बढ़कर 777.76 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस साल टारगेट 720.85 करोड़ रुपये था, ज‍िसे 107.9 प्रतिशत के साथ हास‍िल कर ल‍िया गया है.

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रेलवे ने बताया क‍ि इस तरह होने वाली एड‍िशनल इनकम से रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं, साफ-सफाई, डिजिटल सर्व‍िस और स‍िक्‍योर‍िटी स‍िस्‍टम में सुधार क‍िया जाता है. रेलवे की तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क संचाल‍ित क‍िया जाता है. आमदनी बढ़ाने के ल‍िए रेलवे की तरफ से स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड वाले आउटलेट पर जोर दे रहा है. पूरे नेटवर्क पर 22 प्रीमियम ब्रांड के ल‍िए मंजूरी दी जा चुकी है. इससे भी रेलवे की आदमनी में इजाफा होगा.