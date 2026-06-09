Railways Luggage Rule: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, अब हवाई यात्रा की तरह आपको ट्रेन में सामान ले जाने से पहले भी इसका वजन चेक करना जरूरी है. भारतीय रेलवे की तरफ से प‍िछले द‍िनों यात्र‍ियों की सुव‍िधा और सुरक्षा को ध्‍यान में रखकर ट्रेन में ले जाए जाने वाले सामान की अध‍िकतम सीमा से जुड़ा द‍िशा-न‍िर्देश जारी क‍िया था. रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्र्री की तरफ से एक बार फ‍िर साफ क‍िया गया क‍ि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को फ्री ल‍िमि‍ट से ज्यादा सामान ले जाने पर एक्‍स्‍ट्रा चार्ज देना होगा.