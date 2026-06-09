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Indian Railways: ट्रेन में ज्‍यादा सामान ले जाने पर लगेगी पेनाल्‍टी, हर क्‍लास में लगेज ले जाने की ल‍िमि‍ट तय

Luggage Limit in Train: यात्र‍ियों की सुव‍िधा और सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए रेलवे ने फ्लाइट की तरह लगेज की ल‍िम‍िट तय की हुई है. लेक‍िन अब यद‍ि इस ल‍िम‍िट को इग्‍नोर करके आपने ज्‍यादा सामान लेकर यात्रा की तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 09, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:49 AM IST
Indian Railways: ट्रेन में ज्‍यादा सामान ले जाने पर लगेगी पेनाल्‍टी, हर क्‍लास में लगेज ले जाने की ल‍िमि‍ट तय
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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