Railways Luggage Rule: अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, अब हवाई यात्रा की तरह आपको ट्रेन में सामान ले जाने से पहले भी इसका वजन चेक करना जरूरी है. भारतीय रेलवे की तरफ से पिछले दिनों यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेन में ले जाए जाने वाले सामान की अधिकतम सीमा से जुड़ा दिशा-निर्देश जारी किया था. रेलवे मिनिस्ट्र्री की तरफ से एक बार फिर साफ किया गया कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को फ्री लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.
पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान यह साफ किया था कि नियम पहले से ही लागू है. हर क्लास के हिसाब से सामान की लिमिट, अधिकतम सीमा और अतिरिक्त शुल्क तय हैं. रेलवे अधिकारियों की तरफ से यह भी साफ किया गया कि तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर सफर करने वाले यात्रियों पर नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके लिए हर कैटेगरी के कोच की अलग-अलग लिमिट तय की गई है. इसका मकसद कोच में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षित व आरामदायक सफर मुहैया कराना है.
रेल मंत्री की तरफ से लोकसभा में यह भी साफ किया गया था कि मुफ्त सामान की छूट, अधिकतम लिमिट के अंदर ही आती है. यात्री चार्ज देकर भी अपनी क्लास की तय अधिकतम लिमिट से ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते. मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान लेकर चलने पर यात्री अतिरिक्त सामान की बुकिंग कर सकते हैं. इस सामान को अपने कोच में ले जाने के लिए तय दर से डेढ़ गुना शुल्क देना होगा. यह सामान अधिकतम लिमिट तक ही ले जाने की अनुमति है.
यात्री अपने साथ कोच में केवल ट्रंक, सूटकेस या बॉक्स ही ले जा सकते हैं. इनका अधिकतम साइज 100 cm x 60 cm x 25 cm होना चाहिए. इससे बड़ा कोई भी सामान कोच में नहीं ले जाया जा सकता है. ऐसे सामान को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक करके भेजना पड़ेगा. बड़े साइज का सामान या किसी भी मर्चेंडाइज आइटम को पर्सनल लगेज मानकर यात्री कोच में नहीं ले जा सकते. इन्हें अलग से बुक करके ब्रेक वैन में ही भेजा जाएगा.
तय लिमिट से ज्यादा सामान ब्रेक वैन (SLR) में ही ले जाया जाएगा. रेलवे की तरफ से तय अधिकतम बुकिंग लिमिट का पालन करना जरूरी है. रेलवे का कहना है कि ये नियम यात्री सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. यात्रियों की तरफ से यदि नियमों का पालन किया जाए तो सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. रेलवे की तरफ से यात्रियों से अपील की गई कि यात्रा शुरू करने से पहले अपने किसी भी सामान का वजन जांच लें.