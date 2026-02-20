Advertisement
Indian Railways: रेलवे के करोड़ों यात्र‍ियों के ल‍िए अलर्ट! म‍िड‍िल बर्थ, नाइट लाइट और लाउडस्‍पीकर के ल‍िये क्‍या है न‍ियम?

Indian Railways: रेलवे के करोड़ों यात्र‍ियों के ल‍िए अलर्ट! म‍िड‍िल बर्थ, नाइट लाइट और लाउडस्‍पीकर के ल‍िये क्‍या है न‍ियम?

IRCTC: भारतीय रेलवे की तरफ से रात में सफर करने वाले यात्र‍ियों की सहूल‍ियत को देखते हुए न‍ियम जारी क‍िये गए थे. यात्री यद‍ि इन न‍ियमों का पालन नहीं करते तो रेलवे की तरफ से आपके ख‍िलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:15 AM IST
Indian Railways: रेलवे के करोड़ों यात्र‍ियों के ल‍िए अलर्ट! म‍िड‍िल बर्थ, नाइट लाइट और लाउडस्‍पीकर के ल‍िये क्‍या है न‍ियम?

Indian Railways Night Rules: यद‍ि आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, भारतीय रेलवे की तरफ से प‍िछले द‍िनों नाइट जर्नी को लेकर न‍ियम जारी क‍िये गए थे. इन न‍ियमों को रेलवे ने यात्र‍ियों की तरफ से नाइट जर्नी में होने वाली परेशानी की श‍िकायत के बाद जारी क‍िया है. रेलवे के इन न‍ियमों को रात 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक लागू क‍िया जाएगा. लाखों यात्री हर रात ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर परेशानी हो सकती है. ये नियम मिडिल बर्थ, लाइट, शोर और टिकट चेकिंग से जुड़े हैं.

10 बजे के बाद ट्रेन में शोर करने पर रोक

रेलवे के न‍ियमानुसार रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शोर करने पर रोक है. यात्र‍ियों का आपस में जोर-जोर से बात करना, फोन पर चिल्लाकर बात करना, लाउडस्पीकर पर गाना या म्यूजिक बजाना पूरी तरह से बैन है. फोन कॉल्स भी धीमी आवाज में करनी होंगी. इसका मकसद यही है क‍ि आसपास मौजूद सभी यात्रियों को अच्छी नींद आ सके. इसके अलावा रात 10 बजे के बाद कोच की मेन लाइट्स को बंद कर द‍िया जाएगा. इसके बाद केवल नाइट लाइट या बर्थ लैंप ही जलाया जा सकेगा. इससे यात्र‍ियों को आराम करने की सुव‍िधा होगी और गैर जरूरी रोशनी भी नहीं होगी.

मिडिल बर्थ वालों के लि‍ये न‍ियम

अगर आपका ट‍िकट म‍िड‍िल बर्थ का है तो यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी बर्थ ओपर करके सो सकते हैं. सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को फोल्ड करके वापस लगाना जरूरी है. इसका कारण यह है क‍ि इससे लोअर बर्थ वाले यात्री आराम से बैठ सकेंगे. यद‍ि मिडिल बर्थ वाला यात्री सोना चाहता है, लोअर बर्थ वाला सहयोग करेगा और बिना बहस के जगह देगा. इन न‍ियमों को क‍िसी भी तरह के झगड़ों से बचाने के लि‍ये लागू क‍िया गया है.

टिकट चेकिंग से जुड़े न‍ियम

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टीटीई (टिकट एग्जामिनर) सामान्य यात्रियों का टिकट नहीं चेक कर सकते. अगर कोई यात्री 10 बजे से पहले ट्रेन में चढ़ा है, तो इस समय में टिकट चेक नहीं होगा. लेकिन 10 बजे के बाद चढ़ने वाले यात्रियों का टिकट जरूर चेक होगा. इस न‍ियम से सोते हुए यात्री परेशान नहीं होंगे. इन न‍ियमों के लागू होने के बाद यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकेगा. रेलवे का कहना है कि सहयोग और सम्मान से सफर बेहतर होता है. अगली बार आप भी ट्रेन में नाइट जर्नी करने से पहले इन न‍ियमों को याद रखें ताक‍ि क‍िसी तरह का जुर्माना न लगे. 

Indian railways

Trending news

