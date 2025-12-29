Advertisement
Indian Railways: बेस किचन का शटर होगा डाउन...क्या है क्लस्टर किचन, जिससे अब ट्रेन यात्रियों को मिलेगा खाना

Food facility in train: भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़े बदलाव की ओर है. अब वह धीरे-धीने अपने बेस किचन को बंद कर रहा है और ट्रेन यात्रियों के लिए क्लस्टर किचन को बढ़ावा दे रहा है. नए साल में इस काम में और तेजी की संभावना है. इससे यात्रियों को गर्म और ताजा खाना जल्द ही उपलब्ध हो सकेगा. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:38 PM IST
Indian Railways News: भारतीय रेलवे नए साले में अपने यात्रियों के लिए खास तैयारी करने जा रहा है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे जल्द ही अपने रेल यात्रियों के लिए बेस किचन को धीरे-धीरे बंद करना शुरू करेगा और क्लस्टर किचन की सुविधा शुरू करेगा. मतलब कि रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को उनके ऑर्डर पर क्लस्टर किचन से खाना परोसा जाएगा. इस प्रोसेस के तहत रेलवे धीरे-धीरे अपने पास से यात्रियों की खाने-पीने की जिम्मेदारी को खत्म करते हुए बाजार के हवाले कर रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे में खाने-पीने की व्यवस्था करने वाला IRCTC अब बेस किचन बंद कर क्लस्टर किचन पर काम शुरू कर दिया है.

क्लस्टर किचन से यात्रियों को मिलेगा खाना

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आईआरसीटीसी (रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) ने क्लाउड किचन के माध्यम से यात्रियों को खाना ऑर्डर करने का ऑप्शन पर देना शुरू कर दिया है. मालूम हो कि रेलवे में यात्रियों के लिए खान-पान की जिम्मेदारी IRCTC की होती है. यह बाजार से कच्चा सामान खरीदता है और उसे बेस किचन में तैयार (खाना बनाकर) करता है. उसके बाद विभिन्न ट्रेनों में इस खाने को परोसने के लिए आईआरसीटीसी प्राइवेट कंपनियों को ठेका देती है. इनके जरिए ही यात्रियों को खाना परोसा जाता है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे के एक अधिकारी ने बताया है कि जो कंपनियां पहले से ही बेस किचन के जरिए खाना परोसती हैं,  वह इस नई व्यवस्था के तहत क्लस्टर किचन में खाना तैयार करेंगी. इस दौरान खाना को हाइजीनिक रूस से तैयार किया जाए, इसकी देखरेख रेलवे के लोग करेंगे. वहीं, क्लस्टर किचन के अलावा क्लाउड किचन की भी बात कही जा रही है. इसके तहत यात्री रेल ऐप या अन्य ऐप (जो नियम के अधीन होंगे) के जरिए खाना ऑर्डर कर सकेंगें. फिलहाल यह एक ऑप्शन के रूप में होगा. 

यह भी पढ़ें- IRCTC ने आज से बदल दी रिजर्वेशन की टाइमिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में आधार का बढ़ा 'दम', दलालों पर लगाम

 

बेस किचन और क्लस्टर किचन क्या हैं?

सबसे पहले बात बेस किचन की करते हैं. वैसी किचन, जहां से पूरा ऑपरेशन चलता है. यहां सामान स्टोर किए जाते हैं. खाना बनाने के लिए बड़े लेवल पर यहां तैयारी होती है. जैसे कि मसाले तैयार करना, सब्जियों को काटना, सेमी कुक्ड खाना बनाना आदि. यह बहुत ही बड़ी एक सेंट्रल किचन होती है, जो कई ब्रांड और आउटलेट्स के लिए काम करती है. अब बात करते हैं क्लस्टर किचन की. यह किचन साइज में बेस किचन से छोटे होती हैं. यह अलग-अलग क्षेत्रों में होती हैं. इन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रुप में बनाया जाता है. इन किचन में केवल फाइनल कुकिंग की जाती है. जैसे किसी यात्री के द्वारा ऑर्डर आने पर खाना को गर्म करना और पैक करना आदि. इस किचन से जल्द से जल्द यात्रियों तक खाना पहुंचाने की कोशिश होती है. क्लस्टर किचन छोटे और लोकल स्तर पर होती हैं, जहां से यात्रियों को आसानी से गर्म और ताजा खाना मिल जाता है.  

रेलवे ने क्यों उठाया यह कदम?

बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए खाने की सुविधा को और आसान के साथ खाने की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया है. इससे खाना परोसनें में सहुलियत होगी और यात्रियों के लिए भी यह सुविधाजनक होगा. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...

Indian railwayscluster kitchens

