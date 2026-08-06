bengaluru mangaluru vande bharat: रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने प‍िछले कुछ सालों के दौरान तेजी से वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू क‍िया है. इन ट्रेनों के संचालन से यात्र‍ियों के समय की काफी बचत हुई है. अब कर्नाटक के तटीय इलाकों को बेंगलुरु से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रास्ता साफ हो गया है. साउथ वेस्‍टर्न रेलवे का मैसूरु मंडल 11 अगस्त से सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट सेक्शन पर ट्रायल शुरू करने जा रहा है. हालांकि, रेल राज्य मंत्री वी. सोमनन्‍ना ने पहले जून तक इस रूट पर वंदे भारत चलाने की बात कही थी. लेकिन ऑटोमेट‍िक इमरजेंसी ब्रेकिंग स‍िस्‍टम (AEB) से लैस स्‍पेशल रैड नहीं म‍िलने के कारण इसमें देरी हुई.