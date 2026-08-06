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Vande Bharat Express: रेलवे का बड़ा ऐलान, अब इस रूट पर शुरू होगी नई वंदे भारत एक्‍सप्रेस; 11 से शुरू होगा ट्रायल

Vande Bharat Express Trial: रेलवे की तरफ से बेंगलुरु से मंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्‍सप्रेस शुरू करने का फैसला क‍िया गया है. 11 अगस्‍त से ट्रेन का ट्रायल शुरू होने के बाद इसका कमर्श‍ियल रन शुरू क‍िया जाना है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 06, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:23 AM IST
Vande Bharat Express: रेलवे का बड़ा ऐलान, अब इस रूट पर शुरू होगी नई वंदे भारत एक्‍सप्रेस; 11 से शुरू होगा ट्रायल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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