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Hindi Newsबिजनेसयकीन नहीं होता...13 घंटे में पूरा होगा 18 घंटे का सफर; इस रूट पर शुरू हो रही शानदार ट्रेन

यकीन नहीं होता...13 घंटे में पूरा होगा 18 घंटे का सफर; इस रूट पर शुरू हो रही शानदार ट्रेन

Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन एक और अहम रूट पुणे से बेंगलुरु के बीच शुरू होने की उम्‍मीद की जा रही है. ट्रेन के शुरू होने के बाद इस रूट पर लगने वाला समय घटकर 12 से 13 घंटे रह जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:47 PM IST
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Bengaluru Pune Vande Bharat: रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं को ध्‍यान में रखकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. पुणे और बेंगलुरु के बीच सफर करने वाले पैसेंजर के लिए भारतीय रेलवे बड़ी सौगात लेकर आ रहा है. जल्द इस रूट पर हाई-टेक 'वंदे भारत स्लीपर' (Vande Bharat Sleeper) ट्रेन दौड़ती नजर आएगी. इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी तय होने का समय 18 से 20 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा. यानी पहले के मुकाबले कम से कम 5 घंटे कम लगेंगे. रेलवे के अनुसार मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर कॉरिडोर शुरू होने से पुणे के यात्रियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा. ट्रेन से सफर करने से समय बचने के साथ ही यात्रियों को हवाई सफर जैसा शानदार अनुभव होगा.

18 घंटे का सफर अब सिर्फ 13 घंटे में

मौजूदा समय में पुणे से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों को 938 किमी की दूरी तय हरने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है. लेकिन नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस सफर को महज 12 से 13 घंटे में पूरा कर लेगी. यानी यात्रियों के 5 से 6 घंटे की बचत होगी. यह स्‍पेशल ट्रेन ऐसे लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी जो काम या पढ़ाई के सिलसिले में इन दोनों शहरों का सफर करते रहते हैं. वंदे भारत स्लीपर को लंबी दूरी के ह‍िसाब से आरामदायक बनाया गया है. इसमें कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 1st AC, 2nd AC और 3rd AC की सुव‍िधा होगी.

800 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की सुव‍िधा

ट्रेन में एक ट्र‍िप पर 800 से ज्यादा यात्रियों के बैठने और सोने की कैप‍िस‍िटी है. इसके कोच में आरामदायक बर्थ, शोर कम करने वाली टेक्‍न‍िक और झटकों से बचाने के लिए एडवांस सस्पेंशन सिस्टम लगाया गया है. इसके अलावा ट्रेन में ऑटोमेट‍िक डोर और एसी कोच लग्‍जरी सुव‍िधा का अहसास देते हैं. इसकी रफ्तार की बात करें तो यह ट्रेन 160 से 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है. यात्र‍ियों की सुरक्षा को देखते हुए इस ट्रेन में 'कवच' (Kavach) स‍िक्‍योर‍िटी स‍िस्‍टम लगाया गया है.

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किराये का ऑफ‍िश‍ियल ऐलान नहीं क‍िया

रेलवे की तरफ से इस ट्रेन के किराये को लेकर क‍िसी तरह का ऑफ‍िश‍ियल ऐलान नहीं क‍िया गया है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसका फेयर प्रीम‍ियम कैटेगरी में होगा. ट्रेन बेंगलुरु और मुंबई के बीच चलेगी और पुणे इसका अहम स्‍टॉपेज होगा. रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव और बेंगलुरू सेंट्रल के सांसद पीसी मोहन ने भी इस प्रोजेक्‍ट की पुष्टि की है. जल्द ही ट्रेन के टाइम टेबल और किराये से जुड़ी जानकारी शेयर की जाएगी. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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