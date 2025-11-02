Advertisement
किसे मिलेगी ट्रेन में लोअर बर्थ ? तत्काल टिकट के बाद अब रेलवे ने बदला सीट बुकिंग का नियम, सीट पर सोने-बैठन का समय भी तय

ट्रेन से सफर के दौरान अगर जर्नी लंबी हो तो अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें नीचे का बर्थ मिल जाए. हर कोच में तीन बर्थ होते हैं. टिकट बुकिंग के दौरान अधिकांश लोगों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों की इच्छा होती है कि उन्हें नीचे की सीट ही मिले.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 02, 2025, 10:51 AM IST
Indian Railway: ट्रेन से सफर के दौरान अगर जर्नी लंबी हो तो अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें नीचे का बर्थ मिल जाए. हर कोच में तीन बर्थ होते हैं. टिकट बुकिंग के दौरान अधिकांश लोगों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों की इच्छा होती है कि उन्हें नीचे की सीट ही मिले. इस लोअर सीट को लेकर रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है. रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन के नियमों को बदलने के बाद अब ट्रेन में सीट को लेकर नया नियम बना दिया है. 

लोअर सीट पर रेलवे का नया नियम    

 रेलवे की ओर से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से कम कर 60 दिन कर दिया गया. नियमों में बदलाव होने के बाद भी लोअर सीट को लेकर लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई. टिकट बुकिंग के दौरान 'लोअर बर्थ प्रिफरेंस' का विकल्प चुनने के बाद भी लोगों को नीचे वाली सीट नहीं मिल पाता है. ऐसे में  रेलवे की ओर से किया गया बदलाव जानना जरूरी है.  

क्या है लोअर सीट पर रेलवे का नया नियम  

रेलवे के नियम के मुताबित 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ आवंटित की जाती है. हालांकि ये सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है. टिकट में बुकिंग के दौराव भले ही आप लोअर सीट का विकल्प चुने, अगर नीचे की सीट उपलब्ध नहीं होगी तो आपको मिडिल, अपर, साइड अपर सीट मिल जाएगा. अब रेलवे ने एक बड़ा बदलाक किया है. रेलवे ने टिकट बुकिंग के दौरान ‘बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अवेलेबल’ का विकल्प पेश किया है. IRCTC से टिकट बुकिंग करते हुए Book Only if Lower Berth available का विकल्प दिया है. जिसके तहत अगर ट्रेन में लोअर बर्थ उपलब्ध होगी तो ही आपका टिकट बुक होगा.  

ट्रेन में सोने का भी नियम  

रेलवे ने ट्रेन में सोने का भी नियम तय कर दिया है. आप अपनी सीट पर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक का समय सो सकते हैं. इस दौरान यात्री अपनी निर्धारित बर्थ पर सो सकते हैं. बाकी समय आपको अपनी सीट खासकर मिडिल बर्थ खोलने की छूट नहीं होगी.जबकि दिन के बाकी घंटों में यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा होगी. हालांकि आपकी रजामंदी से यात्री सोने-बैठने की समय सीमा खुद तय कर सकते हैं.  

