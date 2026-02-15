टॉयलेट, वॉश बेसिन और कचरा....अब प्रोफेशनल टीमों के हवाले होगी ट्रेनों की सफाई, टेक्नोलॉजी की एंट्री

Advertisement
Hindi Newsबिजनेसटॉयलेट, वॉश बेसिन और कचरा....अब प्रोफेशनल टीमों के हवाले होगी ट्रेनों की सफाई, टेक्नोलॉजी की एंट्री

टॉयलेट, वॉश बेसिन और कचरे की सफाई अब प्रोफेशनल टीमों को सौंपी जाएगी. भारतीय रेलवे टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग और आधुनिक उपकरणों के जरिए ऑनबोर्ड सेवाओं को अपग्रेड कर रहा है. ताकि यात्रियों को बेहतर स्वच्छता और सुविधा मिल सके.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:07 AM IST
Indian Railways :  भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा में सुधार करने के लिए बड़ा फैसला किया है. अब रेलवे लंबी दूरी के यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता (ट्रेन के टॉयलेट) में फैली गंदगी को दूर करने की कोशिश कर रहा है. शनिवार यानी 14 फरवरी को चलती ट्रेनों में टॉयलेट, वॉश बेसिन और कचरा कलेक्शन की रेगुलर सफाई पर फोकस करते हुए ऑन-बोर्ड सर्विस में सुधार शुरू किए हैं. इसमें जनरल या अनरिजर्व्ड कोच में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को साफ टॉयलेट की सुविधा देना शामिल है.

ये सर्विस मौजूदा प्रैक्टिस से बिल्कुल अलग है. अभी चलती ट्रेनों के जनरल कोच में टॉयलेट, बेसिन और कॉमन एरिया की रेगुलर इंटरवल पर सफाई नहीं की जाती. जब तक कि कोई शिकायत न हो. रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि ये प्रोविजन पहली बार लाया जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मौजूदा सिस्टम में सफाई सिर्फ रिजर्व्ड कोच में की जाती है. हमने नए सुधार में जनरल कोच को भी शामिल किया है. अधिकारियों ने कहा कि उनका मकसद ऐसे कोच में हर 1-2 घंटे में टॉयलेट की सफाई पक्का करना है.

सफाई के मॉडल में बदलाव

वैष्णव ने ये भी कहा कि पहले का 'क्लीन ट्रेन स्टेशन' कॉन्सेप्ट, जिसमें कुछ स्टेशनों पर पूरी सफाई होती थी. अब ट्रेन के स्टार्ट होने से लेकर उसके डेस्टिनेशन तक लगातार सफाई के मॉडल से बदला जा रहा है. उन्होंने कहा कि टॉयलेट, कूड़ेदान, केबिन के अंदर का हिस्सा, पानी की उपलब्धता और छोटी-मोटी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल खराबी जैसे लाइट जाना इन सभी समस्यों को यात्रा के दौरान लगातार ठीक किया जाएगा.

मंत्री ने दो सुधारों की घोषणा भी की है. इसमें ‘बेहतर ऑन-बोर्ड सर्विस के लिए’ और ‘गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों और कार्गो से जुड़ी सुविधाओं के जरिए रेल-आधारित लॉजिस्टिक्स. ये 2026 में 52 हफ्तों में 52 सुधार' लागू करने के लक्ष्य का हिस्सा है.

टॉयलेट की सफाई पर जोर

उन्होंने कहा कि शुरुआत में अधिक यात्री वाली लगभग 80 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं. ऐसी हर जोन में 4-5 ट्रेनें हैं. अगले छह महीनों में ऑन-बोर्ड सेवाओं से जुड़े सुधारों के तहत आएंगी और तीन साल में इसे सभी ट्रेनों में लागू कर दिया जाएगा. वैष्णव ने कहा कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी वाली प्रोफेशनल टीमों को तय सर्विस लेवल एग्रीमेंट के साथ जोड़ा जाएगा. इसमें सफाई की फ्रीक्वेंसी और पीक आवर्स के दौरान ज्यादा बार सफाई करने का जिक्र होगा. लगातार टॉयलेट की सफाई, कचरा हटाना, कैबिनेट की सफाई, लिनन हैंडलिंग और इससे जुड़ी सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी और सफाई की गतिविधियों की AI से बनी तस्वीरों की निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा.

वैष्णव ने कहा कि लिनेन डिस्ट्रीब्यूशन, लिनेन कलेक्शन और सफाई के काम, जो पहले अलग-अलग एजेंसियों में बांटे जाते थे. अब उन्हें भी मिलाकर एक ही एजेंसी को दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कार्गो टर्मिनल सेगमेंट में सुधारों से अगले तीन सालों में नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCTs) से लगभग 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है. सबसे खास बदलाव कार्गो टर्मिनलों के अंदर प्रोसेसिंग को जोड़ना है.

Indian railways

Trending news

