Explained: पटरी पर दौड़ती प्रगति की रफ्तार! अब देश में दौड़ रहीं 164 वंदे भारत ट्रेनें, जानें कैसे बदली दिशा और दशा?

Indian Railways : भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ सालों में देश की ट्रेन यात्रा का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है. मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी वंदे भारत एक्सप्रेस आज भारतीय रेल की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेनों में गिनी जाती है. साल 2019 में पहली बार शुरू हुई यह ट्रेन अब देशभर में 150 से ज्यादा रूट्स पर दौड़ रही है और देश में 164 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रहीं हैं. रेल मंत्रालय की योजना है कि अगले एक साल में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 200 से अधिक कर दी जाए, जिसमें स्लीपर वर्जन और रीजनल कनेक्टिविटी वर्जन (Vande Metro) भी शामिल होंगे.

अब तक कितनी ट्रेनें चल रही हैं?

2025 तक भारतीय रेलवे ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 164 वंदे भारत सेवाएं शुरू कर दी हैं. ये ट्रेनें अब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश के कई राज्यों को जोड़ रही हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, वाराणसी, जयपुर, भोपाल, रांची, पटना, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहर अब इस सुपरफास्ट नेटवर्क से जुड़े हैं.

पहली वंदे भारत कब चली थी?

पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया था. यह भारत की पहली स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन थी, जिसे चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में डिजाइन और तैयार किया गया था.

क्या है वंदे भारत की खासियत

180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति क्षमता

पूरी तरह एयर कंडीशंड कोच, स्वचालित दरवाजे और GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली

बेहतर सेफ्टी के लिए 'कवच' प्रणाली

शताब्दी या राजधानी ट्रेनों की तुलना में 30% तक कम यात्रा समय

रेलवे की दिशा कैसे बदली?

वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारतीय रेलवे को न सिर्फ गति दी, बल्कि आधुनिकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हुई. पहले जहां हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भरता थी, वहीं अब इन ट्रेन सेट्स का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और संचालन पूरी तरह देश में ही हो रहा है. इससे रेलवे के निर्माण सेक्टर में रोजगार और स्वदेशी तकनीक दोनों को बढ़ावा मिला है.