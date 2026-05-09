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Hindi Newsबिजनेसअब रेल सफर में सुरक्षा की डबल गारंटी! अब इन प्रमुख रूट्स पर दौड़ेंगी ‘कवच’ सुरक्षा सिस्टम से लैस ट्रेनें

अब रेल सफर में सुरक्षा की डबल गारंटी! अब इन प्रमुख रूट्स पर दौड़ेंगी ‘कवच’ सुरक्षा सिस्टम से लैस ट्रेनें

भारतीय रेलवे ने शुक्रवार, 8 मई को उत्तरी रेलवे के प्रमुख मार्गों पर स्वदेशी कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के विस्तार को मंजूरी दी. इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 362 करोड़ रुपये है. ये रेल सुरक्षा को मजबूत करने और रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 09, 2026, 06:01 PM IST
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Kavach Expansion in Northern Railway: भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के प्रमुख रूट्स पर स्वदेशी कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के विस्तार को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना पर लगभग 362 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है. इससे रेल सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा और रेलवे का आधुनिकीकरण होगा. इस परियोजना के तहत फिरोजपुर और जम्मू डिवीजन के लगभग 1,478 किलोमीटर लंबे रूट पर कवच सिस्टम लगाया जाएगा.

उत्तरी रेलवे में कवच सिस्टम का विस्तार

भारतीय रेलवे ने शुक्रवार, 8 मई को उत्तरी रेलवे के प्रमुख मार्गों पर स्वदेशी कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के विस्तार को मंजूरी दी. इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 362 करोड़ रुपये है. ये रेल सुरक्षा को मजबूत करने और रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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इस परियोजना के तहत क्या होगा?

इस योजना के तहत फिरोजपुर और जम्मू डिवीजन के लगभग 1,478 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर कवच सिस्टम स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही फिरोजपुर डिवीजन के शेष 1,012 किलोमीटर मार्ग पर लगभग 241 करोड़ रुपये की लागत से आर्मर्ड सिस्टम भी लगाए जाएंगे. जम्मू डिवीजन में जालंधर सिटी जंक्शन-जम्मू तवी-श्री माता वैष्णो देवी कटरा, बटाला जंक्शन-पठानकोट जंक्शन और बनिहाल-बारामूला सेक्शन के लगभग 466 किलोमीटर रूट पर आर्मर्ड सिस्टम लगाए जाएंगे. इस पर करीब 121 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 

इस योजना के तहत रेलवे ट्रैक के किनारे स्थायी सुरक्षा सिस्टम लगाए जाएंगे. इसके अलावा सुरक्षा प्रणाली के सुचारु और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 40 मीटर ऊंचे कम्युनिकेशन टावर और एंटीना इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा.

क्या है कवच सिस्टम?

कवच भारत में विकसित एक स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है. ये आपात स्थिति में खुद ही ब्रेक लगाकर ट्रेन टक्कर को रोकने में मदद करता है. यह तकनीक लोको पायलट को सुरक्षित ट्रेन संचालन में सहायता देती है और इंजन, सिग्नलिंग सिस्टम तथा ट्रैक उपकरणों के बीच लगातार संचार बनाए रखती है.

रेलवे का फोकस: आधुनिकीकरण और सुरक्षा

इन महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर कवच सिस्टम लागू होने से ट्रेन संचालन और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और सुगम हो जाएगा. भारतीय रेलवे 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प के तहत देशभर में कवच सिस्टम का तेजी से विस्तार कर रहा है, ताकि रेलवे नेटवर्क को सुरक्षित, आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सके.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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