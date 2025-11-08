Indian Railways AI technology: भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई की सेफ्टी को भी लगातार मजबूत क‍िया जा रहा है. अब रेलवे मालगाड़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्‍ड तकनीक लगाने जा रहा है. इसका मकसद चलती मालगाड़ियों के दरवाजों की लॉकिंग में गड़बड़ी या छेड़छाड़ को तुरंत पकड़ना है. अभी तक मैनुअल जांच पर ड‍िपेंड होने के कारण लंबी दूरी की रेक में दरवाजे खुलने की घटनाएं सामने आती रहती थीं. इस हालत में सेफ्टी और स‍िक्‍योर‍िटी दोनों का खतरा बना रहता था. AI सिस्टम ‘दृष्टि’ के जर‍िये इस तरह की समस्‍याओं को पूरी तरह खत्म करने का वायदा क‍िया जाता है.

क्या ‘दृष्टि’ मैनुअल जांच की जगह ले पाएगा?

रेलवे के अनुसार ‘दृष्टि’ AI बेस्‍ड लॉक‍िंग मॉन‍िटर‍िंग सिस्टम लॉन्‍ग रूट की मालगाड़ियों में मैनुअल जांच की जरूरत को कम करेगा. अभी मैनुअल जांच मालगाड़ी के चलने के दौरान असंभव और समय लेने वाली है. पिछले 10 महीने से चुन‍िंदा वैगन पर इसके प्रोटोटाइप का ट्रायल चल रहा है. यह सिस्टम रियल-टाइम में दरवाजों की स्थिति की निगरानी करने के साथ ही किसी भी असामान्य घटना पर तुरंत अलर्ट जारी करेगा.

क‍िस संस्‍था ने रेलवे के लिए AI स‍िस्‍टम डेवलप क‍िया?

उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे (NFR) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन (IITG TIDF) के साथ मिलकर ‘दृष्टि’ को डेवलप क‍िया है. यह स्वदेशी नवाचार कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग तकनीक पर बेस्‍ड है. सिस्टम में AI कैमरे और सेंसर लगे हैं जो दरवाजों की स्थिति और लॉक‍िंग कंडीशन का एनाल‍िस‍िस करते हैं.

‘दृष्टि’ से माल ढुलाई की ट्रांसपेरेंसी और व‍िश्‍वसनीयता बढ़ेगी?

जी हां, NFR के अनुसार, ‘दृष्टि’ रियल-टाइम स्टेटस अपडेट देगा, ट्रांजिट में छेड़छाड़ या क‍िसी भी तरह की असामान्य घटना को डिटेक्ट करेगा और डेटा बेस्‍ड ऑटोमेट‍िक अलर्ट जारी करेगा- बिना ट्रेन के सामान्य संचालन पर असर डाले. प्रारंभिक परिणामों में सटीकता प्रभावशाली रही है. आगे चलकर इसे NFR नेटवर्क में बड़े स्‍केल पर लागू करने का प्‍लान है, ताक‍ि रोलिंग शेयर की सेफ्टी और परिचालन की व‍िश्‍वसनीयता मजबूत हो सके.