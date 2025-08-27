रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा तोहफा! 12 हजार करोड़ से बदल जाएगी कच्छ और 4 राज्यों की तस्वीर
Advertisement
trendingNow12899205
Hindi Newsबिजनेस

रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा तोहफा! 12 हजार करोड़ से बदल जाएगी कच्छ और 4 राज्यों की तस्वीर

देश के लाखों रेल यात्रियों और व्यापार जगत के लिए बुधवार का दिन किसी त्योहार से कम नहीं रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक ने भारतीय रेलवे के चार सबसे बड़े और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर एक नया अध्याय लिख दिया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा तोहफा! 12 हजार करोड़ से बदल जाएगी कच्छ और 4 राज्यों की तस्वीर

देश के लाखों रेल यात्रियों और व्यापार जगत के लिए बुधवार का दिन किसी त्योहार से कम नहीं रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक ने भारतीय रेलवे के चार सबसे बड़े और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर एक नया अध्याय लिख दिया है. 12,328 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाले इन प्रोजेक्ट्स से न केवल यात्रियों का सफर तेज और आरामदायक होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी नई रफ्तार भर जाएगी.

कच्छ के रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर की घाटियों तक और बिहार से लेकर कर्नाटक-तेलंगाना की व्यस्त रेल लाइनों तक इन प्रोजेक्ट्स का असर हर कोने में दिखाई देगा. खासकर कच्छ के लिए तो यह फैसला किसी सौगात से कम नहीं, जहां एक नई रेल लाइन पर्यटन और उद्योग, दोनों का चेहरा बदलने वाली है.

रेगिस्तान में दौड़ेगी रेल: कच्छ को मिली सबसे बड़ी सौगात
कैबिनेट ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक बिल्कुल नई रेल लाइन बिछाने पर मुहर लगा दी है. 2526 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह लाइन देशालपर-हाजीपीर-लूना और वायोर-लखपत को जोड़ेगी. 145 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे 866 गांवों की लगभग 16 लाख आबादी सीधे जुड़ जाएगी. इस प्रोजेक्ट से कच्छ के मशहूर पर्यटन स्थलों सफेद रण, धोलावीरा का प्राचीन हड़प्पा नगर, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और ऐतिहासिक लखपत किला अब रेल नेटवर्क से आसानी से पहुंच सकेंगे. यही नहीं, नमक, सीमेंट और कोयले जैसे खनिज उत्पादों को देशभर में तेजी और सस्ते में भेजा जा सकेगा. यह प्रोजेक्ट तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- रेलवे ने बनाया रिकॉर्ड, देशभर में 380 फेरे लगाएंगी गणपति स्पेशल ट्रेनें, न टिकट की मारामारी, न होगी खचाखच भीड़

अब नहीं रुकेगी रफ्तार: 3 राज्यों की लाइनों पर डबल/ट्रिपल ट्रैक
नई लाइन के अलावा तीन और बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है.
* सिकंदराबाद-वाडी (तेलंगाना-कर्नाटक): देश के सबसे व्यस्त रूटों में शामिल इस लाइन पर 5012 करोड़ रुपये की लागत से तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी. पांच साल में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ा देगा.
* भागलपुर-जमालपुर (बिहार): 1156 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट पटना और पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. तीन साल में पूरी होने वाली तीसरी लाइन से ट्रेनों की आवाजाही सुगम हो जाएगी.
* फरकेटिंग-न्यू तिनसुकिया (असम): पूर्वोत्तर की जीवनरेखा मानी जाने वाली इस लाइन पर 3634 करोड़ रुपये की लागत से डबल ट्रैक बिछाए जाएंगे. चार साल में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को नई गति देगा.

रोजगार और पर्यावरण को भी मिलेगा फायदा
इन चारों प्रोजेक्ट्स के निर्माण के दौरान ही करीब 2.51 करोड़ मानव-दिवस का सीधा रोजगार पैदा होगा. साथ ही, इनके पूरा होने के बाद हर साल 6.8 करोड़ टन एक्स्ट्रा माल ढोया जा सकेगा, जिसमें कोयला, सीमेंट, स्टील, खाद और कृषि उत्पाद जैसी जरूरी चीजें शामिल होंगी. पर्यावरण की दृष्टि से भी यह बड़ा कदम है. इन प्रोजेक्ट्स से हर साल 56 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी और 360 करोड़ किलो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जो करीब 14 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.

‘पीएम गति शक्ति’ मास्टर प्लान का हिस्सा
ये सभी प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी ‘पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ का हिस्सा हैं. मकसद सिर्फ पटरियां बिछाना नहीं, बल्कि रोजगार, पर्यटन, व्यापार और पर्यावरण हर लेवल पर विकास को नई दिशा देना है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
Vegetarian McDonald's
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
Jammu Kashmir Landslide
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
sonamarg snowfall
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
Mohan Bhagwat
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
Assam news
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
Bhagwant Mann
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
Indian railways
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
Jawaharlal Nehru
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
;