Railway ने फिर रद्द की 400 से ज्यादा ट्रेन, पूरी लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें

03301 ASN-DHN MEMU SPL SPECIAL ASN DHN 04805 AWR KRH SPL SPECIAL AWR KRH 04806 KRH AWR SPL SPECIAL KRH AWR 06008 NCJ-MAS WEEKLY SPL SPECIAL NCJ MAS 06029 MS-QLN SPL FARE SPL SPECIAL MS QLN 11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN 11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS 11423 SUR HUBLI EXP MAIL EXP SUR UBL 11424 GDG-SUR EXPRESS MAIL EXP UBL SUR 12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF 12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN 12192 JBP-NZM SUF EXP SUPERFAST JBP NZM 12226 KAIFIAT EXP SUPERFAST DLI AMH 12330 SAMPARKRANTI EXP SUPERFAST ANVT SDAH 12334 VIBHUTI EXPRESS SUPERFAST ALY HWH 12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS SUPERFAST RJPB NDLS 12419 GOMTI EXP SUPERFAST LKO NDLS 12420 GOMTI EXPRESS SUPERFAST NDLS LKO 12506 NORTHEAST EXPRESS SUPERFAST ANVT GHY 12768 SRC-NED EXP SUPERFAST SRC NED 12874 ANVT HTE EXPRESS SUPERFAST ANVT HTE 12943 UDYOGKARMI EXP SUPERFAST BL CNB 12987 SDAH AII SF EXP SUPERFAST SDAH AII 13006 ASR HWH MAIL MAIL EXP ASR HWH 13021 MITHILA EXPRESS MAIL EXP HWH RXL 13151 JAMMU TAWI EXP MAIL EXP KOAA JAT 13257 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP DNR ANVT 13258 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP ANVT DNR 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MAIL EXP SGRL BSB 13414 FARKKA EXPRESS MAIL EXP DLI MLDT 13511 TATA-ASN TRI-WKLY EXPRESS MAIL EXP TATA ASN 13512 ASN-TATA TRI WKLY EXP MAIL EXP ASN TATA 14211 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP AGC NDLS 14212 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP NDLS AGC 14213 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP BSB GD 14214 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP GD BSB 14221 FD-CPA EXPRESS TRAIN MAIL EXP FD CPA 14222 CPA-FD EXPRESS TRAIN MAIL EXP CPA FD 14235 VARANASI-BAREILLY EXPRES MAIL EXP BSB BE 14236 BERELLY VARANASI EXPRESS MAIL EXP BE BSB 14265 BSB DDN EXP MAIL EXP BSB DDN 14266 DDN BSB EXPRESS MAIL EXP DDN BSB 14309 UJJAINI EXPRESS MAIL EXP UJN DDN 14310 UJJAIYANI EXP MAIL EXP DDN UJN 14323 ROK INTERCITY EXP MAIL EXP NDLS ROK 14324 NDLS INTERCITY EXP MAIL EXP ROK NDLS 14521 DELHI-AMBALA EXPRESS MAIL EXP DLI UMB 14522 AMBALA-DELHI EXPRESS MAIL EXP UMB DLI 14673 SHAHEED EXPRESS MAIL EXP JYG ASR 14719 BKN BSP ANTYODAYA EXP MAIL EXP BKN BSP 15019 GKP-NTV-EXP MAIL EXP GKP NTV 15020 GKP-NTV-EXP MAIL EXP NTV GKP 15071 MAU LUCKNOW EXP MAIL EXP MAU LJN 15111 CPR-BCY-EXP MAIL EXP CPR BCY 15112 BCY-CPR-EXP MAIL EXP BCY CPR 15204 LUCKNOW-BARAUNI EXP MAIL EXP LJN BJU 15209 SHC-ASR JANSEWA EXP MAIL EXP SHC ASR 15210 ASR-SHC JANSEWA EXP MAIL EXP ASR SHC 15211 DBG-ASR JANNAYAK EXP MAIL EXP DBG ASR 15707 KIR-ASR EXPRESS MAIL EXP KIR ASR 15708 ASR-KIR EXPRESS MAIL EXP ASR KIR 15713 INTERCITY EXPRESS MAIL EXP KIR PNBE 15714 INTERCITY EXPRESS MAIL EXP PNBE KIR 15723 NJP - SMI WEEKLY EXPRESS MAIL EXP NJP SMI 16233 MV-TPJ EXPRESS MAIL EXP MV TPJ 16234 TPJ-MV EXPRESS MAIL EXP TPJ MV 18212 JDB DURG EXP MAIL EXP JDB DURG 18215 DURG JAT EXP MAIL EXP DURG JAT 18235 BPL-BSP EXP CUM PASS MAIL EXP BPL BSP 18236 BSP-BPL PASS CUM EXP MAIL EXP BSP BPL 18247 BSP-REWA MAIL EXP BSP REWA 18248 REWA-BSP MAIL EXP REWA BSP 22406 ANVT-BGP GARIB RATH SUPERFAST ANVT BGP 22441 CKTD-CNB-INTERCITY SUPERFAST CKTD CNB 22442 CNB-CKTD-INTERCITY SUPERFAST CNB CKTD 22453 RAJYA RANI EXP SUPERFAST LJN MTC 22454 RAJYA RANI EXP SUPERFAST MTC LJN 22809 PRDP-VSKP WEEKLY SF EXP SUPERFAST PRDP VSKP 22842 MAS SRC ANTYODAYA EXPRESS SUPERFAST MAS SRC 23345 BSB-SKTN LINK INTERCITY MAIL EXP CPU SKTN 23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY MAIL EXP SKTN CPU 30413 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH 30414 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB 30451 KOAA-SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH 30452 SDAH-KOAA LOCAL PASSENGER SDAH KOAA 30612 KOAA - BRP LOCAL PASSENGER KOAA BRP 31211 SDAH-BP LOCAL PASSENGER SDAH BP 31212 BP-SDAH LOCAL PASSENGER BP SDAH 34131 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH 34134 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB 34135 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH 34138 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB 34139 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH 34142 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB 36011 HWH-BRPA LOCAL PASSENGER HWH BRPA 36012 BRPA-HWH LOCAL PASSENGER BRPA HWH 36035 HWH-CDAE LOCAL PASSENGER HWH CDAE 36036 CDAE-HWH LOCAL PASSENGER CDAE HWH 37017 HWH-SHRIRAMPUR LOCAL PASSENGER HWH SRP 37018 SRP-HWH LOCAL PASSENGER SRP HWH 37061 HWH-SHE LOCAL PASSENGER HWH SHE 37062 SHE-HWH LOCAL PASSENGER SHE HWH 37063 HWH-SHE LOCAL PASSENGER HWH SHE 37064 SHE-HWH LOCAL PASSENGER SHE HWH 37113 HWH-BRMH LOCAL PASSENGER HWH BRMH 37114 BRMH - HWH LOCAL PASSENGER BRMH HWH 37115 HWH-BRMH LOCAL PASSENGER HWH BRMH 37116 BRMH - HWH LOCAL PASSENGER BRMH HWH 37241 HWH - BDC LOCAL PASSENGER HWH BDC 37248 BDC-HWH LOCAL PASSENGER BDC HWH 37250 BDC-HWH LOCAL PASSENGER BDC HWH 37251 HWH-BDC LOCAL PASSENGER HWH BDC 37527 NH - BDC LOCAL PASSENGER NH BDC 37528 BDC-NH LOCAL PASSENGER BDC NH 51114 DHI CSN MIX PAS PASSENGER DHI CSN 51115 CSN DHI MIX PAS PASSENGER CSN DHI 51141 BD AMI PASSENGE PASSENGER BD AMI 51142 AMI BD PASS PASSENGER AMI BD 51145 BD AMI MIXD PAS PASSENGER BD AMI 51146 AMI BD PASS PASSENGER AMI BD 51153 MUMBAI BSL PASS PASSENGER CSMT BSL 51154 BSL MUMBAI PASS PASSENGER BSL CSMT 51181 DVL-BSL PASSENGER PASSENGER DVL BSL 51182 BSL-DVL PASSENGER PASSENGER BSL DVL 51285 BSL NGP PASSENG PASSENGER BSL NGP 51286 NGP BSL PASS PASSENGER NGP BSL 51405 MRJ-CLR PASSENGER PASSENGER MRJ CLR 51406 CLR-MRJ PASSENGER PASSENGER CLR MRJ 51461 MRJ-BGM PASSENGER PASSENGER MRJ BGM 51464 BGM-MRJ PASSENGER PASSENGER BGM MRJ 51606 CHRM-KTE PASSANGER PASSENGER CHRM KTE 51803 JHS-CNB-PASS PASSENGER JHS CNB 51804 CNB-JHS-PASS PASSENGER CNB JHS 51811 BIN-JHS PASS PASSENGER BINA JHS 51812 JHS-BIN PASS PASSENGER JHS BINA 51813 JHS-LKO PASS PASSENGER JHS LKO 51814 LKO-JHS PASS PASSENGER LKO JHS 51829 NGP-ET PASS PASSENGER NGP ET 51830 ET-NGP PASS PASSENGER ET NGP 51861 AIT-KNH MIX ED PASS PASSENGER AIT KNH 51862 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT 51863 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH 51864 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT 51865 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH 51866 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT 51867 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH 51868 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT 51869 AIT-KNH PASS PASSENGER AIT KNH 51870 KNH-AIT PASS PASSENGER KNH AIT 51882 AGC-GWL PASS PASSENGER AGC GWL 51915 DLI-FN PASSENGER PASSENGER DLI FN 51916 FN-DLI PASSENGER PASSENGER FN DLI 51971 MTJ-AWR PASS PASSENGER MTJ AWR 52443 KLK-SML HSP SPL PASSENGER KLK SML 52444 SML-KLK HSP SPL PASSENGER SML KLK 52445 KLK-SML HSP PASSENGER KLK SML 52446 SML-KLK HSP PASSENGER SML KLK 52475 PTK-BJPL EXP PASSENGER PTK BJPL 52476 BJPL-PTK EXP PASSENGER BJPL PTK 52953 KODR - VRLF MG PASS PASSENGER KODR VRL 52954 VRLF - KODR MG PASS PASSENGER VRL KODR 53050 MKA - HWH PASSENGER PASSENGER MKA HWH 53346 ALD-CPU PASS PASSENGER ALD CPU 53403 RPH-GAYA PASSENGER PASSENGER RPH GAYA 54110 DDU - FD PASS PASSENGER FD DDU 54211 RBL-CNB PASS PASSENGER RBL CNB 54212 KANPUR RAI BARELI PASSENG PASSENGER CNB RBL 54227 UCR-RBL PASS PASSENGER UCR RBL 54228 RBL-UCR PASS PASSENGER RBL UCR 54232 LKO-FD PASSENGER PASSENGER LKO FD 54233 FD - LKO PASS PASSENGER FD LKO 54251 LKO-SRE PASS PASSENGER LKO SRE 54252 SRE - LKO PASS. PASSENGER SRE LKO 54255 BSB-LKO PASS PASSENGER BSB LKO 54256 LKO-BSB PASS PASSENGER LKO BSB 54262 JNU - BSB PASSENGER PASSENGER JNU BSB 54273 ARA-SSM PASSENGER PASSENGER ARA SSM 54281 SLN-LKO PAS PASSENGER SLN LKO 54282 LKO-SLN PASS. PASSENGER LKO SLN 54283 SLN-LKO PASS. PASSENGER SLN LKO 54284 LKO-SLN PASS PASSENGER LKO SLN 54293 PBH-LKO PASSENGER PASSENGER PBH LKO 54294 LKO-PBH PASS PASSENGER LKO PBH 54311 BAREILLY MORADABAD PASSE PASSENGER BE MB 54312 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB BE 54313 CHANDAUSI MORADABAD PASSE PASSENGER CH MB 54314 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB CH 54354 BARELLY ALIGARH PASSENGER PASSENGER BE ALJN 54371 PYG-BE PASS. PASSENGER PYG FD 54372 FD-PYG PASSENGER PASSENGER FD PYG 54377 PRAYAG- BAREILLY PASS PASSENGER PYG BE 54387 NBD KTW PASSENGER PASSENGER NBD KTW 54388 KOTDEWAR NBD PASS PASSENGER KTW NBD 54397 SHTS-MB PASSENGER PASSENGER SHTS MB 54398 MB-SHTS PASSENGER PASSENGER MB SHTS 54467 TDL-ETH PASS PASSENGER TDL ETAH 54468 ETH-TDL PASSENGER ETAH TDL 54481 HW-RKSH PAS PASSENGER HW RKSH 54641 DLI-FZR PASS PASSENGER DLI FZR 54642 FZR - DLI PASS. PASSENGER FZR DLI 54651 JAT-UHP DMU PASSENGER JAT UHP 54654 UHP-JAT DMU PASSENGER UHP JAT 54765 DUI-BTI PASSENGER PASSENGER DUI BTI 54766 BTI-DUI PASSENGER PASSENGER BTI DUI 55001 GKP-AY PASSENGER PASSENGER GKP AY 55017 PR-MAU PASSANGER PASSENGER CPR MAU 55018 MAU-CPR PASSANGER PASSENGER MAU CPR 55038 SCC-BUW PASSENGER PASSENGER STP BUW 55042 GKP-BTH PASSENGER PASSENGER GKP BTH 55056 GKP-CPJ PASSENGER PASSENGER GKP CPJ 55073 NKE-GKP PASSENGER PASSENGER NKE GKP 55074 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE 55077 GKP-BNY PASSENGER PASSENGER GKP BNY 55078 BNY-GKP PASSENGER PASSENGER BNY GKP 55079 BTH-GKP PASSENGER PASSENGER BTH GKP 55080 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE 55081 NKE-GKP PASSENGER PASSENGER NKE GKP 55082 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE 55120 BSB-GKP PASSENGER PASSENGER BCY GKP 55122 MUV-BTT PASSENGER PASSENGER MUV BTT 55123 BTT-BCY PASSANGER PASSENGER BTT BCY 55135 AMH-MUV PASSENGER PASSENGER AMH BCY 55136 MUV-AMH PASSENGER PASSENGER BCY AMH 55149 GKP-BCY PASSENGER PASSENGER GKP BCY 55163 SHG-MAU-ARJ PASSENGER PASSENGER SHG ARJ 55164 ARJ-MAU-SHG PASSENGER PASSENGER ARJ SHG 55224 DBG-SPJ PASSENGER PASSENGER DBG SPJ 55549 BJU-HJP PASSENGER PASSENGER BJU HJP 55550 HJP-BJU PASSENGER PASSENGER HJP BJU 55711 MLDT - NJP PASSENGER PASSENGER MLDT NJP 55712 NJP - MLDT PASSENGER PASSENGER NJP MLDT 56035 TCN-TEN PASSR PASSENGER TCN TEN 56036 TEN-TCN PASSR PASSENGER TEN TCN 56102 SA-MTDM PASSR PASSENGER SA MTDM 56103 MTDM-SA PASSR PASSENGER MTDM SA 56377 ALLP-KYJ PASSR PASSENGER ALLP KYJ 56378 KYJ-ALLP PASSR PASSENGER KYJ ALLP 56501 BZA-UBL PASS PASSENGER BZA UBL 56503 YPR-BZA PASS PASSENGER BNC BZA 56741 TN-TEN PASSENGER PASSENGER TN TEN 56742 TEN-TN PASSENGER PASSENGER TEN TN 56921 UBL-BGM FAST PASS PASSENGER UBL BGM 56922 BGM-UBL FAST PASS PASSENGER BGM UBL 56927 UBL-CKBK FAST PASS PASSENGER UBL CKBK 56928 CKBK-UBL FAST PASS PASSENGER CKBK UBL 57135 NGP-KZJ PASS PASSENGER AJNI KZJ 57136 KZJ-AJNI PASS PASSENGER KZJ AJNI 57501 PASS PASSENGER NZB BDHN 57502 BDHN-MZL PASS PASSENGER BDHN MZL 57503 MZL-BDHN PASS PASSENGER MZL BDHN 57504 PASS PASSENGER BDHN NZB 58005 KGP-KUR PASS PASSENGER KGP KUR 58006 KUR-KGP PASS PASSENGER KUR KGP 58113 TATA BSP PASS PASSENGER TATA BSP 58114 BSP TATA PASSENGER PASSENGER BSP TATA 58161 HTE JSG PASSENGER PASSENGER HTE JSG 58162 JSG HTE PASSENGER PASSENGER JSG HTE 58203 GAD-R PASSENGER PASSENGER GAD R 58204 R-GAD PASSENGER PASSENGER R GAD 58213 TIG-BSP PASSENGER PASSENGER TIG BSP 58214 BSP-TIG PASSENGER PASSENGER BSP TIG 58217 TIG-R PASS PASSENGER TIG R 58218 R-TIG PASS PASSENGER R TIG 58301 SBP-KRPU PASS PASSENGER SBP KRPU 58302 KRPU-SBP PASS PASSENGER KRPU SBP 58303 SBP-LJR-JNRD PASS PASSENGER LJR JNRD 58304 JNR-LJR-SBP PASSENGER PASSENGER JNRD LJR 58405 CTC-PRDPPASSENGER PASSENGER CTC PRDP 58406 PRDP-CTCPASSENGER PASSENGER PRDP CTC 58435 BHC-CTC PASSENGER BHC CTC 58436 CTC-BHC PASSENGER PASSENGER CTC BHC 58527 R-VSKP PASS PASSENGER R VSKP 58528 VSKP-R PASSENGER PASSENGER VSKP R 58529 DURG-VSKP PASSENGER DURG VSKP 58530 VSKP-DURG PASSENGER VSKP DURG 59076 BSL ST BCT PASS PASSENGER BSL ST 59078 SURAT PASSENGER PASSENGER BSL ST 59605 COR-UDZ PASS. PASSENGER COR UDZ 59606 UDZ-COR PASS. PASSENGER UDZ COR 59833 KOTA-NMH FAST PASSENGER PASSENGER KOTA MDS 59834 NMH-KOTA FAST PASSENGER PASSENGER MDS KOTA 59835 NMH-UDZ PASSENGER PASSENGER MDS UDZ 59836 UDZ-NMH PASSENGER PASSENGER UDZ MDS 63215 SPJ-MFP MEMU PASSENGER SPJ MFP 63274 MKA-BJU MEMU PASSENGER PASSENGER MKA BJU 64032 SSB-GZB 12CAR EMU PASSENGER SSB GZB 64034 SSB-GZB 10 CAR EMU PASSENGER SSB GZB 64036 SSB-GZB 12CAR EMU PASSENGER SSB GZB 64087 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM NDLS 64091 HNZM-HNZM EMU PASSENGER NZM HNZM 64092 NZM-NZM EMU PASSENGER NZM HNZM 64093 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM SSB 64096 SSB-NZM PASSENGER SSB NZM 64097 NDLS-SSB 10 CAR EMU PASSENGER NDLS SSB 64098 SSB-NZM EMU PASSENGER SSB NZM 64163 CNB-PNK MEMU PASSENGER CNB PNKD 64205 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB 64207 LKO-CNB MEMU PASSENGER LKO CNB 64210 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB LJN 64212 CNB-LKO MEMU PASSENGER CNB LJN 64213 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB 64221 LKO-HRI-LKO MEMU PASSENGER LKO SPN 64222 HRI-LKO-HRI MEMU PASSENGER SPN LKO 64235 BBK-CNB MEMU PASSENGER BBK CNB 64236 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB BBK 64254 CNB-LJN MEMU PASSENGER CNB LJN 64403 GZB-DLI 12CAR EMU PASSENGER GZB DLI 64483 KKDE-UMB MEMU PASSENGER KKDE UMB 64553 MB-ANVT MEMU PASSENGER MB ANVT 64554 ANVT-MB MEMU PASSENGER ANVT MB 64555 ANVT-MTC MEMU PASSENGER ANVT MTC 64556 MTC-ANVT MEMU PASSENGER MTC ANVT 64559 DLI - SRE MEMU PASSENGER DLI SRE 64913 DLI-ROK MEMU PASSENGER DLI ROK 64916 ROK-DLI MEMU PASSENGER ROK DLI 64952 AGC-BXN PASSENGER AGC BXN 67222 TEL-GNT MEMU PASSENGER TEL GNT 67225 GNT-TEL MEMU PASSENGER GNT TEL 67228 TEL-GNT MEMU PASSENGER TEL GNT 67229 GNT-BZA MEMU PASSENGER GNT BZA 67232 GNT-TPTY MEMU PASSENGER GNT TPTY 67254 PUSHPULL PASSENGER BZA GNT 67259 PUSHPULL PASSENGER GNT BZA 68027 ROU-SBP PASSENGER PASSENGER ROU SBP 68028 SBP-ROU PASSENGER PASSENGER SBP ROU 68029 ROU-JSG PASSENGER PASSENGER ROU JSG 68030 JSG-ROU PASSENGER PASSENGER JSG ROU 68031 JSG-SBP PASSENGER PASSENGER JSG SBP 68643 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ 68644 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP 68645 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ 68646 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP 68709 R DGG MEMU PASSENGER R DGG 68710 DGG R MEMU PASSENGER DGG R 68729 R DGG MEMU PASSENGER R DGG 68730 DGG R MEMU PASSENGER DGG R 68731 GAD-BSP MEMU PASSENGER GAD BSP 68732 BSP GAD MEMU PASSENGER BSP GAD 68733 GAD BSP MEMU PASSENGER GAD BSP 68734 BSP GAD MEMU PASSENGER BSP GAD 68737 RIG-BSP MEMU PASSENGER RIG BSP 68738 BSP RIG MEMU PASSENGER BSP RIG 68739 PND BSP MEMU PASSENGER PND BSP 68740 BSP-PND MEMU PASSENGER BSP PND 68743 DURG-G MEMU PASSENGER G ITR 68744 ITR-G MEMU PASSENGER ITR G 68749 SDL - ABKP MEMU PASSENGER SDL ABKP 68750 ABKP - SDL MEMU PASSENGER ABKP SDL 68756 NGP-RTK MEMU PASSENGER NGP RTK 69131 ADI - GNC MEMU PASSENGER ADI GNC 69132 GNC - ADI MEMU PASSENGER GNC ADI 71303 SUR-GDG PASS PASSENGER SUR GDG 71304 GDG-SUR PASS PASSENGER GDG SUR 71903 IDH-BKI SHUTTLE PASSENGER IDH BKI 71904 BKI-IDH SHUTTLE PASSENGER BKI IDH 74201 PBH-LKO DMU PASSENGER PBH LKO 74202 LKO PBH DMU PASSENGER LKO PBH 74301 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB 74302 MB-SHTS DMU PASSENGER MB SHTS 74303 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB 74304 MB-SHTS DMU PASSENGER MB SHTS 74305 SHTS-MB DMU PASSENGER SHTS MB 74306 MB-SHTS DMU PASSENGER MB SHTS 74641 1JA JUC-ASR DMU PASSENGER JUC MOW 74642 JUC-ASR PASSENGER ASR JUC 74643 JUC-ASR DMU PASSENGER JUC ASR 74647 LDH-JUC DMU PASSENGER LDH JUC 74648 JUC-NRO-LDH DMU PASSENGER JUC LDH 74815 MEC-MTD RAIL BUS MAIL EXP MEC MTD 74817 MEC-MTD RAIL BUS MAIL EXP MEC MTD 74818 MTD-MEC RAIL BUS MAIL EXP MTD MEC 74911 HSX-JUC DMU PASSENGER HSX JUC 74912 HSX-JUC DMU PASSENGER JUC HSX 74973 FZR-FKA DMU PASSENGER FZR FKA 74976 FKA-FZR DMU PASSENGER FKA FZR 74981 KKP-FKA DMU PASSENGER KKP FKA 74984 FKA-KKP DMU PASSENGER FKA KKP 74993 KKDE-UMB PASS PASSENGER KKDE UMB 74994 UMB-KKDE PASS PASSENGER UMB KKDE 75213 RXL-SGL DEMU PASSENGER RXL SGL 75214 SGL-RXL DEMU PASSENGER SGL RXL 75238 NKE-MFP DEMU PASSENGER NKE MFP 75257 MFP-NKE DEMU PASSENGER PASSENGER MFP NKE 75260 NKE-MFP DEMU PASSENGER PASSENGER NKE MFP 75719 MLFC - SGUJ DEMU PASSENGER MLFC SGUJ 75720 SGUJ- MLFC DEMU PASSENGER SGUJ MLFC 75911 TSK - DNGI DEMU PASSENGER TSK DNGI 75912 DNGI - TSK DEMU PASSENGER DNGI TSK 76803 LLI-TPJ DMU PASSENGER LLI TPJ 76804 TPJ-LLI DMU PASSENGER TPJ LLI 76820 TPJ-TJ DEMU PASSENGER TPJ TJ 76823 TJ-TPJ DEMU PASSENGER TJ TPJ 76853 KIK-TPJ PASSR PASSENGER KIK TPJ 76854 TPJ-KIK PASSR PASSENGER TPJ KIK 77221 PASS PASSENGER BZA GNT 77245 TEL PASS PASSENGER GNT TEL 77271 RAIL CAR MAIL EXP CCT KPLH 77272 RAIL CAR 2 MAIL EXP KPLH CCT 77418 HUP PASS PASSENGER GTL HUP 77419 HUP GTL DEMU PASSENGER HUP GTL 77601 SC-MED DEMU PASSENGER SC MED 77602 MED-FM DEMU PASSENGER MED FM 77604 BMO-FM DEMU PASSENGER BMO FM 77605 FM-BMO DEMU PASSENGER FM BMO 77609 FM-MOB DEMU PASSENGER FM MOB 77610 MOB-SC DEMU PASSENGER MOB SC 77613 SC-MOB DEMU PASSENGER SC MOB 77614 MOB-SC DEMU PASSENGER MOB SC 77617 SC-MOB DEMU PASSENGER SC MOB 77618 BMO-FM DEMU PASSENGER MOB SC 77630 SC-UR DEMU PASSENGER SC UR 77631 FM-UR DEMU PASSENGER FM UR 77635 FM-UR DEMU PASSENGER FM UR 77638 FM-UR DEMU PASSENGER FM UR 77640 UR-FM DEMU PASSENGER UR FM 77641 UR-FM DEMU PASSENGER UR FM 77647 UR-FM DEMU PASSENGER UR FM 77649 UR-SC DEMU PASSENGER UR SC 77679 FM-MED DEMU PASSENGER FM MED 77680 MED-FM DEMU PASSENGER MED FM 77681 FM-MED DEMU PASSENGER FM MED 77682 MED-FM DEMU PASSENGER MED FM 77695 NDL-KRNT DEMU PASSENGER NDL KRNT 78012 VZR-ROP-BLS DEMU PASSENGE PASSENGER VZR BLS 79481 RB 79481 MAIL EXP VJF AJM 79482 RB 79482 MAIL EXP AJM VJF 79483 RB 79483 MAIL EXP VJF AJM 79484 RB 79484 MAIL EXP AJM VJF 79601 AJMER-JAIPUR DMU PASSENGER AII JP 79602 JAIPUR-AJMER DMU PASSENGER JP AII