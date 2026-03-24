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Hindi NewsबिजनेसIndian Railways: रेलवे ने बदला नमक ढुलाई का तरीका, पहले की तरह नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन; क्‍यों क‍िया यह बदलाव?

Indian Railways: रेलवे ने बदला नमक ढुलाई का तरीका, पहले की तरह नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन; क्‍यों क‍िया यह बदलाव?

Salt Transportation: रेलवे की तरफ से अभी तक नमक के ट्रांसपोर्टेशन को लोहे के वैगन में ही ढोया जाता था. ज‍िससे कई बार इसमें जंग लगने की श‍िकायत आ जाती थी. इतना ही नहीं, रेलवे के वैगन की लाइफ भी इससे प्रभाव‍ित होती थी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:15 PM IST
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Indian Railways: रेलवे ने बदला नमक ढुलाई का तरीका, पहले की तरह नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन; क्‍यों क‍िया यह बदलाव?

Indian Railways Salt Transportation: रेलवे की तरफ से आम आदमी को ध्‍यान में रखकर उसकी सुव‍िधाओं पर लगातार काम क‍िया जा रहा है. रेलवे ट्रेन के जर‍िये यात्र‍ियों को एक स्‍टेशन से दूसरे स्‍टेशन तक ले जाने तक ही सीम‍ित नहीं है. अब ढुलाई के क्षेत्र में रेलवे को लगातार अपग्रेड क‍िया जा रहा है. माल ढुलाई के क्षेत्र में रेलवे की तरफ से कुछ बड़े बदलाव क‍िये गए हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की रसोई के साथ ही देश की इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है. रेलवे ने माल ढुलाई को मॉर्डन बनाने के ल‍िये तकनीक और स्‍पेशल डिजाइन को यूज क‍िया गया है.

रेलवे की तरफ से क‍िये गए बदलाव से नमक और ऑटोमोबाइल जैसे अहम इंडस्‍ट्र‍ियल प्रोडक्‍ट पहले से ज्‍यादा सुरक्षित तरीके से कस्‍टमर तक पहुंच सकेंगे. अभी तक रेलवे की तरफ से नमक के ट्रांसपोर्टेशन को लोहे के वैगन में ही ढोया जाता था. ज‍िससे कई बार इसमें जंग लगने की श‍िकायत आ जाती थी. इतना ही नहीं, रेलवे के वैगन की लाइफ भी इससे प्रभाव‍ित होती थी. अब रेलवे नमक के ट्रांसपोर्टेशन को ज्‍यादा सुरक्षित बनाने के लिए जंग-रोधी स्टेनलेस स्टील के कंटेनरों का यूज कर रहा है.

स्‍पेशल कंटेनर का यूज कर रहा रेलवे

नमक को खुले वैगन में ले जाने से नमी का खतरा बना रहता था. इसके साथ ही नमक के संपर्क में आने से रेलवे के वैगन में तेजी से जंग लग जाता था. इस समस्या को खत्‍म करने के ल‍िए रेलवे 'जंग-रोधी स्टेनलेस स्टील' (Stainless Steel) के स्‍पेशल कंटेनर का यूज कर रहा है. इससे न केवल रेलवे की प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, बल्‍क‍ि ग्राहकों को मिलने वाला नमक भी बाहरी प्रदूषण और नमी से मुक्त रहेगा. भारत में तैयार होने वाले 35 मिलियन टन नमक में से करीब 65% आम आदमी की जरूरत का नमक रेलवे के जर‍िये ही ले जाया जाता है.

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ब‍िना क‍िसी नुकसान के पहुंच सकेंगे व्‍हीकल

इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्‍टर के लिये स्‍पेशल 'डबल स्टैक' वैगन डिजाइन क‍िये गए हैं ताक‍ि वाहनों को ब‍िना क‍िसी नुकसान के तेजी से पहुंचाया जा सके. सिर्फ रसोई ही नहीं, रेलवे ने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की रफ्तार बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है. अब सड़कों पर दौड़ने वाली नई कारें और वाहन रेलवे के विशेष 'डबल स्टैक' वैगनों के जरिये आप तक पहुंचेंगे. इन वैगन को खास तरह से डिजाइन किया गया है. अब इन वैगन में एक के ऊपर एक वाहनों को लादकर ले जाया जा सकेगा, जिससे एक बार में दोगुनी संख्या में व्‍हीकल का ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सकेगा.

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इन मार्डन वैगन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें वाहनों को खरोंच या किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने की तकनीक यूज की गई है. इससे एक तरफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्‍ट में कमी आएगी, दूसरी तरफ वाहनों की डिलीवरी पहले के मुकाबले ज्‍यादा तेजी से हो सकेगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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