Indian Railways Fine Collection: भारतीय रेलवे की कमाई का बड़ा ह‍िस्‍सा ट‍िकट बुक‍िंग और मालगाड़‍ियों के क‍िराये से आता है. हाल ही में रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों के सामान ले जाने पर भी सख्‍ती द‍िखाई जा रही है. इसके तहत यद‍ि आप तय ल‍िम‍िट से ज्‍यादा सामान ले जाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा. रेलवे ने ब‍िना ट‍िकट, गलत टिकट या अत‍िर‍िक्‍त सामान लेकर सफर करने वाले यात्र‍ियों से फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 में 1,781 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी वसूली है. रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव की तरफ से इस बारे में लोकसभा में जानकारी दी गई.

क‍िराये के साथ 250 रुपये की पेनाल्‍टी

इस आंकड़े से यह साफ है क‍ि रेलवे टिकट चेकिंग के न‍ियम को सख्ती से लागू कर रहा है. रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार, बिना टिकट या गलत टिकट पर सफर करना अपराध है. ऐसे में यात्री को क‍िराये के साथ कम से कम 250 रुपये की पेनाल्‍टी या अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है. उदाहरण के लिए यद‍ि कोई यात्री पटना से बक्सर तक स्लीपर कोच में बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उसे यहां के 100 रुपये के क‍िराये के साथ पेनाल्‍टी के 250 रुपये, यानी कुल 350 रुपये देने होंगे.

सीटों की ड‍िमांड और अवेब‍िल‍िटी में अंतर

रेल मंत्री के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने का अहम कारण सीटों की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर है. फेस्‍ट‍िव सीजन और छुट्टियों में यात्र‍ियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिससे ट्रेनें फुल हो जाती हैं. रेलवे की तरफ से इस समस्या को दूर करने के ल‍िए लगातार कोश‍िश की जा रही है. ड‍िमांड को पूरा करेन के ल‍िए रेलवे ने 2025-26 में नवंबर तक करीब 60,000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन क‍िया है. इसके अलावा 700 से ज्यादा कोच को परमानेंट रूप से ट्रेनों में जोड़ा गया है.

200 से ज्‍यादा नई ट्रेनों को शुरू क‍िया

इस दौरान 200 से ज्‍यादा नई ट्रेनों को शुरू क‍िया गया, ज‍िनमें 28 वंदे भारत एक्सप्रेस, 26 अमृत भारत एक्सप्रेस और 2 नमो भारत रैपिड रेल भी शाम‍िल हैं. जोनल रेलवे की तरफ से समय-समय पर टिकट चेक‍िंग अभ‍ियान चलाया जाता है. चेक‍िंग स्टाफ को ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए 30,000 से ज्यादा हैंड-हेल्ड टर्मिनल (HHT) दिये गए हैं. टैबलेट की तरह द‍िखने वाला HHT ड‍िवाइस पुराने पेपर चार्ट सिस्टम को र‍िप्‍लेस कर चुका है. इसमें TTE रिजर्वेशन चार्ट को डाउनलोड कर आसानी से टिकट चेक कर सकते हैं. इसके जरिये बिना टिकट वालों से पेनाल्‍टी वसूलना आसान होता है और टेक्‍न‍िक गलतियां भी कम करती है.

रेलवे ईयर बुक के अनुसार FY24 में टिकटलेस या इनरेगुलर सफर के खिलाफ 5.39 लाख चेक‍िंग की गईं. इसके जर‍िये 361.05 लाख मामले पकड़े गए और 2,232 करोड़ रुपये की वसूली की गई. FY23 में 2,260 करोड़ और FY22 में 1,575 करोड़ रुपये पेनाल्‍टी वसूली गई.