/रेलवे में नौकरी की रफ्तार तेज! 2014 से अब तक 5.56 लाख भर्तियां, संसद में रेल मंत्री ने बताया पूरा आंकड़ा

Indian Railways : भारतीय रेलवे ने 2014 से लेकर 30 जून 2026 तक 5.56 लाख कर्मचारियों की भर्ती की है. ये संख्या 2004-05 से 2013-14 के बीच हुई 4.11 लाख भर्तियों से अधिक है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद में ये जानकारी दी है.
लोकसभा में 29 जुलाई को दिए गए लिखित जवाब में वैष्णव ने बताया कि 5.56 लाख भर्तियों में दक्षिण रेलवे में की गई 50,485 नियुक्तियां भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे में परिचालन संबंधी जरूरतों, तकनीकी बदलाव, मशीनीकरण और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी रहती है.
रेल मंत्रालय ने ग्रुप 'C' पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक भर्ती कैलेंडर की शुरुआत की. वैष्णव के मुताबिक, इस कैलेंडर से अभ्यर्थियों को कई फायदे मिल रहे हैं. इसमें ये प्रमुख फायदे मिल रहे हैं.
हर साल भर्ती के अधिक अवसर मिलना
नए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलना
परीक्षाओं की तारीखों को लेकर अधिक स्पष्टता
भर्ती, प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी
2024-25 चक्र में करीब 4.5 करोड़ उम्मीदवारों ने दी CBT परीक्षा
रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने देश के 150 से अधिक शहरों में 15 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं आयोजित कीं. इससे उम्मीदवारों को अधिक सुविधा मिली. उन्होंने बताया कि 2024 और 2025 के भर्ती चक्र के दौरान करीब 4.5 करोड़ उम्मीदवारों ने विभिन्न श्रेणियों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट में भाग लिया.
असिस्टेंट लोको पायलट (ALP)
टेक्नीशियन
जूनियर इंजीनियर (JE)
डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS)
केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA)
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल
पैरामेडिकल स्टाफ
नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट पद
मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी
लेवल-1 पद जैसे ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट और पॉइंट्समैन
रेल मंत्रालय ने कहा कि इन परीक्षाओं के आयोजन में बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक व्यवस्था की गई और दिशा-निर्देशों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई.
रेलवे के 2024 वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत 10 केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचनाएं (CEN) जारी की गईं. इनमें कुल 92,116 पदों पर भर्ती निकाली गई. इनमें दक्षिण रेलवे के 6,927 पद शामिल थे.
असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) – 18,799 पद
टेक्नीशियन – 14,298 पद
जूनियर इंजीनियर/डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट/केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट – 7,951 पद
RPF सब-इंस्पेक्टर – 452 पद
RPF कांस्टेबल – 4,208 पद
पैरामेडिकल कैटेगरी – 1,376 पद
NTPC ग्रेजुएट – 8,113 पद
NTPC अंडरग्रेजुएट – 3,445 पद
मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी – 1,036 पद
लेवल-1 पद – 32,438 पद
मंत्रालय ने बताया कि इन पदों के लिए पहले चरण या एकल चरण वाली CBT परीक्षाओं में 3.58 करोड़ से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए. इसके अलावा संबंधित श्रेणियों के लिए दूसरे चरण की CBT, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) और स्किल टेस्ट भी पूरे किए जा चुके हैं.
रेल मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2026-27 में 30 जून 2026 तक विभिन्न पदों के लिए 3,300 से अधिक उम्मीदवारों के पैनल तैयार किए जा चुके हैं. इनमें बड़ी संख्या में नियुक्तियां सुरक्षा से जुड़े पदों पर की जा रही हैं.
वर्ष 2025 के वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत रेलवे ने 51,970 पदों के लिए नौ भर्ती अधिसूचनाएं जारी कीं. इनमें दक्षिण रेलवे के 3,412 पद शामिल हैं. रेलवे ने बताया कि 29,775 पदों के लिए CBT परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि कई श्रेणियों के लिए दूसरे चरण की परीक्षाएं और एप्टीट्यूड टेस्ट भी आयोजित किए जा चुके हैं. इसके अलावा 2026 के वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत रेलवे ने तीन भर्ती अधिसूचनाओं के माध्यम से 17,803 पदों की घोषणा की है. इनमें दक्षिण रेलवे के 1,048 पद शामिल हैं.
असिस्टेंट लोको पायलट (ALP)- 11,127 पद
टेक्नीशियन- 6,557 पद
सेक्शन कंट्रोलर- 119 पद