/रेलवे में नौकरी की रफ्तार तेज! 2014 से अब तक 5.56 लाख भर्तियां, संसद में रेल मंत्री ने बताया पूरा आंकड़ा

वर्ष 2025 के वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत रेलवे ने 51,970 पदों के लिए नौ भर्ती अधिसूचनाएं जारी कीं. इनमें दक्षिण रेलवे के 3,412 पद शामिल हैं. रेलवे ने बताया कि 29,775 पदों के लिए CBT परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि कई श्रेणियों के लिए दूसरे चरण की परीक्षाएं और एप्टीट्यूड टेस्ट भी आयोजित किए जा चुके हैं. इसके अलावा 2026 के वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत रेलवे ने तीन भर्ती अधिसूचनाओं के माध्यम से 17,803 पदों की घोषणा की है. इनमें दक्षिण रेलवे के 1,048 पद शामिल हैं.