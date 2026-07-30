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रेलवे में नौकरी की रफ्तार तेज! 2014 से अब तक 5.56 लाख भर्तियां, संसद में रेल मंत्री ने बताया पूरा आंकड़ा

रेल मंत्री ने ये भी बताया कि 2024, 2025 और 2026 के वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत नॉन-गजेटेड पोस्ट्स की 1,61,889 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है. इनमें दक्षिण रेलवे के 11,387 पद भी शामिल हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 30, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:40 PM IST
रेलवे में नौकरी की रफ्तार तेज! 2014 से अब तक 5.56 लाख भर्तियां, संसद में रेल मंत्री ने बताया पूरा आंकड़ा
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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