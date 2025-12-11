Advertisement
trendingNow13036755
Hindi NewsबिजनेसIndian Railways: रेलवे के ऐलान से ब‍िहार वालों की बल्‍ले-बल्‍ले, सस्‍ता हुआ इस ट्रेन का ट‍िकट; 75 रुपये तक घटे दाम

Indian Railways: रेलवे के ऐलान से ब‍िहार वालों की बल्‍ले-बल्‍ले, सस्‍ता हुआ इस ट्रेन का ट‍िकट; 75 रुपये तक घटे दाम

Vaishali Express New Timeing: रेलवे बोर्ड की तरफ से न‍िगरानी क‍िये जाने के दौरान वैशाली एक्‍सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्‍ट का दर्जा द‍िया गया था. लेक‍िन अब नॉर्थ ईस्‍टर्न रेलवे के अंडर आने के बाद यह एक्‍सप्रेस ट्रेन में बदल गई. इस बदलाव का असर ट्रेन के क‍िराये में भी देखा जा रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Railways: रेलवे के ऐलान से ब‍िहार वालों की बल्‍ले-बल्‍ले, सस्‍ता हुआ इस ट्रेन का ट‍िकट; 75 रुपये तक घटे दाम

Vaishali Express Fare: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे की तरफ से लागू क‍िये गए न‍ियम का फायदा ब‍िहार के यात्र‍ियों को म‍िलेगा. दरअसल, नॉर्थ ईस्‍टर्न रेलवे रूट पर रेलवे बोर्ड की निगरानी में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस को अब एक्सप्रेस का दे द‍िया गया है. इसके साथ ही ट्रेन से यात्रा करने वालों को पहले से कम क‍िराया देना होगा. अब इस ट्रेस से सफर करने पर सुपरफास्ट का चार्ज नहीं देना होगा. अब एक्‍सप्रेस ट्रेन के क‍िराये में आप सफर कर सकते हैं.

ईस्‍ट सेंट्रल रेलवे करेगी ट्रेन की न‍िगरानी

दो अक्टूबर से ललितग्राम (सुपौल) तक रूट एक्‍सटेंशन के बाद 7 दिसंबर से ट्रेन के नंबर में बदलाव कर द‍िया गया है. 12553 / 12554 नंबर से चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 15565/15566 कर द‍िया गया है. जानकारों ने बताया क‍ि 15565 / 15566 नंबर की वैशाली एक्सप्रेस की निगरानी ईस्‍ट सेंट्रल रेलवे के पास चली गई है. रेलवे बोर्ड की तरफ से अब इस ट्रेन की निगरानी नहीं की जाएगी. बोर्ड की निगरानी हटने के बाद ट्रेन को सुपरफास्ट से नॉर्मल एक्सप्रेस का दर्जा दे द‍िया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

75 रुपये कम हुआ एसी फर्स्ट क्‍लास का चार्ज
सुपरफास्ट का दर्जा हटते ही स्लीपर के किराये में 30 रुपये का क‍िराया कम हो गया है. इसी तरह एसी थर्ड व सेकेंड कैटेगरी में 45 रुपये और एसी फर्स्ट क्‍लास में भी 75 रुपये सुपरफास्ट चार्ज कम हो गए हैं. गोरखपुर से नई दिल्ली तक वैशाली एक्‍सप्रेस की स्लीपर कैटेगरी में 420 रुपये, एसी थर्ड में 1135 रुपये और एसी टू में 1615 रुपये और एसी फर्स्ट में 2700 रुपये किराया लगेगा. वहीं, गोरखधाम एक्‍सप्रेस में नई दिल्ली के लिए स्लीपर का क‍िराया 450 रुपये है. इसके अलावा एसी थर्ड क्‍लास में 1180 रुपये, एसी टू ट‍ियर में 1665 और एसी फर्स्ट क्‍लास में 2780 रुपये किराया देना होगा.

टाइम में भी हुआ बदलाव
इस चेंज के बाद वैशाली एक्सप्रेस का गोरखपुर से चलने का टाइम भी पांच मिनट बढ़ गया है. अब यह शाम 4:55 बजे की बजाय 5:00 बजे रवाना होगी. हालांकि, यह नई दिल्ली पहुंचने में साढ़े 13 घंटे का ही समय ले रही है. गोरखधाम एक्‍सप्रेस को 12:55 घंटे, बिहार संपर्क क्रांति को 13:05 घंटे और सप्त क्रांति एक्सप्रेस 12 घंटे 55 म‍िनट का समय लेगी. पहले इस ट्रेन को जयंती जनता एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता था. बाद में 1975 में इसका नाम बदलकर 'वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस' कर दिया गया. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!