Vaishali Express Fare: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे की तरफ से लागू क‍िये गए न‍ियम का फायदा ब‍िहार के यात्र‍ियों को म‍िलेगा. दरअसल, नॉर्थ ईस्‍टर्न रेलवे रूट पर रेलवे बोर्ड की निगरानी में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस को अब एक्सप्रेस का दे द‍िया गया है. इसके साथ ही ट्रेन से यात्रा करने वालों को पहले से कम क‍िराया देना होगा. अब इस ट्रेस से सफर करने पर सुपरफास्ट का चार्ज नहीं देना होगा. अब एक्‍सप्रेस ट्रेन के क‍िराये में आप सफर कर सकते हैं.

ईस्‍ट सेंट्रल रेलवे करेगी ट्रेन की न‍िगरानी

दो अक्टूबर से ललितग्राम (सुपौल) तक रूट एक्‍सटेंशन के बाद 7 दिसंबर से ट्रेन के नंबर में बदलाव कर द‍िया गया है. 12553 / 12554 नंबर से चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 15565/15566 कर द‍िया गया है. जानकारों ने बताया क‍ि 15565 / 15566 नंबर की वैशाली एक्सप्रेस की निगरानी ईस्‍ट सेंट्रल रेलवे के पास चली गई है. रेलवे बोर्ड की तरफ से अब इस ट्रेन की निगरानी नहीं की जाएगी. बोर्ड की निगरानी हटने के बाद ट्रेन को सुपरफास्ट से नॉर्मल एक्सप्रेस का दर्जा दे द‍िया गया है.

75 रुपये कम हुआ एसी फर्स्ट क्‍लास का चार्ज

सुपरफास्ट का दर्जा हटते ही स्लीपर के किराये में 30 रुपये का क‍िराया कम हो गया है. इसी तरह एसी थर्ड व सेकेंड कैटेगरी में 45 रुपये और एसी फर्स्ट क्‍लास में भी 75 रुपये सुपरफास्ट चार्ज कम हो गए हैं. गोरखपुर से नई दिल्ली तक वैशाली एक्‍सप्रेस की स्लीपर कैटेगरी में 420 रुपये, एसी थर्ड में 1135 रुपये और एसी टू में 1615 रुपये और एसी फर्स्ट में 2700 रुपये किराया लगेगा. वहीं, गोरखधाम एक्‍सप्रेस में नई दिल्ली के लिए स्लीपर का क‍िराया 450 रुपये है. इसके अलावा एसी थर्ड क्‍लास में 1180 रुपये, एसी टू ट‍ियर में 1665 और एसी फर्स्ट क्‍लास में 2780 रुपये किराया देना होगा.

टाइम में भी हुआ बदलाव

इस चेंज के बाद वैशाली एक्सप्रेस का गोरखपुर से चलने का टाइम भी पांच मिनट बढ़ गया है. अब यह शाम 4:55 बजे की बजाय 5:00 बजे रवाना होगी. हालांकि, यह नई दिल्ली पहुंचने में साढ़े 13 घंटे का ही समय ले रही है. गोरखधाम एक्‍सप्रेस को 12:55 घंटे, बिहार संपर्क क्रांति को 13:05 घंटे और सप्त क्रांति एक्सप्रेस 12 घंटे 55 म‍िनट का समय लेगी. पहले इस ट्रेन को जयंती जनता एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता था. बाद में 1975 में इसका नाम बदलकर 'वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस' कर दिया गया.