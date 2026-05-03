क्या आपने सोचा है कहां जाती हैं रिटायर ट्रेनें? कबाड़ नहीं, बनती हैं खजाना, सच जानकर रह जाओगे हैरान

Do Trains Really Retire : अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है क्या ट्रेन भी कभी रिटायर होती है? और अगर होती है, तो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के बाद आखिर इन ट्रेनों का क्या होता है? इसी दिलचस्प सवाल का जवाब हम आपको इस खबर में देने जा रहे हैं. भारत में जब कोई ट्रेन अपनी उम्र पूरी कर लेती है, तो उसे यूं ही खत्म नहीं कर दिया जाता. इंडियन रेलवे के पास इन पुरानी ट्रेनों के लिए एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है. इसके जरिए उनका 'दूसरा जीवन' शुरू किया जाता है. ट्रेनें यूं ही गायब नहीं होतीं. वे रिटायर होती हैं. बदलती हैं और आखिरी सफर के बाद भी कमाई करती रहती हैं.

ट्रेन की उम्र कितनी होती है?

हर ट्रेन, कोच और इंजन की एक तय लाइफ होती है. पुराने ICF कोच लगभग 25-30 साल चलते हैं. आधुनिक LHB कोच की उम्र 35 साल तक होती है. लेकिन, सिर्फ उम्र ही वजह नहीं होती. अगर ट्रेन असुरक्षित हो जाए, मरम्मत का खर्च बहुत बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ जाए-तो उसे पहले भी सर्विस से हटा दिया जाता है.

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रिटायरमेंट के बाद शुरू होता है दूसरा जीवन

रिटायरमेंट का मतलब अंत नहीं होता. कई ट्रेनों को नया रूप देकर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है. पुराने पैसेंजर कोच को बदलकर NMG (न्यू मॉडिफाइड गुड्स) कोच बनाया जाता है. इसमें सीटें, पंखे और लाइट्स हटा दी जाती हैं खिड़कियां सील कर दी जाती हैं. बॉडी को मजबूत बनाया जाता है. इसके बाद ये कोच कार, ट्रैक्टर और छोटे ट्रकों को ढोने के काम आते हैं और करीब 5–10 साल और चलते हैं.

आखिर में होता है स्क्रैप प्रोसेस

जब ट्रेन पूरी तरह बेकार हो जाती है, तब उसे स्क्रैप किया जाता है. ट्रेन को टुकड़ों में काटा जाता है लोहे, स्टील, कॉपर, एल्यूमीनियम जैसे मटेरियल अलग किए जाते हैं. सीट, AC, बैटरी, लाइट्स जैसे पार्ट्स को रीयूज या रिसाइकिल किया जाता है. इंडियन रेलवे इस प्रक्रिया से हजारों करोड़ रुपये की कमाई भी करता है.

2020 से 2024 के बीच क्या-क्या हुआ?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 1000+ इंजन स्क्रैप हुए और 37,000+ कोच और वैगन रिटायर किए गए.

रिटायरमेंट के बाद ट्रेनों का क्या होता है?