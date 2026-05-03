Advertisement
trendingNow13202862
Hindi Newsबिजनेसक्या आपने सोचा है कहां जाती हैं रिटायर ट्रेनें? कबाड़ नहीं, बनती हैं खजाना, सच जानकर रह जाओगे हैरान

क्या आपने सोचा है कहां जाती हैं रिटायर ट्रेनें? कबाड़ नहीं, बनती हैं खजाना, सच जानकर रह जाओगे हैरान

भारत में जब कोई ट्रेन अपनी उम्र पूरी कर लेती है, तो उसे यूं ही खत्म नहीं कर दिया जाता. इंडियन रेलवे के पास इन पुरानी ट्रेनों के लिए एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है. इसके जरिए उनका 'दूसरा जीवन' शुरू किया जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 03, 2026, 05:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/social media
Source : X/social media

Do Trains Really Retire : अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है क्या ट्रेन भी कभी रिटायर होती है? और अगर होती है, तो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के बाद आखिर इन ट्रेनों का क्या होता है? इसी दिलचस्प सवाल का जवाब हम आपको इस खबर में देने जा रहे हैं. भारत में जब कोई ट्रेन अपनी उम्र पूरी कर लेती है, तो उसे यूं ही खत्म नहीं कर दिया जाता. इंडियन रेलवे के पास इन पुरानी ट्रेनों के लिए एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है. इसके जरिए उनका 'दूसरा जीवन' शुरू किया जाता है. ट्रेनें यूं ही गायब नहीं होतीं. वे रिटायर होती हैं. बदलती हैं और आखिरी सफर के बाद भी कमाई करती रहती हैं.

ट्रेन की उम्र कितनी होती है?

हर ट्रेन, कोच और इंजन की एक तय लाइफ होती है. पुराने ICF कोच लगभग 25-30 साल चलते हैं. आधुनिक LHB कोच की उम्र 35 साल तक होती है. लेकिन, सिर्फ उम्र ही वजह नहीं होती. अगर ट्रेन असुरक्षित हो जाए, मरम्मत का खर्च बहुत बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ जाए-तो उसे पहले भी सर्विस से हटा दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिटायरमेंट के बाद शुरू होता है दूसरा जीवन

रिटायरमेंट का मतलब अंत नहीं होता. कई ट्रेनों को नया रूप देकर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है. पुराने पैसेंजर कोच को बदलकर NMG (न्यू मॉडिफाइड गुड्स) कोच बनाया जाता है. इसमें सीटें, पंखे और लाइट्स हटा दी जाती हैं खिड़कियां सील कर दी जाती हैं. बॉडी को मजबूत बनाया जाता है. इसके बाद ये कोच कार, ट्रैक्टर और छोटे ट्रकों को ढोने के काम आते हैं और करीब 5–10 साल और चलते हैं.

आखिर में होता है स्क्रैप प्रोसेस

जब ट्रेन पूरी तरह बेकार हो जाती है, तब उसे स्क्रैप किया जाता है. ट्रेन को टुकड़ों में काटा जाता है लोहे, स्टील, कॉपर, एल्यूमीनियम जैसे मटेरियल अलग किए जाते हैं. सीट, AC, बैटरी, लाइट्स जैसे पार्ट्स को रीयूज या रिसाइकिल किया जाता है. इंडियन रेलवे इस प्रक्रिया से हजारों करोड़ रुपये की कमाई भी करता है.

2020 से 2024 के बीच क्या-क्या हुआ?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 1000+ इंजन स्क्रैप हुए और 37,000+ कोच और वैगन रिटायर किए गए.

रिटायरमेंट के बाद ट्रेनों का क्या होता है?

  • उम्र, सुरक्षा और मेंटेनेंस के कारण ट्रेन रिटायर होती है

  • आखिरी सफर के बाद ट्रेन को सर्विस में लाकर निरीक्षण किया जाता है

  • कई कोच और इंजन खोलकर स्क्रैप व मेटल रीसाइक्लिंग किया जाता है

  • सीट, पंखे, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स दूसरी ट्रेनों में फिर से इस्तेमाल होते हैं

  • कुछ पुराने कोच को ऑफिस, कैफे या स्टोरेज में बदल दिया जाता है

  • ऐतिहासिक ट्रेनें म्यूजियम या हेरिटेज राइड के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather update
राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
Bengal Election Result 2026
बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
Mamata Banerjee
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
Indian Army
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
great nicobar project
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
chennai
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
bengaluru news
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
Pune
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
west bengal election result
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
Delhi AC Blast
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश