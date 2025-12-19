Train Status Today: कोहरे ने लगाया ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, राजधानी-वंदे भारत समेत कई गाड़ियां लेट

Advertisement
Indian Railways: कोहरे के कारण देशभर के अलग-अलग जोन में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. ट्रेनें दो घंटे से लेकर 12 घंटे तक देरी से चल रही हैं. आइए देखते हैं देर से चलने वाली ट्रेनों की ल‍िस्‍ट-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:34 AM IST
Train Running Status Today: भारतीय रेलवे (Indian Railway) को देश में यातायात की लाइफ लाइन कहा जाता है. हर रोज लाखों की संख्या में यात्री ट्रेनों से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं. भारतीय रेलव में प‍िछले कुछ सालों में काफी सुधार हुआ है और समय पर ट्रेनों को चलाने और इनके गंतव्य तक पहुंचने की तैयारी होती है. लेकिन आजकल सर्द‍ियों के मौसम में कोहरे के कारण कई ऐसी ट्रेनें हैं, जो अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं.

कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव

भारतीय रेलवे ने इस कोहरे के समय में कई ट्रेनों को कैंसिल तो कई का रूट भी बदल दिया है. आइए कुछ ऐसी ट्रेनों के बारे में जानते हैं जो अपने समय से लेट चल रही हैं. इनमें राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत, हमसफर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल हैं...

देरी से चल रही ट्रेनों की ल‍िस्‍ट-
> 22438: आनंद विहार टर्मिनल-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस - करीब 3:30 घंटा लेट
> 15566: नई दिल्ली से ललितग्राम- वैशाली एक्सप्रेस - 6 घंटा लेट
> 15565: ललितग्राम से नई दिल्ली- वैशाली एक्सप्रेस - 5 घंटा लेट
> 12565: बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस- 3 घंटे से अधिक लेट
> 12566: नई दिल्ली से दरभंगा- बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस-  4 घंटे से अधिक लेट
> 12310: नई दिल्ली से राजेंद्र नगर- तेजस राजधानी एक्सप्रेस- करीब 2 घंटा लेट
> 22436: नई दिल्ली से वाराणसी- वंदे भारत एक्सप्रेस- करीब एक घंटे लेट
> 12417: प्रयागराज से नई दिल्ली- प्रयागराज एक्सप्रेस- 2 घंटे से अधिक लेट

ऐसे चेक करें ट्रेन का लाइव स्टेटस
इनके अलावा रेलवे की कई ट्रेनें हैं, जो अपने समय से लेट चल रही हैं. कई ऐसी भी ट्रेन हैं जिन्हें कैंसिल और डायवर्ट कर दिया गया है. इसके लिए आप रेलवे पूछताछ नंबर 139 पर कॉल करके ट्रेन की स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं. कॉल करने के बाद, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR) सिस्टम पर 'PVR पूछताछ' विकल्प का चयन करें.

ट्रेन की लाइव लोकेशन जानने के लिए, 139 पर SMS भेजना होगा. इसके लिए, 'AD' टाइप करके ट्रेन नंबर भेजना होगा. उदाहरण के लिए, ट्रेन नंबर 22438 की लाइव लोकेशन जानने के लिए, 'SPOT 22438' लिखकर 139 पर SMS भेजना होगा. ट्रेन की स्टेटस चेक करने के लिए, भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in/mntes पर जाया जा सकता है. (अम‍ित दुबे)

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

