Indian Railways Pass: रेलवे की तरफ से अपने लाखों कर्मचारियों को फ्री पास और पीटीओ की सुविधा दी जाती है. लेकिन ये क्या हैं और इन पर कितना किराया देना पड़ता है, इस बारे में यहां पर जानिए पूरी हकीकत-
Railway Employee Pass: क्या आपको यह जानकारी है कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों और उनके परिवार का ट्रेन में किराया लगता है या नहीं? बहुत से लोग यह सोचते हैं कि रेलवे कर्मचारी और उनकी फैमिली फ्री में ट्रेन की यात्रा कर सकती है. लेकिन यह पूरा सच नहीं है. भारतीय रेलवे की तरफ से कर्मचारियों और अधिकारियों को एक पास की सुविधा दी जाती है. किन हर कैटेगरी के लिए नियम और शर्तें अलग-अलग होती हैं. इन रेलवे पास पर कर्मचारियों और उनकी फैमिली को बिना किसी किराये के यात्रा करने की अनुमति होती है. लेकिन ये पास भी एक तय समय के लिए मान्य होते हैं.
पांच साल नौकरी के बाद मिलती है यह सुविधा
इस तरह के पास के साथ कुछ खास नियम और शर्तें जुड़ी होती हैं. हालांकि कुछ मामलों में कर्मचारियों को कुछ खास जगह टिकट के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं. कुल मिलाकर यह कहना सही है कि ये पास लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सफर की अनुमति देते हैं, न कि बिना किसी रोक-टोक के मुफ्त यात्रा का. कुछ लोग यह सोचते हैं कि रेलवे पास पर कर्मचारी और उनका परिवार कभी भी-कही भी यात्रा कर सकता है. एक रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि पांच साल की रेगुलर नौकरी पूरी होने के बाद भारतीय रेलवे की तरफ से
कर्मचारियों को पास और पीटीओ (Privilege Ticket Orders) जारी किये जाते हैं.
एक कर्मचारी को हर साल कितने पास?
कर्मचारियों को हर साल तीन फ्री रेलवे पास और चार पीटीओ (PTO) मिलते हैं. हालांकि, पांच साल की सर्विस पूरी होने से पहले कर्मचारियों को एक सेट पास मिलता है. अधिकारियों के लिए नियम एकदम अलग होते हैं. रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि रेलवे पास से पूरी फैमिली फ्री में ट्रेन का सफर कर सकती है. वहीं पीटीओ (रियायती टिकट ऑर्डर) से सफर करने पर कर्मचारियों को किराये का एक तिहाई हिस्सा देना होता है. रेलवे के पास में कर्मचारी, उसका लाइफपार्टनर और बच्चे शामिल होते हैं. कर्मचारी पर आश्रित माता-पिता भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं.
कौन-कौन उठा सकता है फायदा
जब किसी रेलवे कर्मचारी के एक साल के तीन पास और चार पीटीओ खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद उसे और उसके परिवार को नॉर्मल यात्रियों की तरह टिकट का पूरा किराया देकर सफर करना पड़ता है. रेलवे पास और पीटीओ की सुविधा एक साल बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है. पास या पीटीओ लेने के लिये कर्मचारियों को रेलवे प्रशासन को अपना रेलवे आईडी, सर्विस सर्टिफिकेट और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं. इस सुविधा का फायदा केवल वहीं परिवार और उनके सदस्य उठा सकते हैं जिनका नाम कर्मचारी की सर्विस बुक में दर्ज हो.
FAQ
सवाल: रेलवे कर्मचारियों में ट्रेन में सफर के लिए कितना किराया देना होता है?
जवाब: रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार को सफर करने के लिए रेलवे की तरफ से अलग-अलग सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. इन सुविधाओं में रेलवे पास के अलावा पीटीओ की भी सुविधा है.
सवाल: रेलवे पास कितने साल की नौकरी पूरी होने के बाद मिलता है?
जवाब: पांच साल की रेगुलर नौकरी पूरी होने के बाद रेलवे की तरफ से अपने कर्मचारी और उसके परिवार के लिए पास जारी किये जाते हैं.