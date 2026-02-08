Advertisement
trendingNow13102118
Hindi NewsबिजनेसIndian Railways: रेलवे का नया नियम, अब नेपाल और बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों में जाने से पहले करना होगा ये काम

Indian Railways: रेलवे का नया नियम, अब नेपाल और बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों में जाने से पहले करना होगा ये काम

रेलवे के नए नियम के मुताबिक, अगर यात्री असली सबूत नहीं दिखा पाएंगे तो उन्हें बिना ID प्रूफ के साथ यात्रा करने वाला माना जा सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Railways: रेलवे का नया नियम, अब नेपाल और बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों में जाने से पहले करना होगा ये काम

Indian Railways:  रेलवे ने एक अहम बदलाव किया है. अब रेलवे मंत्रालय ने सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से बांग्लादेश और नेपाल सहित अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले इलाकों में रिजर्व क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ID प्रूफ वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है. 4 फरवरी 2026 को सभी जोनल रेलवे को लिखे एक पत्र में रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान कम से कम एक यात्री के पास ओरिजिनल, तय फोटो पहचान पत्र होना चाहिए. ऐसा न होने पर सभी यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है.

रेलवे की सख्ती? 

ये सख्ती खास तौर पर भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों पर लागू होगी. जहां कई क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक चलते हैं. यात्री असली सबूत दिखाने में नाकाम रहते हैं. उन्हें बिना प्रूफ के अनुमति के यात्रा करने वाला माना जा सकता है. ये नियम रेलवे नेटवर्क पर सभी रिजर्व क्लास की यात्रा पर लागू होता है. भारत अभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर यात्री और माल ढुलाई सेवाएं चलाता है. इसमें बांग्लादेश और नेपाल को जोड़ने वाले कई इंटरचेंज पॉइंट शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को मिला तोहफा! सरकार ने कर दिया ये बड़ा काम

पांच चालू क्रॉसिंग पॉइंट बांग्लादेश रेलवे को भारतीय नेटवर्क से जोड़ते हैं, जबकि भारत और नेपाल के बीच सेवाओं में जयनगर-कुर्था और रक्सौल-सिरसिया जैसे रूट शामिल हैं. क्रॉस-बॉर्डर ट्रेन सेवाओं के लिए पहले से ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए वैध वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती है.

ये भी पढ़ें : ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, कब-कब बंद रहेंगे बैंक? जानिए आपके शहर का हाल

कौन-कौन सी ट्रेनें बॉर्डर पर चलती हैं ?

बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस भारतीय शहरों को बांग्लादेश से जोड़ती हैं, जबकि जयनगर-कुर्था लाइन नेपाल को सेवा देती है. इन रूटों पर यात्रियों की जानकारी वेरिफाई करने और अवैध सीमा पार गतिविधियों को रोकने के लिए कस्टम चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
सिनेमा में... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुरा दिए सलमान
mohan bhagwat news
सिनेमा में... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुरा दिए सलमान