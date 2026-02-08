Indian Railways: रेलवे का नया नियम, अब नेपाल और बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों में जाने से पहले करना होगा ये काम

रेलवे के नए नियम के मुताबिक, अगर यात्री असली सबूत नहीं दिखा पाएंगे तो उन्हें बिना ID प्रूफ के साथ यात्रा करने वाला माना जा सकता है.
Indian Railways: रेलवे ने एक अहम बदलाव किया है. अब रेलवे मंत्रालय ने सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से बांग्लादेश और नेपाल सहित अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले इलाकों में रिजर्व क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ID प्रूफ वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है. 4 फरवरी 2026 को सभी जोनल रेलवे को लिखे एक पत्र में रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान कम से कम एक यात्री के पास ओरिजिनल, तय फोटो पहचान पत्र होना चाहिए. ऐसा न होने पर सभी यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है.
रेलवे की सख्ती?
ये सख्ती खास तौर पर भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों पर लागू होगी. जहां कई क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक चलते हैं. यात्री असली सबूत दिखाने में नाकाम रहते हैं. उन्हें बिना प्रूफ के अनुमति के यात्रा करने वाला माना जा सकता है. ये नियम रेलवे नेटवर्क पर सभी रिजर्व क्लास की यात्रा पर लागू होता है. भारत अभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर यात्री और माल ढुलाई सेवाएं चलाता है. इसमें बांग्लादेश और नेपाल को जोड़ने वाले कई इंटरचेंज पॉइंट शामिल हैं.
पांच चालू क्रॉसिंग पॉइंट बांग्लादेश रेलवे को भारतीय नेटवर्क से जोड़ते हैं, जबकि भारत और नेपाल के बीच सेवाओं में जयनगर-कुर्था और रक्सौल-सिरसिया जैसे रूट शामिल हैं. क्रॉस-बॉर्डर ट्रेन सेवाओं के लिए पहले से ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए वैध वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती है.
कौन-कौन सी ट्रेनें बॉर्डर पर चलती हैं ?
बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस भारतीय शहरों को बांग्लादेश से जोड़ती हैं, जबकि जयनगर-कुर्था लाइन नेपाल को सेवा देती है. इन रूटों पर यात्रियों की जानकारी वेरिफाई करने और अवैध सीमा पार गतिविधियों को रोकने के लिए कस्टम चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं.